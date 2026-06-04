Чимаев готов на всё ради реванша со Стриклендом. Но заслужил ли Борз шанс?

Меньше месяца прошло с момента, когда мы получили один из главных апсетов последних лет в UFC — Хамзат Чимаев не справился с Шоном Стриклендом и потерпел первое поражение в карьере, попутно утратив пояс чемпиона организации в среднем весе. Сразу после того турнира Дана Уайт сообщил, что Борз планирует подниматься в полутяжёлый вес.
Спустя несколько недель риторика самого Чимаева и его команды полностью изменилась. О подъёме в другую весовую категорию речи не идёт — нужен только реванш со Стриклендом. Брат Хамзата Артур заявил, что нужно закрыть вопросы: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать. Хамзат не тот человек, чтобы перейти в другую весовую категорию и оставить тут вопросы. Мы хотим второй бой, других целей пока нет».
Позже и сам Хамзат отметился несколькими постами в социальных сетях, обратившись к Стрикленду: «Я жду, скажи мне, когда ты будешь готов. В следующий раз кому-то придётся умереть. Все судьи — американцы, организация — американская, и никого из чеченцев там нет. Бой был близким. Как вы думаете, кто победит? Никаких оправданий. Я просто хочу его разнести, а он пытается убежать».
Дана Уайт тоже подтвердил, что со стороны экс-чемпиона есть просьба о реванше: «Хамзат прямо сейчас запросил реванш против Стрикленда. Это то, чего он хочет сейчас. Но мы пока не знаем, что будем делать с этим, примем решение позже. Стрикленд подерётся с кем угодно».
Каковы шансы на незамедлительный реванш? В первую очередь надо сразу отмести вариант с Абу-Даби, потому что Стрикленд не собирается биться за пределами США, и в данном случае он — сторона А, которая может диктовать условия. Другой момент – в том, что Чимаев не закрепился в статусе чемпиона и не провёл ни одной защиты титула, а в таких случаях в UFC довольно редко идут на незамедлительные реванши. Будь Хамзат доминирующим чемпионом с несколькими защитами, возможность провести второй бой даже не обсуждалась бы. Кроме того, в UFC понимают, что Чимаев не задержится в среднем весе, и в таком случае нет смысла проводить реванш. Допустим вариант, что Хамзат отвоюет титул, а потом уйдёт. Тогда UFC придётся собирать новый бой за вакантный пояс. А зачем, если можно сразу запустить следующего претендента в очереди и дивизион просто будет существовать в штатном режиме?
Бой Хамзата Чимаева и Шон Стрикленда
Фото: Getty Images
Бывший чемпион Дрикус дю Плесси считает, что Хамзат не заслужил реванш: «Что будет с Хамзатом дальше — я не представляю. Вы сами знаете, сегодня он говорит одно, а завтра — другое. То он в полутяжёлый вес собирается, то вызывает Стрикленда на второй бой. И если затрагивать тему реванша, я не считаю, что он его заслуживает. У него 0 защит титула — какой реванш?» Возмущение Дрикуса понять можно — сам он с двумя защитами титула реванш с Чимаевым не получил, так как там была слишком уверенная победа Борза.
Стрикленд тоже против реванша с Хамзатом: «Нет, опять же, как всегда: одержи пару побед — и я снова с тобой увижусь. Так это и работает. Я искренне считаю, что системы рейтингов в UFC имеют вес. Они должны иметь вес, и всякий раз, когда это не так, спорт, на мой взгляд, принижается. Так что просто добейся пары побед — и я снова тебя увижу».
Другой нюанс — в том, что у UFC уже есть претендент, которого сложно игнорировать. Нассурдин Имавов, по сути, должен был стать следующим соперником Чимаева, но его опередил Стрикленд. После того как Шон завоевал пояс, Имавов уже успел отметиться вызовом и настроен получить свой титульный шанс. Во-первых, тут есть история (они уже бились, и Стрикленд победил) и конфликт. Во-вторых, весьма сложно игнорировать Имавова, когда он друг за другом побил Романа Долидзе, Джареда Каннонье, Брендана Аллена, Исраэля Адесанью и Кайо Борральо. В четырёх случаях это были мейн-ивенты. Кроме того, это не рядовые соперники, Нассурдин последовательно разобрался с восьмым номером рейтинга, четвёртым, снова восьмым, вторым и седьмым. То есть все из топ-10, а двое — и вовсе из топ-5, а бывшего чемпиона и экс-претендента Имавов и вовсе финишировал.
Нассурдин Имавов
Фото: Getty Images
Нассурдин, видя слухи о Чимаеве, уже напомнил, что в UFC дали ему слово относительно титульного шанса, и он рассчитывает, что обещание будет выполнено. Однако Арман Царукян, например, уверен, что из-за близкого боя и более звёздного имени бой со Стриклендом должен получить Чимаев. В UFC никогда нельзя исключать какие-либо варианты развития событий, но пока перспективы незамедлительного реванша для Хамзата довольно сомнительные, несмотря на то что он готов на всё ради такой возможности. А если он его не получит, то, скорее всего, не станет проводить каких-то промежуточных боёв в среднем весе и отправится покорять весовую категорию до 93 кг.