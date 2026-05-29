UFC Макао: у Павловича опасный соперник! Справится ли россиянин? LIVE

30 мая в китайском Макао состоится очередной турнир – UFC Fight Night 277. Особенно интересным он обещает получиться для фанатов смешанных единоборств из России. Важнейший поединок в промоушене проведёт Сергей Павлович, который очень хочет ворваться в чемпионскую гонку. Ему будет противостоять опасный соперник – бразилец Таллисон Тейшейра.
А в главном событии вечера выступит другой бразилец – опытный Дейвисон Фигейреду. Его соперник – китаец Сонг Ядонг.
🐻 Железнякова назвала бойцов, которых хотела бы увидеть в карде турнира UFC в России
Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова выразила желание выступить на турнире организации в Санкт-Петербурге и назвала имена спортсменов, которых хотела бы увидеть в карде.
«Этот вопрос мне очень нравится. Да, я была бы очень счастлива. Очень хотела бы, чтобы UFC проводил турниры в России. Причём в моём родном и любимом Санкт-Петербурге. Это было бы невероятно классно.
Даже сейчас я это представляю. Если меня поставят в такой кард, я буду очень счастлива. Подраться на родине на турнире UFC — большая честь. Конечно, в карде должен быть мой поединок. Поставила бы Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова, Сергея Павловича и Романа Копылова. Наверное, ещё можно позвать Яну Куницкую. Она тоже тренировалась в Санкт-Петербурге. Это было бы очень круто. Этих людей я хотела бы видеть в карде», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
👿 «Это со мной сыграло злую шутку». Павлович высказался о поражении от Аспиналла
Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович высказался о поражении в поединке с британцем Томом Аспиналлом, состоявшемся на турнире UFC 295 в ноябре 2023 года.
«Это, наверное, хороший опыт, который тебя делает мудрее, и ты начинаешь какие-то хорошие вещи смотреть, которые, может быть, ты бы и не посмотрел. Так же и в UFC было у меня. Шесть побед в первом раунде нокаутом, какой-то рекорд был… И когда эту «банку» чувствуешь… С тем же Томом Аспиналлом, когда я вышел, я ему с левой попал, встал, думаю: «Сейчас я его с правой достану». Это тоже со мной сыграло злую шутку (улыбается). Если бы я, наоборот, собрался и подвигался… Это никакое не оправдание проигрыша. Я говорю о том, поражение заставляет тебя делать вещи, над которыми ты бы не задумывался», — сказал Павлович в интервью YouTube-каналу «Шоу «100% Мяса» Спартак».
🏃 «Александр убегал». Тренер Павловича выступил за организацию реванша с Волковым
Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян заявил, что готов поддержать организацию повторного поединка между российскими тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.
«Думаю, есть смысл. Что за бой вообще был? Александр отбегал от него, убегал. Там не было явного доминирования или финиша. В UFC могут такое сделать. И мы будем готовы принять этот вызов. Сергей просто поменяет тактику, и всё», — сказал Азизян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.
💪 Впечатляющая физическая форма Сергея Павловича
Прямая трансляция UFC Макао
Посмотреть трансляцию турнира UFC Макао можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😮💨 Богатырёв: Павловича ждёт напряжённый бой
Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Сергеем Павловичем и Талиссоном Тейшейрой.
«На самом деле очень напряжённый поединок нас ждёт. Я видел спарринги Тейшейры против Алекса Перейры, и стоит отметить, что парень хорошо чувствует дистанцию, пользуется габаритами. В бою с Александром Волковым у Сергея как раз были проблемы с тем, чтобы нащупать дистанцию. Но думаю, что Павлович сделал выводы и теперь понимает, что нужно делать против подобных соперников.
По опыту, уровню навыков и качеству оппозиции Сергей на порядок выше. К тому же Павлович может использовать свою борьбу. Считаю Сергея фаворитом, но ни в коем случае нельзя недооценивать Тейшейру. Если всё будет по плану, то Сергей может удосрочить бразильца под конец раунда», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира UFC Макао
30 мая в китайском Макао состоится турнир UFC Fight Night 277. Он стартует в 11:00 мск. Начало главного карда запланировано на 14:00 мск.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира
Главный кард:
Главный бой вечера, легчайший вес: Сонг Ядонг (61,68 кг) vs Дейвисон Фигейреду (61,46 кг).
Полутяжёлый вес: Миньян Чжан (92,98 кг) vs Алонзо Менифилд (93,44 кг).
Тяжёлый вес: Сергей Павлович (116,57 кг) vs Таллисон Тейшейра (113,39 кг).
Легчайший вес: Кай Асакура (61,46 кг) vs Кэмерон Смотерман (61,46 кг).
Полусредний вес: Джейк Мэттьюс (77,11 кг) vs Карлстон Харрис (77,33 кг).
Наилегчайший вес: Алекс Перес (56,92 кг) vs Су Мудаэрцзи (57,15 кг).
Прелимы:
Средний вес: И Сак Ли (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,68 кг).
Полусредний вес: Менг Динг (77,11 кг) vs Хосе Энрике Соуза (77,11 кг).
Легчайший вес: Аори Киленг (61,23 кг) vs Коди Хэддон (61,23 кг).
Легчайший вес: Рэи Цуруя (61,23 кг) vs Хесус Агилар (61,23 кг).
Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,16 кг) vs Сюн Цзиннань (52,38 кг).
Полулёгкий вес: Жу Кангжи (65,77 кг) vs Родриго Вера (65,77 кг).
Женский минимальный вес: Лома Локбунми (52,16 кг) vs Жаклин Аморим (52,38 кг).
