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Энтони Джошуа — Кристиан Пренга, разминочный бой перед Фьюри, Фьюри — Джошуа, когда поединок, бой Бивола с Айфертом

Что за мода на «разминочные» бои? Фьюри, Бивол, теперь Джошуа
Игорь Некрасов
Что за мода на «разминочные» бои в боксе?
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Кажется, боксёры устали от звёздных поединков.

25 июля в Саудовской Аравии состоится очередной вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет возвращение в ринг топового супертяжеловеса, экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Но в соперниках у него будет не Тайсон Фьюри, не Деонтей Уайлдер и даже не Джейк Пол, а албанец Кристиан Пренга. Широкому кругу фанатов это имя мало о чём говорит, в команде Энтони считают этот поединок «разминочным» перед грандиозным противостоянием с Тайсоном Фьюри. И это вызывает недоумение и вопросы.

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Откуда вообще взялись «разминочные» поединки на самом высоком уровне и почему топовые боксёры стали всё чаще проводить подобные бои? С приходом Турки Аль аш-Шейха и саудовских денег профессиональный бокс, казалось, изменился в лучшую сторону. Турки сразу заявил, что стремится организовывать супербои, что лучшие боксёры должны драться с лучшими, чемпионы – с чемпионами. И от слов перешёл к делу: дилогии Тайсона Фьюри и Александра Усика, Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, поединки Даниэля Дюбуа с Энтони Джошуа и Фабио Уордли, суперпротивостояния Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани – от количества поединков такого уровня фанаты были в восторге.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но, кажется, сами боксёры устали от графика, в котором значатся только звёздные противостояния, устали от постоянного напряжения, сопровождающего такие поединки, и поэтому чаще стали всплывать «разминочные» бои. Термин, конечно, немного странный, ведь на таком уровне не должно быть никаких разминок, однако при этом топовые чемпионы всё чаще игнорируют поединки друг с другом.

О «разминочных» боях первым открыто заговорил Тайсон Фьюри. Цыганский король вернулся в бокс и решил начать с поединка с Арсланбеком Махмудовым – боксёром из мировых рейтингов, которого вряд ли можно отнести к элите. После этого Фьюри должен был провести супербой с Энтони Джошуа, и боксёры уже договорились об очном поединке, но с условием, что оба проведут ещё по одному «разминочному» бою.

Расклад сил в бою Джошуа и Фьюри:
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз

«Мы подписали контракт на бой с Джошуа и готовы к нему, просто ждём. Однако у Тайсона была большая пауза в выступлениях, так что мы, наверное, хотели бы провести ещё один поединок перед встречей с Джошуа. Хороший разминочный бой, и после этого мы уже будем готовы», — заявил менеджер Фьюри Спенсер Браун.

Странная история, особенно учитывая, что возраст Фьюри и Джошуа уже приближается к пятому десятку – времени на какие-то разминки, в общем-то, не так много. Однако тем не менее Тайсон намерен отбоксировать в августе, а Джошуа разделит ринг с албанцем Кристианом Пренгой. Несмотря на то что у албанца почти идеальный рекорд из 20 побед нокаутами и одного поражения, Пренга в основном боксировал с откровенными джорнименами. Например, в последнем бою он победил Джо Джонса, рекорд которого – 16-14-1. И теперь разделит ринг с Джошуа. Кажется, даже у Джейка Пола было больше шансов на победу, чем у Кристиана.

Кто такой Кристиан Пренга:
Даже грустнее, чем у Фьюри. Джошуа выбрал странного соперника
Даже грустнее, чем у Фьюри. Джошуа выбрал странного соперника

«Он даже на спарринг-партнёра для Джошуа не тянет. Команда Джошуа буквально даже не пригласила бы его на спарринги перед боем против хорошего супертяжа, потому что Пренга тут ничем не поможет», — оценил уровень Кристиана британский промоутер Лу Дибелла.

А на прошлой неделе «разминался» Дмитрий Бивол. Да, официально это была защита чемпионских поясов в поединке против обязательного претендента Михаэля Айферта. Но даже промоутер Бивола Эдди Хирн не скрывал, что этот поединок организовывался с целью подвести российского чемпиона к большим боям – против Артура Бетербиева или Дэвида Бенавидеса. Долгий простой, операция и восстановление, два тяжёлых поединка с Бетербиевым – всё это повлияло на то, что соперником Бивола стал Айферт – далеко не самый статусный боксёр.

Михаэль Айферт — Дмитрий Бивол

Михаэль Айферт — Дмитрий Бивол

Фото: РИА Новости

Подобная тенденция откатывает профессиональный бокс обратно – к эпохе до прихода саудовских шейхов. Тогда чемпионы в одной весовой категории годами могли защищать пояса по своим версиям, боксировать с проходными претендентами и при этом избегать встречи друг с другом. На поединках с условными Айфертами и Пренгами наследия не сделаешь, да и в финансовом плане они куда менее выгодны, чем супербои. Понятно, что существуют различные обстоятельства в виде травм, простоев и прочего, но всё же хочется, чтобы история с «разминочными» боями носила единичный характер и не превращалась в новую или, точнее, в хорошо забытую старую моду.

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