Павлович вернул режим Халка. Только так россиянин может получить титульник

В Макао, Китай, состоялся очередной турнир UFC, в том числе с участием российских бойцов. Так, в главном карде вечера выступил третий номер рейтинга тяжёлого веса Сергей Павлович, который провёл бой против огромного бразильца Таллисона Тейшейры.

Сергей Павлович – один из самых устрашающих бойцов современного тяжёлого веса UFC. После неудачного дебюта в поединке с Алистаром Оверимом Десантник выдал шесть досрочных побед подряд, установив рекорд лиги по количеству последовательных нокаутов в первых раундах. Однако затем случилось поражение от Тома Аспиналла в поединке за временный пояс чемпиона, а после ещё и поражение от соотечественника Александра Волкова, которое переросло в конфликт и эмоции.

Эти две неудачи заставили Павловича пересмотреть собственную карьеру, собственный стиль, и мы увидели совершенно другого Сергея. Десантник победил Жаирзиньо Розенстрайка и Вальдо Кортес-Акосту судейским решением, выдав два поединка, которые больше напоминали бои Волкова. Сергей не рисковал, никуда не летел, не бросался на соперников с размашистыми оверхендами. Даже когда Павловичу удавалось потрясти соперников, он не шёл на добивание, а продолжал работать с дистанции.

Эта тактика принесла Павловичу две победы, однако вызвала вопросы. В руководстве UFC всегда любили и будут любить зрелищность, любили тех бойцов, которые выходят в клетку рубиться и сносить соперников. Сергей идеально вписывался в эту парадигму, вызывал восторг у зрителей и экспертов. Да, такой стиль несёт риски: в жёстких разменах можно и улететь в нокаут, особенно если речь идёт про тяжёлый вес. Что, собственно, и произошло с Павловичем в поединке с Аспиналлом. Но риски оправданны – это шанс получать большие бои, в том числе и титульные.

Последние два поединка никак не приблизили Павловича к поясу. Сергей не выпал из топ-5, сохранив за собой третью строчку в рейтинге, однако при этом его не рассматривали при распределении мест в титульной гонке. Проводятся чемпионские поединки, претендентские, организовывается бой за временный пояс, но Павлович не фигурировал ни в одном из них. И есть ощущение, что как раз невзрачные победы в последних поединках повлияли на положение Сергея в дивизионе. Вместо агрессивного нокаутёра в UFC получили ещё одного осторожного бойца – и это вряд ли входило в планы руководства .

Вальдо Кортес-Акоста показал, как важно быть активным и зрелищным в этом спорте. Да, доминиканец по делу проиграл Павловичу, но за время простоя Сергея успел провести три боя, которые завершил нокаутами, и получить, по сути, претендентский поединок против Волкова. И если бы Вальдо победил Драго, то точно рассматривался бы в качестве одного из главных претендентов на титул. А Павлович со своей победой над ним грустно наблюдал бы за всем этим со стороны.

Поэтому Сергею нужно было вернуть тот огонь, который у него был до поражений от Аспиналла и Волкова, тот стиль, за который Павлович и полюбился фанатам. Иначе россиянин мог бы просто погрязнуть в череде бесперспективных поединков с проспектами, которые никак не приближали его к чемпионству. Противостояние с Тейшейрой было одним из них: бразилец занимал 13-ю строчку в рейтинге, и для него бой с россиянином был билетом в топ-5. Для Десантника же это было проходное противостояние, которое не несло никаких титульных перспектив.

Сергею важно было не просто победить, а победить громко. Так, как он умеет это делать. И Павлович с задачей справился, вернув прежнюю версию себя и включив режим Халка. Для победы над Тейшейрой ему хватило 40 секунд: фирменные размашистые оверхенды залетели точно в цель, и огромный бразилец рухнул под натиском Павловича.

У такого Сергея гораздо больше шансов снова получить чемпионский бой. Мощный, агрессивный, устрашающий Павлович гораздо выгоднее лиге, чем прагматичный и осторожный. После боя Десантник обращался к Дане Уайту и требовал бой за пояс. Вряд ли Сергей будет следующим претендентом, если учитывать нынешний расклад сил в дивизионе, однако россиянин точно повысил свои котировки и движется в правильном направлении.