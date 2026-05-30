Почему в соперника Бивола никто не верит? Прогнозы на бой в Екатеринбурге

30 мая в Екатеринбурге пройдёт долгожданный вечер профессионального бокса. Украшением ивента станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором сойдутся россиянин Дмитрий Бивол и немецкий боксёр Михаэль Айферт. На кону будут стоять титулы WBA, IBF и The Ring.

Бивол выйдет на ринг впервые с февраля прошлого года, когда Дмитрий одержал победу над Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира. После этого россиянин лишился титула WBC и перенёс операцию на спине. Айферт с августа 2024 года ни с кем не бился и всё это время пребывал в статусе обязательного претендента по линии IBF. Ожидаемо в немца и его успех практически никто не верит. Лучшее, что предрекают Айферту — то, что он попытается навязать борьбу Биволу и бой получится не таким простым, как может показаться. Мы собрали несколько прогнозов на предстоящий поединок.

Владимир Мышев, менеджер:

«Бой Дмитрия Бивола в России — это историческое событие для нашей страны, если учитывать его актуальный статус как одного из лучших боксёров мира и брать во внимание текущую политическую ситуацию. При этом сомнений в победе Бивола над Айфертом нет никаких — уверен в убедительной победе. Надеюсь, что сразу после будут какие-то заявления насчет трилогии между Биволом и Бетербиевым — это именно тот поединок, который я жду больше других».

Дмитрий Сихолай, тренер Михаэля Айферта:

«Михаэля считают аутсайдером? Естественно, это чувствуется. Тут самое важное – психологическая работа. Физическая и функциональная работа не так важна, как психологическая. Мы постараемся с командой сделать всё, чтобы не отставать. Чувствуется, что Бивол уверен, он прошёл много боёв, это чемпион мира, это не обсуждается. У Айферта нет таких громких боёв, но он к этому идёт, и есть чему учиться. Как тренер я был на больших боях с Майрисом Бриедисом, знаю, как бойцы должны чувствовать себя, и стараюсь это добавить. У Михаэля получается, он неплохо себя чувствует. Ринг покажет всё, но, думаю, у нас всё получится, будем конкурировать и покажем технику, тактику и мощь».

Виталий Сланов, тренер:

«Айферт, конечно, не противник для Бивола. Если ничего случайного не произойдёт. Дмитрий – высококлассный боксёр с отличной школой. Он сейчас на пике. Хотя и был перерыв. Но, думаю, у него не должно возникнуть проблем. Айферта вообще никогда не видел. Однако сейчас посмотрю – чисто из-за Бивола. Думаю, Дмитрий разберётся с ним. В процентном соотношении – 80 на 20 в пользу Бивола».

Битва взглядов Бивола и Айферта Фото: RCC Boxing

Дарья Железнякова, боец UFC:

«Я большая фанатка Бивола. Верю в его досрочную победу. Буду с нетерпением ждать его бой. Конечно же, он выиграет нокаутом».

Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу:

«Этот бой Биволу необходим для разогрева. Ожидания? То, что Дима выиграет! Дайте человеку победить, а потом уже будем судить, готов ли он к другим боям. Абсолютно правильно, что поединок будет проводиться в Екатеринбурге. Это будет праздник для болельщиков».

Артём Сусленков, российский боксёр:

«Это первый за пять лет бой Бивола в России, его возвращение после операции на спине и проверка готовности к будущим вызовам. Для болельщиков и специалистов это возможность увидеть одного из лучших российских боксёров в действии на родной земле, а для индустрии — шаг к восстановлению статуса России как площадки для крупных титульных боёв. Ждём яркой и убедительной победы Бивола, демонстрации формы после травмы, интересного зрелища. И, конечно же, ждём шага к трилогии с Бетербиевым».

Руслан Проводников, бывший чемпион мира:

«Дмитрий обязательно должен выигрывать и доказывать, что он лучший в этом дивизионе. Это величайший боксёр современности, и он во второй раз в истории приедет в Екатеринбург — это очень круто. RCC умеет удивлять, я точно буду на этом турнире и буду болеть за Диму».

Артур Манн, боксёр:

«Немного знаком с Михаэлем Айфертом. Не могу сказать, что мы близкие знакомые. Я видел его бои. Это хороший пацан, которому выпал шанс боксировать с Биволом. Ему будет очень тяжело. Но Айферт молодой, и в бою с Биволом он наберётся опыта. У него всё впереди. Даже если Айферт проиграет… Вдумайтесь — он подерётся с Биволом. Все мечтают о таком противостоянии. Он в любом случае наберётся опыта».

Дмитрий Бивол Фото: RCC Boxing

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион:

«Это хороший бой, чтобы войти в ритм после долгого простоя. Бивол спокойно с ним разберётся. У Айферта есть статус обязательного претендента, но это не тот уровень, который позволяет устроить сенсацию. После немца у Бивола должны быть более серьёзные имена и яркие противостояния».

Павел Сосулин, боксёр:

«Очень круто, когда абсолютный чемпион мира боксирует в России, в Екатеринбурге. Для Димы не составит никаких трудностей победить Айферта. Да, нужно хорошенько подготовиться, избежать недооценки, хотя Дима, как мы знаем, всегда очень серьёзно подходит к боям. И победа в поединке с Айфертом откроет двери к тому, что мы все ждём — трилогии с Артуром Бетербиевым. Надеюсь, мы это увидим воочию».

Михаэль Айферт Фото: RCC Boxing

Григорий Дрозд, бывший чемпион мира:

«Жду от Димы возвращения и яркой победы. Думаю, соперник по зубам. Обязательно поедем болеть, для российских зрителей хороший шанс увидеть вживую этот бой. Не думаю, что немец может предложить что‑то серьёзное, хотя бывает всякое. В целом думаю, что Дима настроен на более серьёзные бои в будущем».

Харитон Агрба, боксёр:

«Айферт — претендент по версии IBF. Это уже о многом говорит. Человек прошёл для достижения этого статуса определённую дорогу. Дима не будет расслабляться, а настроится таким образом, чтобы порадовать нас красивым боксом. И мы будем ждать его победы. Я вижу Диму явным фаворитом».

Алексей Егоров, экс-претендент на титул чемпиона мира:

«Честно говоря, я не знаю соперника Бивола. Это не громкое имя. Но понимаю, что он обязательный претендент. Однако думаю, что Дима разберётся без проблем. У него сильная команда и отличный тренер, они хорошо подготовятся. Сейчас высокие ставки, и вряд ли они будут рисковать».

Эдуард Кравцов, тренер:

«Честно сказать, я не вижу таких мест, где Айферт имел бы какое-то преимущество относительно Бивола. С другой стороны, это полутяжёлый вес, лаки-панч никто не отменял. Может, какой-то форс-мажор может помочь Айферту в этом бою, больше не вижу каких-то проблемных зон для Дмитрия».