У 42-летнего Шлеменко — новый соперник. Опытный нокаутёр из Болгарии ещё старше Шторма!

19 июня пройдёт турнир ACA 204 в Омске. Могло показаться, что выбор локации не самый классический для промоушена. Но у лиги есть своя причина провести ивент именно в этом городе. В главном событии вечера выступит 42-летний Александр Шлеменко. Он является настоящей легендой российских смешанных единоборств. Шторм продолжает двигаться к своей цели – 100 победам на профессиональном уровне. А теперь Александр получил очень опасного соперника. Любопытно, что впервые за долгое время оппонент старше Шлеменко. И это уже выглядит любопытно.

20 мая Шлеменко исполнилось 42 года. Его профессиональный рекорд – 67-17-1 (1 NC). И Александр решительно настроен выступать максимально долго. В 2025 году он взял мощный ход, успел провести три поединка. Правда, победил лишь однажды. А ещё два раза проиграл Владиславу Ковалёву . И если в первом случае это было лишь раздельное решение, то во втором Шлеменко попался на сабмишен и просто «уснул» в руках соперника. После такого болезненного провала Шторм взял длительную паузу, перебрался в ACA. И теперь попытается классно начать новую историю.

Соперником станет 42-летний болгарин Никола Дипчиков . Он появился на свет 9 мая 1984 года. Поэтому Никола – старше Шторма. И это действительно примечательный момент. На двоих парням уже 84 года. Дипчиков – очень опасный соперник. А всё потому, что любит нокаутировать, имеет в своих кулаках настоящий «динамит». Да, послужной список у Николы не так велик. Его профессиональный рекорд – 23-12 (1 NC). Но самое важное заключается в том, что 20 побед болгарин добыл досрочно – нокаутами. Поэтому и теперь Дипчиков будет закладываться на то, чтобы финишировать россиянина.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Изначально соперником Шлеменко должен был стать бывший боец UFC Рамазан Эмеев. Однако в итоге он вынужден был сняться, о чём сообщил сам: «Приветствую всех! В последних спаррингах получил серьёзную травму, экстренно сделали операцию, и в связи с этим пришлось отменить бой. Любой спортсмен при подготовке всегда находится в зоне риска получить травму. Я всегда отношусь к подготовке особенно, стараюсь максимально обезопасить себя от травм, но не всё от нас зависит. Многие хотели увидеть этот бой и лет 10 говорили о нём. Спасибо за понимание, и здоровья всем! Саше желаю без травм пройти хорошую подготовку и показать красивый бой».

При этом новый соперник не выглядит более простым. Об этом говорит и президент АСА Магомед Бибулатов. Он отметил, что после вылета Эмеева интрига может быть лишь более отчётливой: « Бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко . Дипчиков — это человек, который давно дерётся в АСА и давно входит в топ-10. Это нокаутёр, который любой бой может завершить одним ударом. Повторюсь, это очень опасный поединок для Шлеменко. В то же время чего только Шлеменко не видал за свою насыщенную карьеру. Шлеменко готовился под Эмеева, значит, он провёл хорошую подготовку. Думаю, к противостоянию с Дипчиковым он будет готов на 100%. Это большой шанс для Шлеменко.

Возможно, в случае победы в предстоящем поединке Александр будет претендентом на пояс . Да, мне было интересно посмотреть на встречу Шлеменко и Эмеева. Но, к сожалению, этот бой сорвался. Потому что Эмеев получил очень тяжёлую травму. Мы даже близко не представляем, когда он сможет вернуться в бои. Рамазан, к сожалению, получил травму на спаррингах с Хайбулой Мусаловым. Так бывает… Это жёсткий вид спорта, где иногда спарринги бывают тяжелее самих боёв. Безусловно, афиша Шлеменко — Эмеев была громче и лучше. Этот поединок давно хотели организовать в других лигах, а мы готовы были это сделать, но помешала серьёзная травма Рамазана. Вообще, о многих поединках говорят, а организовываем их мы. В заключение пожелаю Рамазану Эмееву здоровья и скорейшего выздоровления».

Никола Дипчиков Фото: ACA MMA

Для каждого из бойцов этот поединок максимально важен. Шлеменко рассчитывает удачно вернуться после поражения от Белаза. А Дипчиков в последнем своём поединке уступил Ибрагиму Магомедову. Поэтому он выйдет с одной целью – разбить россиянина. Это действительно добавляет бою интриги, можно даже не сомневаться.