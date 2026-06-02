И всё-таки Конор — это величие! Самый крутой турнир года состоится не в Белом доме

Конор Макгрегор – максимально знаковая личность в истории единоборств. Для UFC он и вовсе стал культовым бойцом. Поэтому его возвращения все болельщики ждут с огромнейшим интересом. На UFC 329 ирландец должен биться с Максом Холлоуэем. А значит, 12 июля всё внимание будет приковано именно к этому событию. Стоит отметить, что на лето запланировано большое количество крутых турниров от лучшего промоушена на планете. Но складывается ощущение, что самым знаковым и мощным получится именно этот. И, вероятнее всего, перебьёт по ажиотажу даже событие, которое состоится в Белом доме.

Почему так кажется? А потому, что билеты на UFC 329 разлетелись почти моментально. Издание AS опубликовало данные, по которым полностью все «квитки» на событие были распроданы за 240 секунд . А это всего лишь четыре минуты! Таким образом, был поставлен абсолютный рекорд UFC. Естественно, такой ажиотаж вызван только одним – возвращением Ноториуса. Он стал тем самым человеком, который привлекает к себе запредельное внимание. И за то, чтобы посмотреть на него, готовы платить любые деньги. А ведь билеты на предстоящее событие действительно не выглядят дешёвыми.

UFC 329 пройдёт в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. Вместимость для турниров UFC составляет около 20 000 человек. Согласитесь, достойный показатель? 20 000 билетов были проданы за 240 секунд. А это 83 «квитка» в секунду. Пожалуй, перебить такое достижение будет практически невозможно. По данным источника, самый дорогой билет в первом ряду на «T-Mobile Arena» стоил более $ 43 тыс., самые дешёвые, на верхних трибунах, – около $ 600. На вторичном рынке цена стартует от $ 1500. Получается, UFC вновь делает приличную кассу на том, что Конор просто выйдет на поединок.

Конор продолжает переписывать историю. А всё потому, что и до этого он считался самым «дорогим» бойцом в лучшем промоушене на планете. Выражалось это в количестве проданных PPV. Самым кассовым оказался поединок с Хабибом, который набрал 2,4 млн продаж платных трансляций . А если переводить на деньги… $ 86,4 млн, чего в организации до этого момента не видели никогда. Помимо поединка с Хабибом, у Конора было ещё несколько сверхудачных боёв в плане PPV-продаж. Это и противостояния с Дастином Порье ($ 1,8 млн и $ 1,6 млн), и два поединка с Нейтом Диазом ($ 1,65 млн и $ 1,5 млн).

Конор в очередной раз доказывает, что именно он – самый важный и знаковый боец в UFC. Сложно представить, что билеты разлетелись бы ровно так же, если бы возвращался Джон Джонс. Возможно, похожую скорость показал бы Хабиб Нурмагомедов. Но он уже столько раз сказал, что точно не вернётся, что в это не верится даже на уровне фантазий. Макгрегор всегда умел продавать свои бои, раскручивать их на максимум. А сейчас даже не прикладывал никаких усилий для того, чтобы за 240 секунд случился полный солдаут на арене.

Макгрегор и его возвращение – очередной культовый момент в истории UFC. И есть отчётливое понимание, что это должно затмить даже исторический турнир в Белом доме. Конечно, там пройдёт большое количество интереснейших противостояний. Но Конор – это Конор. И фанаты не просто так ждали пять лет. Они невероятно сильно соскучились по Ноториусу, который выдержал очень долгую паузу. И теперь возвращается. Если ничего не сорвётся, то Макгрегор выйдет в клетку и даст огня. А начнёт ещё задолго до этого – на пресс-конференциях и различных активностях от лиги. Скучать совершенно точно не придётся.