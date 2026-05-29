Бивол — Айферт: завтра Дмитрий будет драться в России! Поможет ли родина? LIVE

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет Бивол.
Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.
🕘 Шехов: было бы классно, если бы Бетербиев подождал, пока пройдёт бой Бивол — Бенавидес
Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов (17-0-1, 4 КО/ТКО) поделился мнением насчёт ситуации в полутяжёлом весе в боксе, выразив интерес к организации поединка между Дмитрием Биволом и Дэвидом Бенавидесом.
«Трилогия интересна самому Биволу, чтобы точку поставить. Но если смотреть со стороны, то Бенавидес — звезда, которая находится в космосе. Все смотрят на него. И Бивол — звезда. И вот есть два боксёра Бивол и Бенавидес, мне кажется, это более интересно. Я подчеркну, очень хорошо отношусь к Артуру, мы были в сборной вместе много лет. Я его знаю, он нормальный, хороший, порядочный боксёр, есть заслуги. К нему только уважение, он трудяга, ждёт этого часа, несмотря на возраст.
Но если так посмотреть, конечно, людям интересно, кто победит — Бивол или Бенавидес. Это более интересно, чем с Артуром. Было бы классно, если бы Бетербиев чуть-чуть подождал, прошёл бой Бенавидес — Бивол, а потом — трилогия за абсолютного чемпиона. Было бы ещё интереснее, мне кажется», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
🤝 Бивол ответил, почему хочет провести трилогию с Артуром Бетербиевым
«Зачем мне третий бой против Бетербиева? Почему бы нет? Я, в принципе, не против такого боя. Есть желание побоксировать, этот поединок интересен. То есть дать ещё один бой для болельщиков, которые смогут потом его обсуждать. Если такая возможность будет, то почему бы нет? На Западе этот бой уже не очень интересен. У западных промоутеров не особо много желания организовать третий бой», – с
Где смотреть турнир с главным боем Бивол — Айферт
Посмотреть трансляцию вечера бокса можно будет на Первом канале. Кроме того, ожидается, что ивент будет доступен для просмотра на сайте RCC Boxing.
❌ Титул WBO Дмитрия Бивола не будет на кону в бою с Михаэлем Айфертом
Пояс WBO в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину Дмитрию Биволу, не будет стоять на кону в поединке против немца Михаэля Айферта, сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер со ссылкой на письмо президента WBO Густаво Оливьери.
Причиной названа продолжающаяся ситуация на Украине. При этом WBO не будет лишать Бивола титула. На кону в бою останутся пояса WBA и IBF, а также титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в полутяжёлом весе.
Дата и время турнира с главным боем Бивол — Айферт
30 мая в Екатеринбурге, Россия, на «УГМК-Арене» пройдёт вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Старт ивента запланирован на 15:00 мск.
☺️ Отец Дмитрия Бивола рассказал о своей роли в команде боксёра
Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Юрий Бивол рассказал, какие функции он выполняет в команде сына во время боёв.
— Расскажите, пожалуйста, в чём заключается ваша роль в команде, когда вот вы приезжаете на бои? Ну, я понимаю, папа, поддержка и так далее, но у вас есть какая-то отведённая роль? Что вы делаете в углу между раундами или перед выходом на ринг?
— В углу между раундами у нас у каждого своя роль. Я, допустим, просто стул ставлю на ринг. После раунда Геннадий Юрьевич передаёт мне капу, я её промываю, отдаю. Может быть, ножницы [нужно подать], когда бывает, бинты рвутся или там ещё что-нибудь. У каждого своя роль. Геннадий Юрьевич даёт задание на бой, врач делает своё, ещё один тренер, который тоже подсказывает какие-то свои нюансы. В таком ключе мы и работаем.
— Ну, перед выходом на бой вы все находитесь вместе в раздевалке?
— Да, мы в раздевалке все вместе, начинается подготовка к бою. Но это не значит, что мы сидим в этой комнате все, а у всех такие угрюмые лица. Да, все стараемся вот это напряжение как бы сглаживать. Где-то анекдот, где-то там песню поём, чтобы не нагнетать и не сгореть до боя. Только перед боем Геннадий Юрьевич уже сели с Димой, всё, задания [выданы], у них всё по полочкам разложено, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Кард турнира с главным боем Бивол — Айферт
- Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;
- Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;
- Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;
- Вадим Туков – Себастьян Папечи;
- Никита Зонь – Гонсало Гарсия;
- Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;
- Сергей Лубкович – Майкл Кинг;
- Константин Мишечкин – Олег Мисюра;
- Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;
- Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;
- Сергей Манжуев – Герман Скобенко.