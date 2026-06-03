Топурия решительно настроен на дивизион Махачева. Но может загубить себе карьеру

Всё меньше времени остаётся до того момента, как состоится турнир UFC в Белом доме. В ночь с 14 на 15 июня пройдёт большое количество огненных поединков. Особый интерес вызывает противостояние, в рамках которого столкнутся Илия Топурия и Джастин Гэтжи. Эль Матадор быстро стал тем самым бойцом, который «делает кассу». Его бои приковывают к себе запредельное внимание, победы идут одна за другой. Но всего этого испано-грузинскому чемпиону недостаточно. Он продолжает настаивать на том, что основной его целью остаются сразу три (!) пояса на плечах. Поэтому даже перед предстоящим событием Топурия вовсю заявляет, что хочет перебраться повыше, причём поскорее.
Илия перед предстоящим поединком с Гэтжи обходится практически без добрых слов в сторону американца. А всё потому, что чемпион абсолютно уверен в своей доминации и тотальном превосходстве. Высказывания Топурии максимально красноречивы: «Если сравнивать наши навыки, я чувствую, что намного лучше его. Я знал, что в какой-то момент буду защищать свой титул против него. Не знаю… Я вижу у него почти нулевые шансы. Но это моё ощущение (смеётся)».
Топурия не просто так задирает опытного оппонента. Складывается впечатление, что он просто очень красиво и грамотно поддерживает свой образ настоящего плохиша. Илия – непобеждённый и очень сильный боец, в этом ни у кого не возникает особых сомнений. Конечно, всё это придётся доказывать в октагоне. А пока чемпион всем своим видом демонстрирует, что рассчитывал вовсе не на этот поединок. Илия несколько раз открыто обвинял Ислама Махачева в том, что россиянин сорвал организацию их боя. А теперь показывает свою готовность к этому поединку тем, что ради него даже намеревается подняться повыше – в полусреднюю весовую категорию.
ИЛИЯ ТОПУРИЯ
Фото: Ian Maule/Getty Images
Стоит отметить, что решительности Топурии не занимать. И Илия даже уверен, что переход случится уже после предстоящего поединка: «Возможен ли переход в 77 кг? Всегда был. Я хочу третий пояс. Все об этом знают. И после боя [с Гэтжи], если UFC даст мне возможность подняться в полусредний дивизион и сразиться с действующим чемпионом Исламом Махачевым, я буду очень рад. Почему нет? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское».
Конечно, Топурия таким поведением лишь подчёркивает свой статус крутого чемпиона. Он демонстрирует, что никого и ничего не боится, готов пойти на чужую территорию и решительно забрать своё. Вот только у него уже есть отрицательный пример того, как человек пытался пойти повыше, покорить чужой дивизион. Причём ориентир – очень близкий. Это Александр Волкановски. Который, между прочим, пытался посягнуть именно на наследие Махачева. Но дважды оставался ни с чем. И если первый поединок получился действительно близким, то во втором доминация Ислама не вызывала особых сомнений. Он выглядел крупнее, мощнее, увереннее.
БОЙ АЛЕКСАНДР ВОЛКАНОВСКИ — ИСЛАМ МАХАЧЕВ
Фото: Getty Images
Нужно понимать очень важную вещь. Даже пример Волкановски сейчас может не выглядеть совсем показательным. Потому что из полулёгкого Александр поднимался в лёгкий дивизион. И забраться ещё выше никогда и не пытался. А вот Илия, который начинал свой путь в полулёгком весе, со временем замахивается уже на ту отметку, которая изначально, пожалуй, выглядела совершенно недостижимой. Да, замахивается абсолютно по праву, вполне может попробовать это сделать. Однако рискует столкнуться с огромными проблемами.
В полусреднем весе Махачев успел провести один поединок. Это был бой с Джеком Делла Маддаленой. И получился он показательным. Ислам выглядел колоссально, смотрелся невероятно габаритным. И просто уничтожал довольно крупного австралийца в партере. Нельзя сказать, что Джек – маленький. Но в определённый момент он просто напоминал лёгкую тряпичную куклу. А теперь с такой «машиной» попытается справиться Илия. Напомним, рост Топурии – 170 см, размах рук – 175. У Махачева – 178 и 179 см соответственно. И если этот «монстр» просто начнёт таскать Илию по клетке, у того не останется никаких шансов.
Пример Волкановски даже не в том, что он проиграл. А в том, что в итоге его карьера пошла далеко не так, как того хотел сам Александр. Вместо поясов на плечах были слова о необходимости завершать профессиональный путь. После второго поражения от Ислама австралиец с треском проиграл нокаутом и Топурии. Да, потом вернулся, дважды побил Диего Лопеса. Однако многие открыто говорят, что это слишком слабая оппозиция.
Если Топурия всё-таки рискнёт и поднимется в весе – это будет крутой ход. Но невероятно рискованный. Поставить на кон придётся практически всё. Зато мир получит бой, который по накалу страстей вполне может напомнить легендарное противостояние Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. А если парни не перестанут его прогревать, то и превзойти всё, что было раньше, им будет по силам.