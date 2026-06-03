«Хочу заниматься тем, что люблю». Аскрен вернётся в борьбу после тяжелейшей болезни

Бен Аскрен – легенда смешанных единоборств. В своё время он сделал очень многое для развития спорта и UFC. Однако, к сожалению, столкнулся с ужасной болезнью, которая на протяжении долгого времени стала для него настоящим кошмаром. В тот момент сложно было даже подумать о том, чтобы полноценно вернуться к какой-либо спортивной деятельности. Задача заключалась только в одном – выжить. Бен стал для многих примером настоящего героизма, невероятной борьбы с обстоятельствами. Но, видимо, останавливаться на достигнутом не собирается. Теперь Аскрен сообщил, что готов провести схватку по правилам борьбы .

Вспоминать подробности болезни Бена попросту жутко. Он столкнулся с тяжёлой формой пневмонии, которая очень сильно сказалась на состоянии организма бойца. Более того, пришлось даже пережить сложную операцию по трансплантации лёгких . Естественно, даже это не гарантировало Аскрену положительного исхода. Однако он всё-таки справился, сумев выдержать все эти испытания. В определённый момент внешний вид Аскрена просто пугал окружающих. Он был настоящим живым скелетом. Но ни на минуту не переставал бороться, постоянно демонстрировал характер и непоколебимое мужество. На кону стояла жизнь. И самый главный бой в карьере Бен оставил за собой.

После этого Аскрен ещё попадал в больницу, заставлял фанатов тревожиться и переживать. Однако большинство новостей о его самочувствии были положительными. Кроме того, со временем Бен справился с болезнью настолько, что смог возобновить тренировки. Естественно, о полноценном процессе с большими нагрузками говорить даже не приходилось. Но парень демонстрировал настоящее мужество, когда вообще появлялся в зале. После такой тяжёлой болезни, операции и длительного восстановления далеко не каждый сможет найти в себе силы, чтобы полноценно встать на ноги и начать двигаться. А Аскрен – смог. И поэтому получил невероятную поддержку и уважение от фанатов.

Теперь же Аскрен решил удивить весь мир ещё сильнее. Недавно стало известно, что он выступит на борцовском турнире RAF 11 . Причём сам Бен прокомментировал эту новость с большим воодушевлением: «Когда я захотел вернуться? Это произошло 18 июля, в мой день рождения. И мне будто что-то подсказало: «Нужно снова выйти на ковёр». С тех пор я каждый день делаю всё возможное, чтобы тренироваться и набирать форму. И чувствую себя очень хорошо. Уже борюсь с ребятами. Пока ещё не на полной нагрузке, нельзя сказать, что это очень тяжёлые тренировки, но я уже работаю, делаю нужные вещи. И вчера я сказал им: «Эй, я хочу вернуться к борьбе».

28 мая я попал в больницу. 28 июня мне сделали трансплантацию. И если память не изменяет, примерно 2 июля я уже по-настоящему пришёл в себя. Я и сейчас иногда об этом думаю. Я не мог сам себя кормить. Не мог стоять на ногах. Не мог ничего делать. И сказал своему врачу: «Слушай, я хочу вернуться к своей жизни. Я хочу снова заниматься тем, что люблю».

БЕН АСКРЕН Фото: Getty Images

18 июля в Милуоки, США, Аскрен выйдет на ковёр. Его соперником станет экс-чемпион UFC в полусреднем весе – Белал Мухаммад. Стоит отметить, что его решение принять поединок также вызывает большое уважение. Нужно понимать, что схватка будет носить, скорее всего, выставочный характер. Все прекрасно понимают, через какие испытания прошёл Бен. Поэтому Белалу придётся быть максимально осторожным на ковре. Возможно, всё это и вовсе будет обставлено так, чтобы победил именно Аскрен. И для любого спортсмена пойти на такое бывает непросто. Но Мухаммад тоже совершает мужественный поступок. Он выходит на ковёр для того, чтобы Бен вновь почувствовал этот вкус – вкус спорта.

Для Аскрена это невероятно важно, что чувствуется буквально в каждом его поступке. Но при этом Бен сразу дал понять, что предстоящая схватка – единичный случай. Конечно, от спорта отказываться он не собирается. Но и на долгий срок связывать себя с такими серьёзными нагрузками не будет: «Я не вернусь в борьбу. Я выступлю один раз и получу удовольствие. А затем буду учить борьбе, наслаждаться семьёй и помогать RAF расти. Удивительно наблюдать за тем, что они делают. Когда я говорил с ними [перед созданием промоушена], то считал, что это отличная идея и она сработает, однако не мог представить, что она сработает так быстро. Даже в наилучшем для меня сценарии это не было так хорошо, как получилось».

Аскрен показывает всему миру чудеса мужества. В очередной раз. А ведь по ходу карьеры у него было достаточно странное для бойца прозвище – Трусливый. Теперь же буквально каждый раз Бен доказывает, что оно не отражает его духа и мужества.