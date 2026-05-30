Потушил огромного бразильца за 39 секунд. Брутальная победа Павловича

Главная лига мира продолжает завоёвывать планету: турниры UFC в других городах стали уже обыденностью. Вот и сегодня в Макао состоялся достаточно крупный бойцовский вечер, где главным действующим лицом для российских болельщиков был Сергей Павлович. Наш соотечественник проводил очень важный бой: ранее десантник одержал две победы подряд, и возможный сегодняшний успех мог максимально приблизить бойца к титульному поединку. Конечно, для Павловича имелся и серьёзный риск, если учитывать, что соперник находился намного ниже в рейтингах — только 15-е место.

Этим самым оппонентом был бразилец Таллисон Тейшейра. Громадный спортсмен красиво ворвался в промоушен Даны Уайта через Претендентскую серию, одержал быструю победу в дебютном бою, однако потом нарвался на Деррика Льюиса. Ветеран нокаутировал Тейшейру всего за 35 секунд, показав, что «в UFC есть уровни». Впрочем, Таллисон не унывал и в следующем поединке закрыл неудачу, одолев Тая Туивасу судейским решением. И заработал отличный шанс рвануть вверх в рейтингах, получив в соперники именитого Павловича.

Тейшейра, превосходивший россиянина в росте на добрый десяток сантиметров, начал поединок с ударов ногами. А Павлович вообще не начинал бой, а сразу его закончил: ворвался с двойкой, бразилец «поплыл» и пропустил ещё один жестокий кросс в голову. Сергей набросился на упавшего соперника и брутально его финишировал — на весь бой ушло 38 секунд. Потрясающая победа Павловича! Давненько мы не видели таких выступлений Сергея и, конечно, откровенно соскучились по его брутальным победам.

Бой Павлович — Тейшейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Великолепный результат, что и говорить. Объявление победителя длилось дольше самого поединка. Счастливый Сергей махал зрителям и вышел абсолютно довольным. Три победы подряд явно намекают, что этому парню нужно дать ещё один титульный шанс.

