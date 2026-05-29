Мовсар Евлоев, последний бой, когда следующий поединок, кто соперник, бой за титул чемпиона UFC, Алекс Волкановски, UFC 330

Евлоев дождался титульника? Других вариантов для Волкановски нет
Мовсар Евлоев
Просто ждём официальный анонс.

В марте этого года Мовсар Евлоев сделал очередной, 10-й шаг к тому, чтобы получить титульный бой в UFС. Россиянин одержал победу решением большинства судей над Лероном Мёрфи и, несмотря на то что вновь не смог финишировать соперника, сделал это в довольно ярком стиле. После этого Евлоев в очередной раз заявил о притязаниях на титульный шанс: «Что дальше? Алекс много раз упоминал моё имя, я принимаю его вызов. Давай подерёмся. У UFC нет никаких оснований не давать мне титульник».

На этот раз даже Дана Уайт, ранее публично критиковавший Мовсара, отметил, что титульник возможен и прямо сейчас Евлоев находится в отличном положении. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз тоже сообщил, что в UFC счастливы и очень хвалили Мовсара, что случилось впервые.

Играет на руку и желание чемпиона Алекса Волкановски. Австралиец и его команда ещё до своего реванша с Диего Лопесом называли Евлоева главным претендентом на пояс, а после победы российского бойца над Мёрфи — и подавно: «Люди говорят о Силве, однако я практически уверен, что это будет Мовсар. С UFC никогда нельзя быть уверенным, но сколько можно продолжать не драться с претендентом номер один? Мовсар уже был первым номером и только что победил третьего номера. Второй номер — это Диего Лопес, и я дрался с ним дважды. Так что да, это определённо должен быть Мовсар. Иначе в какой-то момент возникнет вопрос — что мы вообще здесь делаем? Я не сомневаюсь, что побью любого из них – Силву, Мёрфи, Мовсара и, очевидно, Лопеса, но я всегда стремлюсь к тому, чтобы драться с номером один ради своего наследия, тем более если это непобеждённый претендент, победивший всех остальных. А Силва не так давно проиграл парню, которого я побил дважды. Он шестой номер, не побеждал топов и одержал всего одну победу после поражения. Кто вообще будет помнить, что я его побил?»

После этого Ариэль Хельвани тоже сообщил, что UFC движется в сторону боя Волкановски — Евлоев, а в мае Алекс сообщил руководству лиги, что готов выйти на защиту титула в августе или в сентябре. Спустя несколько недель в социальных сетях отметился и Мовсар: «Я вернусь в конце лета. И новый чемпион!»

Похоже, что сейчас всё идёт к долгожданному анонсу титульного боя с участием Евлоева. Судя по всему, на UFC 330, который пройдёт в ночь на 16 августа в Филадельфии. Россиянин даже с 10 подряд победами решениями судей дошёл до той точки, в которой его уже невозможно игнорировать. К тому же он принял бой с Мёрфи в неудобные сроки (лагерь проходил во время Рамадана), не снялся из-за перелома носа, полученного во время подготовки, и показал достаточно зрелищный бой. Вообще, вопреки распространённому мнению, Евлоев — не скучный боец. Бои с Диего Лопесом, Арнольдом Алленом, Алджамейном Стерлингом и Мёрфи не назвать скучными, везде была динамика, бились ярко, и Мовсар побеждал.

Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге и обходит всех претендентов. Лопес дважды бился с Волкановски и проигрывал, к тому же у него есть бой. Мёрфи идёт после поражения, Стерлинг не так давно проигрывал Евлоеву, Яир Родригес и Жан Силва сейчас даже не на победной серии. Остальных и обсуждать в этом контексте не нужно. Перед каждым из перечисленных у Евлоева весомое преимущество. Можно ссылаться на то, что Мовсар не очень интересен публике за океаном, однако в августе ещё планируется бой Ислама Махачева, так что внимание к турниру будут привлекать он и Волкановски. Хороший расклад для Евлоева.

«Для всех моих ненавистников. Пара моих соперников, которых я побил, многое сказали обо мне, и они не были вежливы. Другие же были уважительны. Так или иначе, любите вы меня или ненавидите, я стану чемпионом, а вы – нет. Я сосредоточен только на победителях. Проигравшие тоже сосредоточены на победителях, хотя уже проиграли», — не так давно заявлял Мовсар. Осталось дождаться анонса и затем попытаться воплотить мечту в реальность.

