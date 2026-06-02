Аспиналл может пойти по пути Нганну. Британца хотят переманить космическими деньгами

В последние полгода новости про Тома Аспиналла никак не связаны с его боями напрямую. Либо появляется обновление информации о текущем состоянии британца после нескольких перенесённых операций на глазах, либо это что-то, касающееся его контрактных обязательств . Известно, что в начале 2026 года Аспиналл подписал соглашение с компанией Эдди Хирна, известного боксёрского промоутера. Тогда функционер заявлял, что Том мог бы пошуметь в боксе, но в краткосрочные планы это не входит.

Судя по всему, мнение Хирна могло поменяться, раз он обратился к Дане Уайту.

«Из его комментариев мне особенно запомнилось вот что: когда Конор Бенн подписался с Zuffa, он заявил: «Эдди должен хотеть, чтобы бойцы зарабатывали как можно больше». Так? Помните? «Он должен быть рад за Конора Бенна, что тот получает больше». Я всё обдумывал эту фразу, и, кажется, у меня появилась идея. Я бы хотел, чтобы Дана Уайт освободил Тома Аспиналла от контракта с UFC, и я гарантирую Дане в письменном виде, что заплачу Тому минимум в три раза больше, чем он получает сейчас. Недавно мы видели, через что пропускает своё тело этот трудолюбивой парень из рабочего класса. Он заслуживает каждой копейки. Поэтому Дана Уайт должен быть счастлив, что Том получит такой контракт. Так что я хотел бы предложить Дане порадоваться за Тома, который крайне несчастлив, и освободить его от обязательств, позволив выйти и заработать значительно больше для себя и семьи. Ведь Дана же именно за это, разве нет? Был бы рад за Тома. Вот чего я хочу.

Ситуация с Томом такова: он связан контрактом с UFC, но, к несчастью для него, подписал договор, который делает его одним из самых вопиюще недооценённых и откровенно недоплачиваемых атлетов, каких я когда-либо видел в коммерческом спорте. Думаю, будет справедливо — ведь Дане нравится видеть, как бойцы получают свой шанс и зарабатывают как можно больше, по его собственным словам — если он и правда позволит Тому это сделать. Потому что текущее положение просто неприемлемо. Я смотрю на этого парня, Тома Аспиналла, на то, что зарабатывают представители единоборств по всему миру, и, честно говоря, его гонорары — это просто отвратительно. Всё должно измениться. Я готов пойти на обмен. Я откажусь от всех юридических проблем вокруг Конора Бенна, если они отпустят Тома Аспиналла. И в письменном виде… он будет получать в пять или шесть раз больше, но письменно закреплю, что Аспиналл будет зарабатывать минимум в три раза больше, чем по текущему контракту. Ну вот. Тогда мы все вместе отпразднуем успех великого атлета, великого бойца и человека, который заслуживает — как сказал Дана — заработать на этом спорте столько денег, сколько сможет».

Мы можем вспомнить, что отец Аспиналла ещё до злополучного боя с Ганом говорил, что у его сына осталось три поединка по контракту и он не хотел бы продолжения сотрудничества, так как в боксе больше денег . Это всё удачно накладывается на нынешнее желание Хирна освободить Аспиналла от контракта с UFC. И сам Том тоже уже говорил о потенциальном вояже в бокс, но точно не в ближайшее время. Да и вообще, у британца уже рекорд 1-0 на профессиональном ринге, и победа была добыта нокаутом в 2017 году.

Что смущает? Во-первых, никому не удаётся уйти из UFC, если сам промоушен этого не захочет. Могут уволить после поражения или из-за того, что снялся с боя, однако освободить от контракта чемпиона – это ещё и нанести себе имиджевый удар, на это в UFC не пойдут. Если очень сильно хочется уйти, то нужно делать так, как Фрэнсис Нганну — отработать контракт и отправиться в другое место за большими деньгами .

Во-вторых, Хирн не сказал, что приведёт Аспиналла сразу в бокс. Да и нет у Тома такого же имени, как у Нганну, чтобы зайти туда и сразу получать бои с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа. Это никому не интересно, и Хирн сам всё понимает, а в боях другого ранга Аспиналл вряд ли заработает в три раза больше, чем в UFC. По данным MMA Salaries, в последних трёх поединках Том зарабатывал больше $ 1 млн. Есть ли кто-то в боксе, кто готов дать ему $ 3 млн? Скорее всего, этот скачок многие недооценивают, но это, мягко говоря, немало. Возможно, речь о смешанных единоборствах . В PFL сейчас перестали забрасывать деньгами бойцов, а вот в MVP MMА, где недавно провели первый турнир, могут дать большие деньги.

Ну и сам Аспиналл ничего не говорил об этом и вообще очень рационально оценивает свои перспективы в боксе: «Думаю, в ММА не так и много бойцов, которые спаррингуют с боксёрами. Я спарринговал много. И это были разные боксёры. Однако значит ли это, что я побью боксёра в бою по правилах бокса? Нет, этому не бывать. Некоторых я бы побил, ведь есть разные уровни. Но сигануть в бокс и побить Усика, Фьюри или Джошуа? Нет, такого точно не будет».

