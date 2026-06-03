Топурия решительно настроен на дивизион Махачева. Но может загубить себе карьеру

Всё меньше времени остаётся до того момента, как состоится турнир UFC в Белом доме. В ночь с 14 на 15 июня пройдёт большое количество огненных поединков. Особый интерес вызывает противостояние, в рамках которого столкнутся Илия Топурия и Джастин Гэтжи. Эль Матадор быстро стал тем самым бойцом, который «делает кассу». Его бои приковывают к себе запредельное внимание, победы идут одна за другой. Но всего этого испано-грузинскому чемпиону недостаточно. Он продолжает настаивать на том, что основной его целью остаются сразу три (!) пояса на плечах . Поэтому даже перед предстоящим событием Топурия вовсю заявляет, что хочет перебраться повыше, причём поскорее.

Илия перед предстоящим поединком с Гэтжи обходится практически без добрых слов в сторону американца. А всё потому, что чемпион абсолютно уверен в своей доминации и тотальном превосходстве. Высказывания Топурии максимально красноречивы: «Если сравнивать наши навыки, я чувствую, что намного лучше его. Я знал, что в какой-то момент буду защищать свой титул против него. Не знаю… Я вижу у него почти нулевые шансы . Но это моё ощущение (смеётся)».

Топурия не просто так задирает опытного оппонента. Складывается впечатление, что он просто очень красиво и грамотно поддерживает свой образ настоящего плохиша. Илия – непобеждённый и очень сильный боец, в этом ни у кого не возникает особых сомнений. Конечно, всё это придётся доказывать в октагоне. А пока чемпион всем своим видом демонстрирует, что рассчитывал вовсе не на этот поединок. Илия несколько раз открыто обвинял Ислама Махачева в том, что россиянин сорвал организацию их боя. А теперь показывает свою готовность к этому поединку тем, что ради него даже намеревается подняться повыше – в полусреднюю весовую категорию.

ИЛИЯ ТОПУРИЯ Фото: Ian Maule/Getty Images

Стоит отметить, что решительности Топурии не занимать. И Илия даже уверен, что переход случится уже после предстоящего поединка: «Возможен ли переход в 77 кг? Всегда был. Я хочу третий пояс. Все об этом знают. И после боя [с Гэтжи], если UFC даст мне возможность подняться в полусредний дивизион и сразиться с действующим чемпионом Исламом Махачевым, я буду очень рад. Почему нет? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское».

Конечно, Топурия таким поведением лишь подчёркивает свой статус крутого чемпиона. Он демонстрирует, что никого и ничего не боится, готов пойти на чужую территорию и решительно забрать своё. Вот только у него уже есть отрицательный пример того, как человек пытался пойти повыше, покорить чужой дивизион. Причём ориентир – очень близкий. Это Александр Волкановски . Который, между прочим, пытался посягнуть именно на наследие Махачева. Но дважды оставался ни с чем. И если первый поединок получился действительно близким, то во втором доминация Ислама не вызывала особых сомнений. Он выглядел крупнее, мощнее, увереннее.

БОЙ АЛЕКСАНДР ВОЛКАНОВСКИ — ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Getty Images

Нужно понимать очень важную вещь. Даже пример Волкановски сейчас может не выглядеть совсем показательным. Потому что из полулёгкого Александр поднимался в лёгкий дивизион. И забраться ещё выше никогда и не пытался. А вот Илия, который начинал свой путь в полулёгком весе, со временем замахивается уже на ту отметку, которая изначально, пожалуй, выглядела совершенно недостижимой. Да, замахивается абсолютно по праву, вполне может попробовать это сделать. Однако рискует столкнуться с огромными проблемами.

В полусреднем весе Махачев успел провести один поединок. Это был бой с Джеком Делла Маддаленой. И получился он показательным. Ислам выглядел колоссально, смотрелся невероятно габаритным. И просто уничтожал довольно крупного австралийца в партере. Нельзя сказать, что Джек – маленький. Но в определённый момент он просто напоминал лёгкую тряпичную куклу. А теперь с такой «машиной» попытается справиться Илия. Напомним, рост Топурии – 170 см, размах рук – 175. У Махачева – 178 и 179 см соответственно. И если этот «монстр» просто начнёт таскать Илию по клетке, у того не останется никаких шансов.

Пример Волкановски даже не в том, что он проиграл. А в том, что в итоге его карьера пошла далеко не так, как того хотел сам Александр. Вместо поясов на плечах были слова о необходимости завершать профессиональный путь. После второго поражения от Ислама австралиец с треском проиграл нокаутом и Топурии. Да, потом вернулся, дважды побил Диего Лопеса. Однако многие открыто говорят, что это слишком слабая оппозиция.