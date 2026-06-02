Вместо титульника — ещё один проспект. Умара Нурмагомедова снова проверяют на прочность

В UFC анонсировали следующий поединок второго номера рейтинга легчайшего дивизиона Умара Нурмагомедова. Российский боец был в числе претендентов на титул, но в итоге получил в соперники опасного проспекта Давида Мартинеса, с которым встретится на турнире в Абу-Даби 25 июля. В условиях высокой конкуренции в дивизионе это большой риск для Умара.

Ещё недавно легчайший вес UFC был захвачен Мерабом Двалишвили, который доминировал и переезжал всех главных конкурентов. Однако с возвращением на вершину Петра Яна в дивизионе снова обострилась конкуренция. Следующий бой чемпиона ещё не объявлен, зато претендентов, жаждущих встретиться с россиянином, – тьма.

Самым очевидным вариантом развития событий является трилогия с Мерабом, на которую рассчитывает грузинский боец. При этом у россиянина есть и другие варианты. Например, на турнире в Белом доме выступит Шон О'Мэлли, с которым у Петра давние счёты. Если американец победит Айманна Захаби, то будет одним из главных претендентов на поединок с Яном.

Умар Нурмагомедов тоже рассчитывал на титульник. Брат Хабиба успешно закрыл единственное поражение в карьере от Двалишвили двумя победами в боях с Марио Баутистой и Дейвисоном Фигейреду, сохранив высокую вторую строчку в рейтинге. В пользу поединка Нурмагомедова и Яна говорил тот факт, что российские бойцы ещё не пересекались друг с другом в клетке, а с другими соперниками из топ-5 Пётр уже дрался.

Однако в UFC не посчитали поединок двух россиян за пояс приоритетным вариантом и устроили для Нурмагомедова очередную проверку. Вместо чемпионского или хотя бы претендентского противостояния брат Хабиба получил ещё один бой с проспектом . Не так давно Умар уже встречался с Марио Баутистой, который на тот момент шёл на серии из восьми побед, при этом находился только на восьмом месте в рейтинге: очевидно, что такой поединок был большим шансом для Баутисты, а для Нурмагомедова нёс одни риски.

Теперь ситуация повторяется, и Умар встретится в клетке с мексиканским проспектом Давидом Мартинесом. Мартинесу 27 лет, в UFC он попал через претендентскую серию Даны Уайта в октябре 2024 года. С того момента Давид провёл в сильнейшем промоушене три поединка, во всех одержал победы и поднялся на девятую строчку в рейтинге. В целом в карьере у Мартинеса 15 поединков, 14 из которых он выиграл, а единственное поражение случилось пять лет назад: сейчас мексиканец идёт на серии из 10 побед. В лучшей лиге мира у Давида есть победы над топами дивизиона – Робом Фонтом и бывшим претендентом на пояс Марлоном Верой.

Мартинес – неплохой ударник, который любит и умеет зарубаться в стойке. В активе мексиканца 10 побед нокаутами, в лучшей лиге мира он перебил и Фонта, и Веру, а Саймона Оливейру и вовсе финишировал. Ещё любопытно, что в UFC у мексиканца 100-процентная защита от тейкданунов – никто ещё не переводил его в партер. Понятно, что с борцами уровня Нурмагомедова он не встречался, но статистика занимательная.

Давид Мартинес Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Для Давида бой с Умаром – большой шанс, а для Нурмагомедова – очередная проверка его статуса одного из лучших бойцов дивизиона. Брат Хабиба точно заслужил более рейтинговый поединок, однако все топовые соперники, кроме Яна и Двалишвили, заняты. Поэтому Умару, чтобы долго не простаивать, пришлось соглашаться на бой с проспектом. Риск? Безусловно. Особенно учитывая, что на пояс стали появляться и другие претенденты – например, тот же Сонг Ядонг, который в минувшие выходные победил Фигейреду и заявил о желании провести реванш с Яном. Поражение Нурмагомедова может сильно ударить по его титульным амбициям.

С другой стороны, Умару эти амбиции нужно подтверждать не только на словах, но и на деле. Например, Ян согласился на поединок с Маркусом Макги с 13-го места рейтинга: вышел, сделал свою работу и получил титульник. Теперь дело за Нурмагомедовым.