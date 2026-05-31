Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт, как прошёл бой, кто победил, форма Дмитрия Бивола, бокс 30 мая 2026 года

Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой
Яхья Гасанов
Такой версии Дмитрия будет сложно с Бенавидесом или Бетербиевым.

30 мая в Екатеринбурге прошёл большой вечер профессионального бокса, который возглавлял действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring Дмитрий Бивол. Его соперником стал немец Михаэль Айферт, а на кону стояли все титулы, кроме пояса WBO.

Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

Бивол был очень большим фаворитом, а все шансы Айферта сводились к тому, насколько серьёзную конкуренцию он сможет составить в ринге. Ещё до анонса самого поединка промоутер Эдди Хирн говорил, что Биволу после перенесённой операции нужен соперник попроще, чем Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес. А сам Дмитрий признавался, что лагерь начался непросто из-за проблем со спиной.

Бой с Айфертом стартовал с раннего нокдауна, однако Бивол не стал форсировать события и развивать успех. За это время претендент восстановился, освоился на ринге и справился с волнением. После этого Айферт попытался прессинговать соперника и инициировать атаки, но всё было достаточно читаемо и предсказуемо. Сам Бивол тоже не рисковал, делая ровно столько, сколько хватало для того, чтобы забирать раунды.

Титульный бой Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт

Титульный бой Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт

Фото: RCC

От своих стандартов Дмитрий был далёк. Медленнее обычного, не настолько креативный и чувствительный, в каких-то моментах не дожимал Айферта. Практически без агрессии и без желания найти финиш, к которому явно призывали 12 тысяч фанатов, собравшихся на трибунах. По меркам чемпиона, особенно если помнить его предыдущий поединок с Артуром Бетербиевым, это было достаточно слабое выступление. Однако при этом нельзя не признавать, что этого было достаточно для уверенной победы — 120-107, 120-107, 120-107. Судьи не отдали Айферту ни одного раунда — полный разгром.

Подробнее о поединке:
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением
Без огня. Бивол спокойно победил Айферта судейским решением

Слабый бой Бивола мог быть обусловлен несколькими причинами. Во-первых, простой получился долгим, а Дмитрию, как правило, возвращения легко не даются. Определённая «ржавчина» всё равно присутствует, тонус потерян. Во-вторых, неизвестно, насколько влияет травма спины, Бивол неслучайно говорит, что это будет с ним всю оставшуюся карьеру. Возможно, просто не стал рисковать и излишне нагружать организм.

Бой Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт

Так или иначе, возвращение чемпиона оставило смешанные впечатления. Вроде бы уверенная победа, но при этом бой отчасти напоминал плотный спарринг, где разница в классе чересчур ощутимая. И на фоне этой разницы казалось, что Бивол не должен затягивать, однако в итоге не приблизился к финишу. Такой версии Дмитрия придётся очень нелегко, если напротив будет не соперник уровня Айферта, а Бенавидес или Артур Бетербиев.

