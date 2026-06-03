Мераб снова сломал нос. Как он вообще собирается драться с Яном?

В минувшие выходные в США состоялся очередной турнир борцовской лиги RAF, в котором приняли участие топовые бойцы UFC. Так, второй номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян без проблем разобрался с блогером Килоном Mugzy Джимисоном, а бывший чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили победил другого экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Но, в отличие от Царукяна, Мераб не обошёлся без травм.

После боя Двалишвили заявил, что снова сломал нос в результате столкновения головами с Эдгаром.

«С носом было всё в порядке, однако во время схватки Фрэнки ударил меня головой, и теперь нос сломан. Но кого это волнует? Я уже кучу раз его ломал. Меня такая ерунда не остановит. Это всего лишь сломанный нос», — приводит слова Мераба MMA Junkie.

Несмотря на оптимизм Двалишвили, стоит признать, что проблема есть, и достаточно серьёзная. Нос Мераба действительно был неоднократно сломан, и это неудивительно, ведь даже за пределами октагона он умудряется пробивать головой лёд и попадать в другие казусные ситуации, в которых можно легко получить травму.

В последний раз о переломе Мераб говорил не так давно – в начале апреля. Тогда бывший чемпион заявил, что получил удар коленом во время спарринга и что перелом случился в том же месте, что и раньше. Врачи посоветовали грузинскому бойцу лечь на операцию, но для этого пришлось бы брать паузу: по словам Мераба, на восстановление после такой операции может уйти год. Двалишвили оказался не готов жертвовать карьерным временем и решил обойтись без операции .

«Я могу оставить всё как есть, сделав операцию только после ухода из спорта. Вот только я не планирую уходить ещё несколько лет. Мой нос стал ещё более кривым, чем раньше, и мне с этим жить», — объяснил ситуацию Двалишвили в социальных сетях.

Но, кажется, проблема куда серьёзнее, чем представляется Мерабу. Без операции нос полноценно не восстанавливается, и получается так, что даже схватка по борьбе приводит к новой травме. Да, произошло неудачное столкновение головами, однако всё же это была обычная борцовская схватка – без ударов, без серьёзных контактов.

Как Мераб собирается вообще драться с Яном? Двалишвили по-прежнему рассчитывает на проведение трилогии с российским чемпионом, и, судя по новым анонсам, дело действительно идёт к третьему поединку Петра и Мераба. Но с таким носом претендовать на что-то серьёзное в бою с одним из лучших боксёров не только дивизиона, но и лиги в целом, вряд ли получится. Естественно, Пётр в случае потенциального поединка сразу же будет метить именно в голову бывшего чемпиона, и, учитывая, как прошёл их второй бой, Ян с этим точно справится. А с переломом в начале боя шансы Двалишвили на победу будут стремиться к нулю.

Пётр Ян — Мераб Двалишвили Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Самоотверженность Мераба, конечно, никого уже не удивляет. Раньше он скрывал травмы от атлетических комиссий перед боем, теперь играет в открытую. Однако самоотверженность эта больше напоминает безрассудство . Почему Двалишвили не хочет сделать операцию, которая избавила бы его от насущной проблемы? Тем более что Пётр Ян сам был прооперирован после их очного поединка, и сроки его возвращения пока не определены.

Да, при таком раскладе Мераб, возможно, пропустил бы кого-то в титульной гонке. Например, Шона О’Мэлли, который в случае победы в Белом доме мог бы занять место Двалишвили в чемпионском поединке. Но грузинский боец при любых раскладах остался бы в числе главных претендентов, и, как бы ни закончился потенциальный бой Яна и О’Мэлли, он бы встретился с победителем. Только уже со здоровым носом и в оптимальных кондициях.

Однако Мераб сам усложняет себе жизнь: выжидает Яна и умудряется усугублять травмы то в спаррингах, то в схватках по борьбе. И это не самая разумная тактика.