Главная Бокс/ММА Статьи

Бивол побеждает, но теряет пояса? Перед россиянином стоит ультиматум от WBO
Яхья Гасанов
Дмитрий Бивол
Это может помешать боям с Бенавидесом или Бетербиевым.

В прошедшие выходные в Екатеринбурге в рамках большого турнира от RCC Boxing на ринг вернулся Дмитрий Бивол. В феврале прошлого года он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, но очень быстро лишился пояса WBC. Там пошли в обход очереди (по ротации следующим соперником должен был стать претендент от IBF), предложили Биволу бой с Дэвидом Бенавидесом, однако получили отказ и лишили россиянина своего пояса. Дмитрий в итоге ещё перенёс операцию на спине и вернулся на ринг после простоя в год и три месяца.

Бивол провёл очень слабый бой

Камбэк успешный — претендент по линии IBF Михаэль Айферт никакой конкуренции не составил и дал Биволу возможность не выдавать максимальные обороты в первом бою после возвращения. Получился хороший разминочный бой для чемпиона, который должен стать трамплином к гораздо более серьёзным поединкам. Но есть нюансы, которые вносят свои коррективы в расписание Бивола. Либо могут внести.

На данный момент Бивол является чемпионом мира по версиям The Ring, WBA, IBF и WBO. Первые три пояса стояли на кону в поединке с Айфертом, а последний — нет, потому что WBO, как и WBC, не снимали санкций с России, так что не могли допустить, чтобы их титул разыгрывали в Екатеринбурге. При этом Герман Титов, гендиректор RCC Boxing, отметил, что с организацией удалось достичь компромисса — пояс на кону не стоит, однако и чемпионства Бивола не лишают.

При этом ещё до боя Дмитрия с Айфертом в WBO обозначили, что следующий бой Бивола должен быть с Каллумом Смитом, который владеет временным поясом организации. Изначально Смит должен был биться с Дэвидом Морреллом и защищать титул, но снялся с боя из-за травмы. В итоге кубинец принял бой с Заком Челли, а тот совершил один из главных апсетов последних лет, заодно освободив Смита от необходимости биться с Морреллом. Теперь Каллум будет ждать Бивола, а тот явно не брал в расчёт такой вариант. Если этого боя не будет, то Бивол, скорее всего, лишится пояса WBO.

Эдди Хирн, промоутер россиянина (а ещё и Смита), уже подтвердил, что лишение титула вполне реально: «Ему заказали бой со Смитом. Фанаты говорят о Бенавидесе или трилогии с Бетербиевым. Но Каллум должен получить свой титульник. Так что посмотрим, как всё это разрешится. Поговорим с Дмитрием, его менеджером и командой. Если он выберет Бенавидеса или Бетербиева, тогда Смит подерётся за пояс с Джошуа Буатси. И это также будет масштабный ивент».

Ультиматум от WBO не позволит поставить на кон в бою с Бенавидесом звание абсолютного чемпиона мира, а это было бы очень масштабно. Поединок с Бетербиевым тоже немного потеряет в привлекательности. Уже сейчас промоутеры не заинтересованы в трилогии, а если там будет уже не четыре, а всего два пояса основных организаций, то добиться нужных условий будет ещё сложнее.

Вдобавок и в WBA на этой неделе бьётся временный чемпион и, соответственно, потенциальный претендент в гонке — непобеждённый Альберт Рамирес встретится с Лерроном Ричардсом. Оба звёзд с неба не хватают, да и в WBA в принципе довольно лояльны к Биволу, он многократно защищал пояса этой организации, однако вечно держать временного чемпиона подальше от полноценного титула тоже не получится.

Непростое положение для Бивола, но пока Дмитрий хочет отдохнуть и не думать о следующем сопернике. Однако через несколько недель вопрос станет вновь актуальным, и придётся определяться, нужен пояс WBO или дальше без него, но зато с шансами на бои против Бетербиева и Бенавидеса?

