Павловичу нужен поединок с Волковым! Бой россиян — дорога к титульнику для одного

Минувшие выходные ознаменовались выступлением Сергея Павловича в UFC. Россиянин вышел и показал высочайший класс. Он отправил Таллисона Тейшейру в нокаут. Причём на то, чтобы расправиться с бразильцем, Десантнику потребовалось меньше 40 секунд. Естественно, ситуация в дивизионе стала ещё более закрученной и интересной. Сейчас на титульный шанс большое количество претендентов, обладатель постоянного пояса находится «на больничном», а за временный сразятся два крутых бойца. Поэтому Сергею предстоит серьёзно подумать над тем, как именно продолжить свою карьеру, какой вариант будет оптимально выбрать.

Сам Сергей после поединка, конечно, решил обратиться к Дане Уайту. Естественно, такое поведение бойца выглядит абсолютно закономерным. Павлович хочет быстрее пробраться к титульному шансу. Поэтому был красноречив: «Мы разговаривали и размышляли, буду ли я просить бой за пояс, если будет красивый нокаут. И сейчас я это сделаю. Я проделал работу. И хочу обратиться к Дане Уайту. Дана, дай мне бой за пояс. Или претендентский бой . Я хочу пояс. Мне без разницы, кто победит: Ган или Перейра. Я тренируюсь, я пашу. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я хочу пояс».

А через несколько дней риторика Сергея немного поменялась. Он стал более спокойным, понимающим всё, что происходит в промоушене. Поэтому теперь рассуждение уже включало даже вариант провести какой-то промежуточный бой, чтобы не застаиваться, быть максимально активным: «Я нахожусь в UFC, чтобы стать чемпионом. Новостей по титульнику пока нет. Будем ждать. С большим удовольствием подрался бы с кем-то из топ-3, но у нас неразбериха в дивизионе сейчас. Можно сидеть и ждать, а можно быть активным».

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сергею действительно необходимо драться. Потому что необходимо понимать, что в титульной гонке – полнейшая кутерьма. Том Аспиналл отказываться от своего пояса не собирается. Он поправится и будет выступать. По крайней мере, пока ничего особенно и не указывает на обратное. Сириль Ган и Алекс Перейра проведут свой бой. А затем победитель и обладатель временного пояса станет первым претендентом на постоянный. И если просто сидеть и ждать, можно оказаться за спиной у активных парней, которые постоянно будут выходить в клетку.

И какой же вариант выглядит для Сергея оптимальным? Пожалуй, именно поединок с Волковым . Складывается ощущение, что у парней есть незакрытая история. И только этот поединок может стать дорожкой для россиян к титульному шансу. Когда Аспиналл подерётся с победителем в паре Гана и Перейры, тогда лучший в бойне Десантника и Драго сможет остаться один на один с чемпионом. Кроме того, это довольно неплохо подходит по времени.

Сергей провёл свой поединок совсем недавно, Александр подрался в мае. Следовательно, оптимальные сроки возвращения – осень-зима. А значит, к титульнику после этого можно будет подойти примерно к весне 2027 года. Ган и Перейра столкнутся между собой в ночь с 14 на 15 июня. Получается, на бой с Аспиналлом любой из них, в идеальном варианте, сможет выйти примерно осенью. И как раз к весне россияне смогут дождаться одного из перечисленных бойцов.

Получается, что сейчас очный поединок действительно очень нужен россиянам . Таким образом, они вполне могут закрыть вопрос с реваншем, убрать в сторону все недопонимания, после поединка пожать друг другу руки и забыть старые обиды. А главное, сохранить активность. Ну и всё-таки определить главного претендента среди представителей нашей страны. Правда, Волков ходит в таком статусе довольно давно. А Павлович бегать за соперником не собирается. И готов оставить всё на откуп организации: «Только UFC может решить, будет ли реванш с Волковым. Нам остаётся только ждать».

Бой Павловича с Волковым Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, в России вряд ли хотят видеть бой крутейших россиян, которые ярко проявляют себя в тяжёлом весе. Но складывается ощущение, что на данный момент этот вариант самый оптимальный. И именно он может приблизить одного из бойцов к заветной цели.