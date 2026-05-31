Снова королевский. Тяжёлый дивизион в UFC становится слишком крутым

30 мая в китайском Макао прошёл очередной турнир – UFC Fight Night 277. Он ознаменовался красивой победой российского богатыря – Сергея Павловича. Меньше минуты понадобилось ему на то, чтобы нокаутировать Таллисона Тейшейру. Бразилец ничего не смог противопоставить Десантнику.

Естественно, моментально пошли разговоры, что Сергей вновь приближается к чемпионской гонке. А всё потому, что мы увидели того самого Павловича. Болельщики соскучились по россиянину, который громил всех оппонентов буквально за считаные минуты. Вот только есть ощущение, что ситуация Сергея – далеко не такая простая и радужная.

Конечно, Десантник всё равно попытался обратиться к Дане Уайту. Получить титульник прямо сейчас будет практически невозможно. Но Сергей попробовал настойчиво убедить президента UFC: «Мы разговаривали и размышляли, буду ли я просить бой за пояс, если будет красивый нокаут. И сейчас я это сделаю. Я проделал работу. И хочу обратиться к Дане Уайту. Дана, дай мне бой за пояс. Или претендентский бой. Я хочу пояс. Мне без разницы, кто победит: Ган или Перейра. Я тренируюсь, я пашу. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я хочу пояс».

Ситуация в дивизионе – просто кошмар. Но от этого она и становится более крутой. Чемпионом на данный момент является Том Аспиналл. Правда, британец продолжает восстанавливаться после травмы глаза. Кроме того, активно идут разговоры, что он может перебраться в профессиональный бокс. По слухам, у Аспиналла далеко не лучшие отношения с руководством лиги . А дров в топку дополнительно подкидывает менеджер Эдди Хирн. Промоутер призвал Дану освободить Тома от контракта, а также пообещал платить бойцу в три раза больше. Но пока британец не собирается покидать лучший промоушен на планете. И если Аспиналл будет готов полностью, для него моментально организуют титульный бой.

Затем идут Сириль Ган и Алекс Перейра. Они сразятся за временный чемпионский пояс организации. Француз набрал очень неплохой ход. А ещё у него остался нерешённый вопрос с Аспиналлом. Поэтому сейчас у парней может закрутиться настоящий «треугольник». А бразилец пошёл на покорение очередного дивизиона. И если победит он, то совершенно точно попытается подраться с Томом, чтобы лишний раз подчеркнуть свою состоятельность. Для того чтобы покорить дивизион полностью, необходимо свергнуть его короля. Иначе и быть не может. А пока это трио решит все свои вопросы, может пройти очень много времени.

Затем расположился Александр Волков. Россиянин победил в шести из семи последних поединков . А единственное поражение пришлось на противостояние с Ганом. Причём получилось всё максимально спорно и скандально. Даже Дана был вынужден признать сразу после поединка, что Александра ограбили. Поэтому сейчас он совершенно точно на ведущих позициях в чемпионской гонке. Однако немного смущает то, что последние бои Волкова постоянно добираются до решения. А таких парней не особенно любят продвигать к чемпионским поединкам.

Александр Волков Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Наконец, появился новый персонаж, который моментально захватил внимание. На пятой позиции в дивизионе – Джош Хокит. Крутой и яркий американец с рекордом 9-0 успел наколотить три победы в UFC. И получить поединок в Белом доме. Кроме того, Джош начал делать много для того, чтобы в будущем добраться даже до Алекса Перейры. И на одной из пресс-конференций начал грубо выражаться в сторону бразильца. Да, получил стаканчиком от Илии Топурии и был изгнан из зала. Но в итоге добился главного. Теперь бразилец попытается сделать всё, чтобы получить поединок с Хокитом и разбить его в клетке.