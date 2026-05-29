Евлоев дождался титульника? Других вариантов для Волкановски нет

В марте этого года Мовсар Евлоев сделал очередной, 10-й шаг к тому, чтобы получить титульный бой в UFС. Россиянин одержал победу решением большинства судей над Лероном Мёрфи и, несмотря на то что вновь не смог финишировать соперника, сделал это в довольно ярком стиле. После этого Евлоев в очередной раз заявил о притязаниях на титульный шанс: «Что дальше? Алекс много раз упоминал моё имя, я принимаю его вызов. Давай подерёмся. У UFC нет никаких оснований не давать мне титульник».

На этот раз даже Дана Уайт, ранее публично критиковавший Мовсара, отметил, что титульник возможен и прямо сейчас Евлоев находится в отличном положении . Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз тоже сообщил, что в UFC счастливы и очень хвалили Мовсара, что случилось впервые.

Играет на руку и желание чемпиона Алекса Волкановски. Австралиец и его команда ещё до своего реванша с Диего Лопесом называли Евлоева главным претендентом на пояс , а после победы российского бойца над Мёрфи — и подавно: «Люди говорят о Силве, однако я практически уверен, что это будет Мовсар. С UFC никогда нельзя быть уверенным, но сколько можно продолжать не драться с претендентом номер один? Мовсар уже был первым номером и только что победил третьего номера. Второй номер — это Диего Лопес, и я дрался с ним дважды. Так что да, это определённо должен быть Мовсар. Иначе в какой-то момент возникнет вопрос — что мы вообще здесь делаем? Я не сомневаюсь, что побью любого из них – Силву, Мёрфи, Мовсара и, очевидно, Лопеса, но я всегда стремлюсь к тому, чтобы драться с номером один ради своего наследия, тем более если это непобеждённый претендент, победивший всех остальных. А Силва не так давно проиграл парню, которого я побил дважды. Он шестой номер, не побеждал топов и одержал всего одну победу после поражения. Кто вообще будет помнить, что я его побил?»

Алекс Волкановски Фото: Megan Briggs/Getty Images

После этого Ариэль Хельвани тоже сообщил, что UFC движется в сторону боя Волкановски — Евлоев, а в мае Алекс сообщил руководству лиги, что готов выйти на защиту титула в августе или в сентябре. Спустя несколько недель в социальных сетях отметился и Мовсар: «Я вернусь в конце лета. И новый чемпион!»

Похоже, что сейчас всё идёт к долгожданному анонсу титульного боя с участием Евлоева. Судя по всему, на UFC 330, который пройдёт в ночь на 16 августа в Филадельфии . Россиянин даже с 10 подряд победами решениями судей дошёл до той точки, в которой его уже невозможно игнорировать. К тому же он принял бой с Мёрфи в неудобные сроки (лагерь проходил во время Рамадана), не снялся из-за перелома носа, полученного во время подготовки, и показал достаточно зрелищный бой. Вообще, вопреки распространённому мнению, Евлоев — не скучный боец. Бои с Диего Лопесом, Арнольдом Алленом, Алджамейном Стерлингом и Мёрфи не назвать скучными, везде была динамика, бились ярко, и Мовсар побеждал.

Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге и обходит всех претендентов . Лопес дважды бился с Волкановски и проигрывал, к тому же у него есть бой. Мёрфи идёт после поражения, Стерлинг не так давно проигрывал Евлоеву, Яир Родригес и Жан Силва сейчас даже не на победной серии. Остальных и обсуждать в этом контексте не нужно. Перед каждым из перечисленных у Евлоева весомое преимущество. Можно ссылаться на то, что Мовсар не очень интересен публике за океаном, однако в августе ещё планируется бой Ислама Махачева, так что внимание к турниру будут привлекать он и Волкановски. Хороший расклад для Евлоева.

Мовсар Евлоев Фото: Torbjorn Tande/Zuma/ТАСС

«Для всех моих ненавистников. Пара моих соперников, которых я побил, многое сказали обо мне, и они не были вежливы. Другие же были уважительны. Так или иначе, любите вы меня или ненавидите, я стану чемпионом, а вы – нет. Я сосредоточен только на победителях. Проигравшие тоже сосредоточены на победителях, хотя уже проиграли», — не так давно заявлял Мовсар. Осталось дождаться анонса и затем попытаться воплотить мечту в реальность.