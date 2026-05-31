«Наказать Бенавидеса за язык» или закрыть вопрос с Бетербиевым? Что дальше для Бивола

В Екатеринбурге состоялся большой вечер профессионального бокса. Основное внимание было приковано к поединку российского чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, который защищал пояса WBA, IBF и The Ring в противостоянии с Михаэлем Айфертом.

Айферт стал, пожалуй, одним из самых неожиданных соперников Дмитрия за последние годы. После двух поединков с Артуром Бетербиевым у Бивола была долгая пауза в карьере, связанная с травмой, операцией и восстановлением, поэтому команда российского чемпиона приняла решение провести «втягивающий» бой против обязательного претендента по линии IBF Михаэля Айферта.

Мало кто ожидал, что Айферт сумеет навязать Биволу серьёзную конкуренцию, что, собственно, подтвердилось и на деле. Уже в первом раунде Дмитрий оформил нокдаун, в дальнейшем контролировал ситуацию в ринге, ничего не позволяя создать Михаэлю. Чемпион забрал абсолютно все раунды, одержав разгромную победу на карточках всех судей — 120-107.

Теперь встаёт логичный вопрос о дальнейшей карьере Дмитрия. «Разминочный» поединок провёл, после травмы вернулся, пояса защитил — сейчас от россиянина ждут супербоёв. Но Дмитрий пока не форсирует события.

«Мысли по тому, когда будет следующий бой? Пока вообще нет никакого понимания. Всегда настраиваюсь на один бой. Я буду отдыхать, команда — работать», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Варианты продолжения карьеры у Бивола совершенно разные. Конечно, в последние годы имя Дмитрия прочно ассоциируется с другим большим именем для российского бокса — с Артуром Бетербиевым. В преддверии боя с Айфертом у Бивола больше спрашивали про потенциальную трилогию с Артуром, нежели про предстоящий поединок с немецким претендентом. Поджигает ситуацию и сам Бетербиев, который обвиняет Дмитрия в том, что тот не сдержал слово и что третий поединок между ними по-прежнему не состоялся.

Бивол же на эмоции не скатывается и про эту ситуацию рассказывает холодно. Судя по заявлениям и самого Дмитрия, и членов его команды, они не против провести третий бой с Бетербиевым, но для этого нужны условия, которые соответствуют ожиданиям и статусу этого поединка. В том числе и финансовые. Однако, если исходить из слов Бивола, с этим есть определённые проблемы .

«Прежде всего может не найтись организатора, который возьмётся за этот бой. В своё время появился Турки Аль аш-Шейх, захотел этот поединок и сделал предложение нашей команде и команде Артура, от которого никто не смог отказаться. Так и состоялся первый бой. Реванш был таким же — это тоже было предложение, от которого не имело смысла отказываться, даже несмотря на сжатые сроки. А вот после второго боя какого-то явного желания организовать третий поединок уже не было», — сказал Бивол в DROZD PODCAST.

Есть ощущение, что шансы на трилогию с каждым днём становятся всё менее реалистичными. В карьере Бетербиева возникла ещё более долгая пауза, он пропал с радаров, ушёл из Top Rank и до сих пор не провёл ни одного боя, даже «разминочного», как Бивол. К тому же Артуру уже 41 год, сейчас у него нет никаких титулов, и бой с Дмитрием действительно может интересовать зарубежных промоутеров меньше, чем другие варианты, которые есть у Бивола. Да и сам Дмитрий, кажется, уже не так горит этим противостоянием, особенно на фоне других вариантов, которые есть у него.

Самый реальный из них — это супербой с Дэвидом Бенавидесом. Непобеждённый американец за время паузы Бивола успел защитить титул WBC в полутяжёлом весе, который достался ему после отказа Дмитрия, а также подняться в крузервейт и завоевать два чемпионских пояса там, нокаутировав Хильберто Рамиреса. То есть сейчас Бенавидес одновременно удерживает пояса в двух весовых категориях. Дэвид — на пике популярности, у него идеальный рекорд, он сносит одного соперника за другим и восхищает даже Майка Тайсона. И, конечно, его бой с Биволом и для самих боксёров, и для промоутеров, и для зрителей видится более привлекательным, чем потенциальная трилогия с Артуром .

«Я бы хотел бой с Бенавидесом, хотел бы, чтобы Дима наказал его, как правильно сказал Геннадий Юрьевич Машьянов, за язык. Истории там какие-то прослеживались. Я бы хотел, чтобы этот поединок состоялся. Бенавидес — сильнейший боксёр в крузерах, был бы отличный бой», — отметил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым один из тренеров Бивола Дмитрий Кириллов.

В ситуации с Дэвидом есть разные варианты. Например, поединок могут организовать в крузервейте, и для Дмитрия это шанс стать чемпионом мира в двух весовых категориях. А могут снова провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, ведь все основные пояса сейчас сосредоточены в руках Бивола и Бенавидеса. Но у этого варианта есть препятствие в лице WBO, из которого вытекает третий возможный вариант для Дмитрия.

Дело в том, что WBO не санкционировала бой Бивола и Айферта: Дмитрий сохранил у себя пояс, однако на кону в поединке в Екатеринбурге он не стоял. И ещё перед боем с Михаэлем организация обязала российского чемпиона провести обязательную защиту против Каллума Смита. Есть ощущение, что если Бивол откажется от этого противостояния в пользу Бенавидеса и тем более в пользу Бетербиева, то его могут лишить пояса. Бой со Смитом, конечно, возможен, но выглядит ещё менее реалистичным, чем трилогия с Артуром. Дмитрий только что уже провёл рядовую защиту поясов, и все ждут от него супербоёв, в число которых противостояние с британцем не входит.

Сейчас Дмитрия ждёт отдых, восстановление, после чего уже будут вестись переговоры о следующем поединке. Складывается ощущение, что всё идёт именно к противостоянию с Бенавидесом. Этого боя хотят сами боксёры, за этот поединок выступают главы ведущих организаций, например, президент WBA Хильберто Мендоса, и что, пожалуй, самое важное – этот бой есть в планах Турки Аль аш-Шейха, если верить словам Бивола. Но при этом нельзя откидывать и другие варианты, в современном боксе случается много удивительных вещей – даже бой абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях против кикбоксёра на фоне пирамид.

