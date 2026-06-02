Вместо Белого дома — схватка с любимчиком Трампа. Что происходит с Царукяном?

Арман Царукян – один из самых интересных бойцов UFC последних лет. Он прошёл через многое, даже получил титульный шанс… Но так и не вышел в клетку в тот момент. А затем долгое время находился в немилости у Даны Уайта и руководства промоушена. Арман приложил большие усилия для того, чтобы преодолеть эту преграду. И постепенно выправить положение дел. Но новые высказывания Царукяна указывают на то, что он снова может оказаться в сложной ситуации. Пока боец считается официально страхующим поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи в Белом доме. Видимо, самого Армана не особенно устраивает такая перспектива.

Царукян внезапно решил сообщить всем, что страховать титульный поединок он не собирается . И полностью сосредоточен на выступлениях в бойцовской лиге RAF. Конечно, слова Армана могли не так передать. Однако само заявление выглядит достаточно однозначным и понятным: «Я запасной боец, но пока всё идёт хорошо, до турнира осталось две недели, так что, думаю, они подерутся, а я буду ждать своего шанса. Не буду гонять вес и выступлю на турнире RAF».

Теперь руководство UFC вновь может вспылить. А всё потому, что такие шансы даются не каждому. Да, роль запасного – это сложно в психологическом плане. Нужно провести подготовку и весогонку, отчётливо осознавая, что ты в итоге не выйдешь в октагон. Однако это демонстрация отношения к организации. Очень многие парни, которые находились в роли запасных, в итоге делали вес, не выходили в клетку, но от промоушена получали свои шансы в дальнейшем. Как раз за ответственность и подход к делу. Кроме того, травма или неприятность, мешающие выйти в октагон, могут возникнуть у одного из участников титульника в самый последний момент. И что тогда делать организации, если Арман даже не будет в весе? Царукян может вновь «подставить» руководство. И тогда прощения добиться будет ещё сложнее.

А Царукян действительно ведёт подготовку к другому событию. 13 июня он проведёт борцовскую схватку с Тони Фергюсоном на турнире RAF 10 . Естественно, это ещё один сигнал, который Арман подаёт руководству UFC. Он не собирается мириться с ролью запасного, менять под неё свои планы. Кроме того, план Армана расписан практически на всё лето. Уже известно, что 18 июля состоится его схватка с Колби Ковингтоном на RAF 11. Любимчик Дональда Трампа очень нацелен на то, чтобы остановить победную поступь Царукяна в этой лиге. И уже вовсю ведёт трэш-ток, поскольку прекрасно понимает, что это великолепный шанс привлечь к себе внимание.

Ковингтон продемонстрировал, что действительно заряжен. Парни успели провести напряжённый стердаун. А затем Колби рассказал, почему хочет подраться именно с Арманом: «Мне просто не нравятся его выходки. Выбросить легенду этого вида спорта Юрайю Фейбера с ковра или затеять драку с парнями во время схватки. Это непрофессионально. Так мы не ведём себя в мире борьбы. Это не борцовская культура, и я хочу его образумить. Хочу преподать ему урок. Нельзя приезжать в Америку и на американской земле проявлять неуважение к нам, американцам. Теперь ему предстоит сразиться с одним из величайших американцев в мире борьбы.

Арман боролся с парнями, которые намного меньше его. Юрайя был на 13 кг легче Царукяна. Он не боролся на таком высоком уровне, первого дивизиона NCAA, как я. Мы примерно одного телосложения. Может, я и тяжелее его на пару килограммов, но мы примерно одного размера. Он боролся с парнями, которые намного меньше его и не имеют таких достижений в борьбе, как я. Брошу ему настоящий вызов и с нетерпением жду возможности заставить его потерпеть первое поражение в RAF».

Сам Царукян при этом уверен, что никак не пострадает от такого поведения. Он рассчитывает, что получит титульный поединок уже осенью. Правда, не совсем понятно, о каком поясе будет идти речь. Возможно, о титуле BMF: « Мой следующий бой – титульный поединок в сентябре в Лос-Анджелесе . Возможно, я буду драться с ним (Арман указывает на фото Чарльза Оливейры. – Прим. «Чемпионата»)».

Правда, буквально через несколько дней Арман поправил себя. Видимо, получил такую просьбу от руководства UFC. Возможно, они просто не хотят раскрывать планы раньше времени. Либо действительно пока не планируют такой поединок: ««На своём канале я сказал, что, возможно, подерусь с Оливейрой в сентябре, и люди сразу же начали делать посты о том, что я с ним подерусь. Ничего не подтверждено. Мой следующий бой может состояться в сентябре, октябре, декабре… неизвестно. Возможно, в следующем году. Кто знает, чего хочет UFC?»

Арман вновь идёт по скользкой дорожке, когда ведёт себя именно так. Руководство UFC продемонстрировало, что готово мариновать даже одну из главных звёзд, если что-то идёт не так, как боссам хотелось бы. И если вдруг случится форс-мажор, а Царукян не выйдет на подстраховку… Тогда расплата за это может быть жестокой. Мухаммад Мокаев в своё время лишился контракта, являясь одной из главных звёзд дивизиона. Кажется, Арману стоит быть более аккуратным и не портить отношения с главными лицами лучшего промоушена на планете.