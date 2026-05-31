Без скандалов не обошлось! В Екатеринбурге «ограбили» крутого африканского боксёра?

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Конечно, основное внимание было приковано к поединку Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. Но ивент запомнился не только этим. В одном из боёв в ринге сошлись Сергей Лубкович и Майкл Кинг. Оба были решительно настроены на победу, поскольку на кону стоял пояс IBF Asia. А сам поединок получился ярким и интересным. Вот только самые главные его события, к сожалению, произошли уже после финального гонга. И вызвали серьёзнейший резонанс.

Кинг подходил к поединку с не самой впечатляющей статистикой – 8-4-1 (6 KO). Казалось, что он вряд ли станет крутой оппозицией для Лубковича. Вот только на деле получилось совсем иначе. С самого начала Майкл полностью завладел инициативой. Он зажимал Сергея у канатов и разряжался мощнейшими сериями. Да, Лубкович пытался отвечать, но выглядел не особенно уверенно. А в некоторых моментах, как казалось, и совсем «плыл». К середине поединка конголезец немного просел в плане точности ударов. Однако складывалось ощущение, что их тоннаж становится всё больше.

Во второй половине боя Кинг выглядел намного более жёстко. Он доносил болезненные удары, буквально «лупил» оппонента со всех позиций. Лубкович пытался отвечать, но выглядело это всё робко. Пришлось принимать рубку, в которой выгоднее смотрелся Майкл. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что было близко к финишу. Сергей контролировал ситуацию в этом плане. Однако было понятно, что поединок безнадёжно утекает из рук Лубковича. А Майкл почувствовал кураж, работал размашисто. Дело дошло до судейского решения. Кинг и его команда ждали положительный вердикт. Но столкнулись лишь с разочарованием: 98-92, 92-98 и 95-95 . На записках получилась ничья, а пояс оказался вакантным.

Судейские записки боя Сергей Лубкович — Майкл Кинг Фото: RCC Boxing

Естественно, Майкл был просто в шоке от того, какое решение приняли судьи. Он находился в прострации сразу после объявления вердикта. В спорте случаются разные вещи. Но тут судьи выставили настолько противоположные оценки, что выглядит даже странно. А после боя Сергей пришёл на флеш-интервью, которое сорвал эпатажный Ал Сиеста. Генеральный директор IBA.PRO дал настоящего огня: «Я обращаюсь ко всему российскому боксу. Ребята, прекратите заниматься ерундой. Чувак спал в лондонском метрополитене. Он с 19 лет начал заниматься боксом. Не надо мне ***** рассказывать. Екатеринбург, хватить грабить людей здесь . Вы же серьёзное место. Это был очень односторонний бой.

Все же видели, все согласны. Человека просто съели. Обезьяний король его просто съел. Серый – компетентный боксёр. Но для Кинга это вопрос жизни и смерти. Он из гетто. Он спал в лондонском метро, просто приехал сюда побеждать. Ну как можно отнимать у него победу? Мы же русская нация. У нас очень тяжёлое время. Ну нельзя же так поступать. Это же наши африканские братья. Нельзя их грабить. Российский бокс – опомнитесь! Калинкин, как ты мог отдать 98-92? Ты в будущий мир смотрел? Или в загробный? По раундам Серёга, может, три раунда забрал. Но остальное Кинг забрал. Кому протест подавать? Путину? Умар Назарович, в такие минуты вы нам очень нужны. Когда такой беспредел. Конголезский пацан приезжает издалека. Ну как так можно грабить? У него был фиксированный гонорар. Не везёт ему в Екатеринбурге. И в России».

Наверное, «домашнее» судейство и ошибки – это уже обязательная часть практически любого большого спортивного события. Однако в такой ситуации действительно возникают вопросы. Как два судьи, которые смотрели один и тот же поединок, выставили настолько противоположные, причём настолько однобокие оценки. Понятно, когда разница составляет два-три раунда. Но когда один судья видит чистую победу россиянина, а второй – конголезца… Всё это приводит к подобным громким спорам. Очень хочется, чтобы подобные ситуации не повторялись. Пока зарубежные боксёры приезжают в Россию с удовольствием. Но после такого Майкл вряд ли захочет ещё раз пытать счастья. А отталкивать крутых бойцов из-за границы – не лучший путь.