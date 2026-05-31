Был не похож на себя. Бивол провёл очень слабый бой

30 мая в Екатеринбурге прошёл большой вечер профессионального бокса, который возглавлял действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring Дмитрий Бивол. Его соперником стал немец Михаэль Айферт, а на кону стояли все титулы, кроме пояса WBO.

Бивол был очень большим фаворитом, а все шансы Айферта сводились к тому, насколько серьёзную конкуренцию он сможет составить в ринге. Ещё до анонса самого поединка промоутер Эдди Хирн говорил, что Биволу после перенесённой операции нужен соперник попроще, чем Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес. А сам Дмитрий признавался, что лагерь начался непросто из-за проблем со спиной.

Бой с Айфертом стартовал с раннего нокдауна, однако Бивол не стал форсировать события и развивать успех. За это время претендент восстановился, освоился на ринге и справился с волнением. После этого Айферт попытался прессинговать соперника и инициировать атаки, но всё было достаточно читаемо и предсказуемо. Сам Бивол тоже не рисковал, делая ровно столько, сколько хватало для того, чтобы забирать раунды.

Титульный бой Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт Фото: RCC

От своих стандартов Дмитрий был далёк. Медленнее обычного, не настолько креативный и чувствительный, в каких-то моментах не дожимал Айферта. Практически без агрессии и без желания найти финиш, к которому явно призывали 12 тысяч фанатов, собравшихся на трибунах. По меркам чемпиона, особенно если помнить его предыдущий поединок с Артуром Бетербиевым, это было достаточно слабое выступление. Однако при этом нельзя не признавать, что этого было достаточно для уверенной победы — 120-107, 120-107, 120-107. Судьи не отдали Айферту ни одного раунда — полный разгром.

Слабый бой Бивола мог быть обусловлен несколькими причинами. Во-первых, простой получился долгим, а Дмитрию, как правило, возвращения легко не даются. Определённая «ржавчина» всё равно присутствует, тонус потерян. Во-вторых, неизвестно, насколько влияет травма спины, Бивол неслучайно говорит, что это будет с ним всю оставшуюся карьеру. Возможно, просто не стал рисковать и излишне нагружать организм.

Так или иначе, возвращение чемпиона оставило смешанные впечатления. Вроде бы уверенная победа, но при этом бой отчасти напоминал плотный спарринг, где разница в классе чересчур ощутимая. И на фоне этой разницы казалось, что Бивол не должен затягивать, однако в итоге не приблизился к финишу. Такой версии Дмитрия придётся очень нелегко, если напротив будет не соперник уровня Айферта, а Бенавидес или Артур Бетербиев.