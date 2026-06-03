Мераб снова сломал нос. Как он вообще собирается драться с Яном?

В минувшие выходные в США состоялся очередной турнир борцовской лиги RAF, в котором приняли участие топовые бойцы UFC. Так, второй номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян без проблем разобрался с блогером Килоном Mugzy Джимисоном, а бывший чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили победил другого экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Но, в отличие от Царукяна, Мераб не обошёлся без травм.
После боя Двалишвили заявил, что снова сломал нос в результате столкновения головами с Эдгаром.
«С носом было всё в порядке, однако во время схватки Фрэнки ударил меня головой, и теперь нос сломан. Но кого это волнует? Я уже кучу раз его ломал. Меня такая ерунда не остановит. Это всего лишь сломанный нос», — приводит слова Мераба MMA Junkie.
Несмотря на оптимизм Двалишвили, стоит признать, что проблема есть, и достаточно серьёзная. Нос Мераба действительно был неоднократно сломан, и это неудивительно, ведь даже за пределами октагона он умудряется пробивать головой лёд и попадать в другие казусные ситуации, в которых можно легко получить травму.
В последний раз о переломе Мераб говорил не так давно – в начале апреля. Тогда бывший чемпион заявил, что получил удар коленом во время спарринга и что перелом случился в том же месте, что и раньше. Врачи посоветовали грузинскому бойцу лечь на операцию, но для этого пришлось бы брать паузу: по словам Мераба, на восстановление после такой операции может уйти год. Двалишвили оказался не готов жертвовать карьерным временем и решил обойтись без операции.
«Я могу оставить всё как есть, сделав операцию только после ухода из спорта. Вот только я не планирую уходить ещё несколько лет. Мой нос стал ещё более кривым, чем раньше, и мне с этим жить», — объяснил ситуацию Двалишвили в социальных сетях.
Но, кажется, проблема куда серьёзнее, чем представляется Мерабу. Без операции нос полноценно не восстанавливается, и получается так, что даже схватка по борьбе приводит к новой травме. Да, произошло неудачное столкновение головами, однако всё же это была обычная борцовская схватка – без ударов, без серьёзных контактов.
Как Мераб собирается вообще драться с Яном? Двалишвили по-прежнему рассчитывает на проведение трилогии с российским чемпионом, и, судя по новым анонсам, дело действительно идёт к третьему поединку Петра и Мераба. Но с таким носом претендовать на что-то серьёзное в бою с одним из лучших боксёров не только дивизиона, но и лиги в целом, вряд ли получится. Естественно, Пётр в случае потенциального поединка сразу же будет метить именно в голову бывшего чемпиона, и, учитывая, как прошёл их второй бой, Ян с этим точно справится. А с переломом в начале боя шансы Двалишвили на победу будут стремиться к нулю.
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Самоотверженность Мераба, конечно, никого уже не удивляет. Раньше он скрывал травмы от атлетических комиссий перед боем, теперь играет в открытую. Однако самоотверженность эта больше напоминает безрассудство. Почему Двалишвили не хочет сделать операцию, которая избавила бы его от насущной проблемы? Тем более что Пётр Ян сам был прооперирован после их очного поединка, и сроки его возвращения пока не определены.
Да, при таком раскладе Мераб, возможно, пропустил бы кого-то в титульной гонке. Например, Шона О’Мэлли, который в случае победы в Белом доме мог бы занять место Двалишвили в чемпионском поединке. Но грузинский боец при любых раскладах остался бы в числе главных претендентов, и, как бы ни закончился потенциальный бой Яна и О’Мэлли, он бы встретился с победителем. Только уже со здоровым носом и в оптимальных кондициях.
Однако Мераб сам усложняет себе жизнь: выжидает Яна и умудряется усугублять травмы то в спаррингах, то в схватках по борьбе. И это не самая разумная тактика.