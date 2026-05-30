Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением

Мы соскучились по выступлениям Дмитрия Бивола. Его второй бой с Артуром Бетербиевым состоялся в далёком феврале 2025 года: несмотря на полную уверенность зрителей в скором проведении трилогии, Бивол на самом деле решил заняться здоровьем и перенёс сложную операцию на спине. Как итог — мы не видели Дмитрия в ринге более 15 месяцев. Сегодня наш великий боксёр наконец-то вернулся, да ещё и на турнире RCC Boxing в родном Екатеринбурге. Соперником, к сожалению, был не Бетербиев и даже не Дэвид Бенавидес, но тем не менее поединок носил чемпионский статус.

В качестве оппонента достаточно неожиданно выбрали Михаэля Айферта — обязательного претендента по линии IBF. Вдобавок на кон был выставлен пояс WBA, а вот WBO не стала санкционировать поединок, зато стороны сумели найти компромисс: титул остался у Бивола и просто не оспаривался немцем в рамках боя. Айферт казался достаточно проходным боксёром, ведь он не дрался ещё дольше, чем Бивол, да и похвастаться реально большими достижениями не мог. Впрочем, россиянин проводил первый бой после травмы и сложного восстановления, поэтому Айферт многим казался максимально подходящей кандидатурой.

В первом раунде претендент слишком смело пошёл вперёд и уже на второй минуте оказался на канвасе: Бивол поймал Михаэля встречным ударом и отправил в нокдаун. Немец быстро поднялся, но россиянин не форсировал события и продолжил работать в среднем темпе, отказавшись от попыток добивания. И во втором раунде Айферт уже выглядел намного бодрее, активно прессингуя чемпиона и пару раз неплохо его достав. Впрочем, Дмитрий удачно работал на контратаках, стараясь вытягивать оппонента на себя.

Бивол никуда не торопился: его главным оружием были встречные удары, которыми он ловил агрессивного оппонента. Айферт атаковал слишком размашисто, однако часть его боковых всё-таки долетали до цели. Дмитрий же будто не мог понять, как ему начинать свои атаки: немец хорошо защищался предплечьями и оперативно реагировал на выпады чемпиона. Зрительно Бивол выглядел более точным, зато «размахайки» Михаэля были более силовыми. В седьмом раунде россиянин немного изменил тактику и стал чаще включать боковые удары в корпус. С каждой трёхминуткой Бивол по чуть-чуть наращивал обороты: чаще атаковал, действовал более креативно. Айферт тоже был неплох, хотя его атакам откровенно не хватало точности.

В каждом раунде Бивол делал больше, чем соперник. Хотя полностью приспособиться к Айферту так и не удавалось, чемпион владел инициативой и бил чаще, точнее, лучше. Однако никакого тотального превосходства, которое предрекали многие эксперты, не наблюдалось. Шли чемпионские раунды, а Дмитрий продолжал работать максимум на 60-70% от того, что мы увидели в той же дилогии с Бетербиевым. Стал ли причиной долгий простой или Бивол специально старался отработать всю дистанцию — непонятно. Но даже этих процентов хватало чемпиону, чтобы контролировать Айферта.

Бой дошёл до судейского решения, и все судьи закономерно оказались на стороне Дмитрия, немец не взял ни одного раунда (120-107, 120-107, 120-107). Россиянин уверенно победил, сохранил свои пояса и готов к новым вызовам.