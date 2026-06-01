Анкалаев возвращается в титульную гонку. Первый шаг — бой с опасным рубакой

25 июля UFC планирует проведение крутого турнира в Абу-Даби. Естественно, к нему будет приковано очень большое внимание. Традиционно ивент собирает много бойцов из России. Видимо, и нынешний заход не станет исключением. Уже стало известно, что в рамках карда запланирован поединок с участием Магомеда Анкалаева. Бывший чемпион организации возвращается в клетку после поражения от Алекса Перейры. Кроме того, привлекает внимание новый соперник россиянина. Им станет американец Халил Раунтри . Парень со звучным прозвищем Боевой конь попытается сделать жизнь Анкалаева сложнее.

Анкалаев – один из самых топовых бойцов дивизиона. В этом попросту нельзя сомневаться. Особенно после того, как Магомед подержал на своём плече чемпионский пояс. Правда, никуда не делось его реноме скучного парня. Биться интереснее россиянин вряд ли начал. А в последнем поединке случилось поражение от Перейры за 80 секунд. Естественно, в Анкалаева моментально полетели копья критики. Не спасло даже то, что стало известно – у Магомеда была серьёзная травма, которая помешала полноценной подготовке и затем подвела в клетке. Но есть понимание, что теперь россиянин – далеко не первый в очереди из претендентов.

Ситуация усугубляется несколькими факторами. Карлос Ульберг получил жуткую травму и выбыл на длительный срок. Вполне возможно, организация захочет дать ещё один шанс Иржи Прохазке после восстановления новозеландца. Однако всё это будет уже к концу года – не раньше. Можно было бы закрыть трилогию с Перейрой. Но Алекс перебрался в тяжёлый вес, будет биться за временный чемпионский пояс UFC на лужайке Белого дома . Поэтому в ближайшее время у бразильца другие планы. Анкалаев и его желание реваншироваться в них не входят. А значит, теперь Магомеду предстоит искать новые вызовы.

Раунтри может стать крутой проверкой на прочность для россиянина. Почему? Потому что Халил – шикарный ударник. И Магомеду таким образом могли попросту намекнуть, что если он хочет титульный шанс, то придётся показать себя с новой стороны. Скорее всего, победа в партере станет лёгким вариантом развития событий для Анкалаева. Вот только поступать так опасно. Это не приблизит, а лишь отдалит от чемпионской гонки. Но рубиться в стойке с Халилом не самое большое удовольствие. А всё потому, что он действительно умеет разбивать свою оппозицию.

Раунтри – невероятно опытный боец. Он выступает в UFC с 2016 года. Профессиональный рекорд – 15-7 (1 NC). Однако важно, что в восьми последних боях американец одержал шесть побед . И даже получил свой титульный шанс. Но уступил Перейре, а чуть позже не справился с Прохазкой. Естественно, это всё была оппозиция экстра-уровня. Поэтому критиковать Халила тяжеловато. Кроме того, он не выглядел безнадёжно. Возможно, с Перейрой всё действительно было жёстко и брутально, американец улетел в нокаут. Однако он продержался 24 минуты, рухнув лишь в последние мгновения пятого раунда. А с Иржи подвело то, что Раунтри пошёл в рубку, нарвался на один мощнейший удар, после которого просто рухнул.

Теперь у Магомеда – сложный выбор. С одной стороны, он может остаться верен своему стилю и попытаться победить надёжно, утянув дело в партер. Однако есть ощущение, что это не принесёт желаемого результата – возвращения в титульную гонку в качестве одного из главных претендентов. С другой – можно попытаться зарубиться с крутым ударником. И тогда есть реальный риск оступиться.