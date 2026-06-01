Возвращение Хатаева, турнир UFC и топовая кула́чка. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. В UFC состоится очередной турнир серии Fight Night, в том числе с участием бывшего чемпиона лиги Белала Мухаммада. В Санк-Петербурге пройдут два больших турнира – Top Dog 42 и БЕТСИТИ Fight Nights 138. А в профессиональном боксе в ринг вернётся российский боксёр Имам Хатаев.

В ночь с 4 на 5 июня. Имам Хатаев – Микаэль Диалло

В Канаде состоится большой вечер профессионального бокса. В главном карде турнира выступит известный российский боксёр, призёр Олимпийских игр Имам Хатаев. Он разделит ринг с Микаэлем Диалло. Для Имама это будет защита титула NABF в полутяжёлом весе, который он выиграл в поединке с Адамом Дейнесом в декабре прошлого года. Спорное поражение от Дэвида Морреля остаётся в карьере Хатаева единственным, он продолжает прокладывать путь на вершину. У очередного соперника Имама солидный рекорд 21-2-2, но при этом особо серьёзной оппозиции у него не было. Единственное известное имя в списке соперников Диалло – это Малик Зинад, который через бой после победы над Диалло боксировал с Дмитрием Биволом. Остальные же соперники Микаэля были малоизвестными боксёрами с сомнительными рекордами.

В ночь с 4 на 5 июня. Альберт Рамирес – Леррон Ричардс

Возглавит турнир в Канаде бой за титул временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA между Альбертом Рамиресом и Лерроном Ричардсом. Боксёры изначально должны были встретиться ещё в феврале, но у обладателя временного пояса WBA Рамиреса возникли проблемы со здоровьем, он был госпитализирован, а бой перенесли. У Альберта идеальный послужной список: 22 победы в 22 поединках. Победа над Ричардсом позволит не только укрепиться в статусе временного чемпиона, но и в очередной раз бросить вызов Дмитрию Биволу, который совсем недавно боксировал с обязательным претендентом по линии IBF Михаэлем Айфертом. Сейчас мировые организации любят обязывать чемпионов проводить регулярные защиты и угрожают лишением пояса, так что вполне возможно, что после победы Альберта в WBA тоже обяжут Бивола провести бой с Рамиресом. Но победу эту Альберту ещё нужно добыть. У Леррона Ричардса тоже неплохой послужной список из 19 побед в 20 боях, и для него встреча с Рамиресом – отличная возможность приблизиться к вершине.

6 июня. Олег Фомичёв – Яхья Нурмагомедов

В Санкт-Петербурге состоится большой турнир по кулачным боям Top Dog 42. В главном событии вечера пройдёт чемпионский бой в тяжёлом весе: обладатель перстня Олег «Фомич» Фомичёв подерётся с Яхьей Нурмагомедовым. Фомич закрыл трилогию с Имелей в свою пользу и теперь будет защищать чемпионский статус в бою с Нурмагомедовым. Интересно, что ещё недавно Фомич боксировал в Гран-при RCC, но не сумел победить в четвертьфинале – бой с Адамом Амировым завершился вничью, а в турнире остался Амиров, так что у Олега появилось время на решение своих дел в кулачной лиге. Яхья идёт на серии из пяти побед в Top Dog и выглядит весьма достойным соперником для Фомича.

6 июня. Кантемир Калажоков – Александр Хальзов

На турнире Top Dog 42 состоится ещё один чемпионский поединок. Доминирующий чемпион в лёгком весе Кантемир Калажоков встретится с Александром Хальзовым. Калажоков по праву является не только сильнейшим бойцом дивизиона, но и одним из лучших бойцов лиги в целом. У Ликвидатора 14 побед в 14 поединках – фантастическая статистика для мира кулачных боёв. Александр Хальзов тоже идёт без поражений, выиграл четыре боя и получил шанс сразиться за чемпионский перстень Top Dog.

6 июня. Андрей Корешков – Джефферсон Гонсалвес

Санкт-Петербург на этой неделе примет не только турнир кулачников, но и турнир по ММА БЕТСИТИ Fight Nights 138. В карде вечера состоятся поединки в том числе и в формате Гран-при лиги. Так, например, в четвертьфинале Гран-при полусредневесов выступит бывший чемпион Bellator Андрей Корешков. Изначально Корешков должен был провести бой против известного бразильца Глейсона Тибау, но тот выбыл из-за травмы, а на замену ему вышел другой бразилец – Джефферсон Гонсалвес. Андрей в последний раз выходил в клетку на турнире своего наставника Александра Шлеменко – Shlemenko FC 12 – и одержал победу над Петром Недзельским. Гонсалвес же в последнем поединке выступил на турнире RCC, где в близком бою проиграл Александру Васильеву раздельным решением судей.

В ночь с 6 на 7 июня. Белал Мухаммад – Габриэль Бонфим

В США состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 278. В главном событии вечера выступит бывший чемпион лиги в полусреднем весе Белал Мухаммад, который разделит клетку с бразильцем Габриэлем Бонфимом. Карьера Белала после завоевания чемпионского пояса забуксовала: сначала Мухаммад потерял титул в поединке с Джеком Делла Маддаленой, а в следующем бою уступил Иану Гарри. Так что теперь экс-обладатель пояса скатился на пятое место в дивизионе и выпал из титульной гонки. Бонфим же, напротив, набрал отличный ход. Бразилец выступает в UFC c января 2023 года и идёт с серьезным рекордом 6-1 в лиге, причём последние четыре поединка Габриэль выиграл. Бои Бонфима практически не доходят до решений, из 19 побед 17 он одержал досрочно, поединок с бывшим чемпионом для него отличный шанс громко заявить о себе и попасть в топ-5 дивизиона.

В ночь с 6 на 7 июня. Эдмен Шахбазян – Брендан Аллен

На турнире UFC состоится интересный поединок в среднем весе: четвёртый номер рейтинга Брендан Аллен разделит клетку с Эдменом Шахбазяном. Шахбазян некогда был одним из главных проспектов лиги. Американцу с армянскими корнями пророчили большое будущее: он шёл с идеальным рекордом 11-0, 10 побед одержал досрочно. Но на серьёзной оппозиции Шахбазян начал спотыкаться и проиграл пять из семи поединков, что, конечно, сильно сказалось на его карьере. Тем не менее в последних боях Эдмен добавил в стабильности, выиграл три поединка подряд и получил большой шанс в виде боя с четвёртым номером рейтинга Бренданом Алленом. Аллен – топовый боец дивизиона. На его счету была серия из семи побед, после чего он проиграл Нассурдину Имавову и Энтони Эрнандесу. Но эти неудачи Брендан закрыл, причём победами над Марвином Веттори и Ренье де Риддером, и сохранил место в топ-5 дивизиона.