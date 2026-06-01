«Август. Гарри — номер один». Махачев выбрал цель на следующий бой

В ночь на 16 августа в Филадельфии состоится турнир UFC 330. На данный момент у него нет хедлайнеров, но всё указывает на то, что возглавит ивент действующий лидер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев . Об августе для россиянина говорил Дана Уайт, потенциальные соперники и даже сам Махачев.

Ислам даже начал подготовительный этап сборов, однако нет определённости по сопернику: «UFC мне ещё ничего не сообщила, но много слухов, что дерусь с Ианом Гарри, хотя я ещё не общался с официальными лицами насчёт этого боя. Говорить с уверенностью, что он должен быть претендентом, не могу. У меня сейчас, получается, три или четыре претендента. Камару Усман недалеко, Иан Гарри, Майкл Моралес, Карлос Пратес, Шавкат ещё пятый – с кем-то из них, кого выберет UFC, я должен подраться, а другие две пары должны определиться между собой, кто реальный претендент. Думаю, сейчас Пратес больше на хайпе, больше на слуху – с ним бой был бы более интересным».

Сейчас Ислам уже делает акцент не на Пратесе, а на том, кто очень давно ждёт титульного поединка и пытается выбить себе поединок с россиянином: «Сейчас поеду на тренировочные сборы и не знаю… [Вернусь] в августе. Сейчас много претендентов, но главным является Иан Гарри. И у нас есть всё ещё парочка других ребят, которые хотят забрать пояс».

Гарри — наиболее логичный и самый легитимный претендент на пояс . Ирландец — первый номер рейтинга, он не так давно побил Карлоса Пратеса и разобрал Белала Мухаммада. Единственное поражение – от Шавката Рахмонова в очень близком бою, и оно уже закрыто двумя весомыми победами. Ну и Гарри дважды за последние два года спасал UFC турниры, принимая очень опасные бои с двумя «киллерами» Рахмоновым и Пратесом на коротком уведомлении.

Два других претендента — Майкл Моралес и Карлос Пратес . Бразилец проигрывал Гарри, зато оформил два подряд нокаута в боях с экс-чемпионами — Леоном Эдвардсом и Джеком Делла Маддаленой. Однако даже сам Карлос утверждает, что Гарри будет следующим претендентом, а он подерётся с победителем титульного боя. Другой потенциальный кандидат Моралес пока лишь отмечается видео, где показывает аномальный для полусредневеса между боями вес (101+ кг), и время от времени намекает, что будет биться на UFC 330. Но, похоже, Майкл не учитывается в расчётах и планируется бой Махачев — Гарри.

Пожалуй, это наиболее интересный поединок сейчас. Моралес не проверен, Пратес уже продемонстрировал уязвимость к тейкдаунам и выглядит самым удобным соперником для Ислама с точки зрения стиля. У Гарри же есть и хорошее резюме, и сбалансированный набор навыков . Ирландец на элитном уровне контролирует дистанцию, отлично двигается и очень хорошо встаёт на ноги. В крайнем случае даже на земле он пытается активно работать, так, например, едва не задушил Рахмонова. А ещё есть ряд инструментов вроде облик-киков, которые сбивают соперника с ног и вообще могут нанести травму — Гарри идёт на всё ради победы и обладает очень высоким бойцовским IQ.

Крайне любопытно, как Махачев будет справляться с такой головоломкой, ведь Гарри умело ломает геймплан соперников и очень хорошо адаптируется под ход поединка . Иан уже говорил, что он и Махачев принадлежат к одной категории бойцов: «Мне кажется, мы с Исламом показываем новую эволюцию бойцов ММА. Ты не можешь быть хорош в чём-то одном, ты должен быть прекрасен во всех аспектах. Я верю, что мы с Исламом именно такие».

Так как уже началось лето и до UFC 330 остаётся 2,5 месяца, то стоит ждать официального анонса в ближайшие пару недель. Пока всё идёт к тому, что Махачев возглавит этот турнир вместе с Гарри, и мы получим вторую часть противостояния Дагестана и Ирландии — может, не такую яркую и раскрученную, зато более конкурентную со спортивной точки зрения.