С автомойки до золота чемпионатов мира. История Шарабутдина Атаева

В мае 2023 года Шарабутдин Атаев впервые стал чемпионом мира по боксу, а спустя два года вновь выиграл золото мирового первенства и окончательно закрепился в числе лидеров российского бокса. Сегодня, 30 мая, спортсмен из Дагестана проведёт очередной поединок на турнире RCC, где встретится с 20-летним китайским боксёром Сайпайером Рузи. Атаев прошёл долгий путь от работы на автомойке до титула чемпиона мира и статуса одного из самых перспективных российских боксёров. Рассказываем про путь Атаева.

Шарабутдин Атаев



Дата рождения: 10 июня 1999 года

Место рождения: село Доргели, Карабудахкентский район, Республика Дагестан, Россия

Рост: 184 см

Профессиональный рекорд: 8-0, 5 KO

Весовая категория: полутяжёлая и первая тяжёлая

Стойка: правша

Кто такой Шарабутдин Атаев

Шарабутдин (Шарапутдин) Заирбекович Атаев – российский боксёр, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях. За последние годы спортсмен превратился в одного из лидеров сборной России и одного из самых узнаваемых боксёров страны. Атаев дважды выигрывал чемпионат мира, становился чемпионом мира IBA среди профессионалов и неоднократно побеждал на чемпионатах России.

Боксёр известен не только громкими титулами, но и непростым жизненным путём. Будущий чемпион вырос в Дагестане, совмещал тренировки с работой на автомойке и постепенно пробивался к вершине мирового бокса. Сегодня его считают одним из самых перспективных российских боксёров нового поколения, способным добиться больших успехов уже на профессиональном ринге.

Детство и начало пути в спорте

Шарабутдин Атаев родился 10 июня 1999 года в селе Доргели Карабудахкентского района Дагестана. С раннего возраста он, как и многие мальчишки в регионе, интересовался единоборствами. Однако со временем отдал предпочтение именно боксу.

Шарабутдин Атаев в детстве Фото: Из личного архива Атаева

Будущий чемпион рос в обычной семье и далеко не сразу получил возможность полностью сосредоточиться на тренировках. Первые годы в спорте были непростыми: приходилось совмещать занятия боксом с подработками. Одно время спортсмен трудился на автомойке, чтобы обеспечивать себе базовый минимум и продолжать карьеру. Но именно этот жизненный этап закалил характер спортсмена и сформировал его отношение к тренировкам и работе. Эти качества впоследствии помогли ему выдержать конкуренцию в сборной России и добиться успеха на международной арене. Несмотря на тяжёлую работу и финансовые трудности, Атаев продолжал тренироваться и постепенно прогрессировал в боксе.

Шарабутдин Атаев с друзьями Фото: Из личного архива Атаева

Первые успехи в любительском боксе

На всероссийском уровне Атаев громко заявил о себе в конце 2010-х годов. Боксёр регулярно попадал в число призёров чемпионатов России и постепенно закреплялся среди лидеров национальной команды.

Первым серьёзным успехом Атаева стала бронзовая медаль чемпионата России 2019 года. Уже через год боксёр сделал ещё один шаг вперёд и завоевал серебро национального первенства. Постепенно россиянин стал одним из сильнейших представителей своей весовой категории и начал регулярно вызываться в сборную России.

Особенно важным этапом в карьере россиянина стал чемпионат мира 2021 года. Тогда Атаев дошёл до четвертьфинала, однако остался без медали. Несмотря на обидное поражение, турнир стал для него важным опытом и дополнительной мотивацией перед следующими крупными стартами.

Шарабутдин Атаев Фото: Из личного архива Атаева

Чемпионат мира 2023 года

Главный прорыв в карьере Атаева произошёл в 2023 году на чемпионате мира в Ташкенте. К турниру россиянин подходил уже в статусе одного из лидеров сборной России.

Атаев выступал в весовой категории до 86 кг и уверенно прошёл турнирную дистанцию. По ходу соревнований россиянин победил соперников из Сербии, Кении, Иордании и Мексики, демонстрируя высокий темп и уверенную работу на дистанции.

Финал стал главным испытанием турнира. В решающем бою Атаев встретился с представителем Азербайджана Лореном Альфонсо Домингесом – бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионом мира.

Поединок получился напряжённым и конкурентным, однако по итогам боя судьи отдали победу российскому боксёру. Благодаря этому успеху Атаев впервые стал чемпионом мира и окончательно закрепился в числе сильнейших российских боксёров своего поколения.

Спустя два года россиянин вновь подтвердил свой уровень, выиграв чемпионат мира 2025 года и став двукратным чемпионом мира.

Бой Георгий Кушиташвили — Шарабутдин Атаев Фото: Francois Nel/Getty Images

Переход в профессиональный бокс

Параллельно с выступлениями в любительском боксе Атаев начал карьеру на профессиональном ринге. Россиянин уверенно дебютировал в профессионалах и быстро привлёк внимание благодаря агрессивному стилю, физической мощи и умению контролировать дистанцию. Большинство своих побед Атаев одержал досрочно.

В феврале 2024 года российский боксёр вновь встретился с Лореном Альфонсо Домингесом. На этот раз на кону стоял титул чемпиона мира IBA среди профессионалов. По итогам 10 раундов судьи отдали победу Атаеву, благодаря чему россиянин завоевал чемпионский пояс.

Стиль ведения боя

Атаев предпочитает оказывать давление на соперника, работать в высоком темпе и контролировать дистанцию. На протяжении карьеры россиянин неоднократно демонстрировал умение поддерживать интенсивность боя даже в поздних раундах.

К сильным сторонам спортсмена относят:

физическую мощь;

высокий темп работы;

хорошую выносливость;

плотный удар;

умение навязывать давление сопернику.

Благодаря этим качествам Атаев успешно выступает как в любительском, так и в профессиональном боксе и остаётся одним из лидеров российской сборной.

Личная жизнь

Шарабутдин Атаев предпочитает не делать личную жизнь предметом публичного обсуждения. Большинство интервью спортсмена посвящены карьере, тренировкам и ближайшим планам.

Шарабутдин Атаев Фото: Из личного архива Атаева

Известно, что значительную часть времени боксёр посвящает подготовке и восстановлению. В свободное время Атаев предпочитает спокойный отдых дома и время в кругу семьи. После победы на чемпионате мира спортсмен рассказывал, что старается сохранять спокойный образ жизни и не отвлекаться от спорта.

При этом Атаев редко делится подробностями своей жизни вне ринга и предпочитает концентрироваться на карьере. По словам людей из окружения спортсмена, бокс для него уже давно стал главным приоритетом.

Что дальше?

В 26 лет Атаев уже входит в число лидеров российского бокса. За его плечами – победы на чемпионатах мира, титул чемпиона IBA среди профессионалов и успешное выступление как в любительском, так и в профессиональном боксе. Следующими целями спортсмена остаются развитие карьеры на профессиональном ринге и борьба за новые титулы.

Шарабутдин Атаев Фото: Из личного архива Атаева

Уже 30 мая российский боксёр проведёт очередной поединок на турнире RCC, где встретится с 20-летним китайским боксёром Сайпайером Рузи. Этот бой станет для Атаева очередным шагом в профессиональной карьере и возможностью укрепить свои позиции среди перспективных российских боксёров. После долгого пути от работы на автомойке до побед на чемпионатах мира Атаев продолжает карьеру и остаётся одним из самых заметных представителей российского бокса нового поколения.