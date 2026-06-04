Чимаев готов на всё ради реванша со Стриклендом. Но заслужил ли Борз шанс?

Меньше месяца прошло с момента, когда мы получили один из главных апсетов последних лет в UFC — Хамзат Чимаев не справился с Шоном Стриклендом и потерпел первое поражение в карьере, попутно утратив пояс чемпиона организации в среднем весе. Сразу после того турнира Дана Уайт сообщил, что Борз планирует подниматься в полутяжёлый вес .

Спустя несколько недель риторика самого Чимаева и его команды полностью изменилась. О подъёме в другую весовую категорию речи не идёт — нужен только реванш со Стриклендом. Брат Хамзата Артур заявил, что нужно закрыть вопросы: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать. Хамзат не тот человек, чтобы перейти в другую весовую категорию и оставить тут вопросы. Мы хотим второй бой, других целей пока нет».

Позже и сам Хамзат отметился несколькими постами в социальных сетях, обратившись к Стрикленду: «Я жду, скажи мне, когда ты будешь готов. В следующий раз кому-то придётся умереть. Все судьи — американцы, организация — американская, и никого из чеченцев там нет. Бой был близким. Как вы думаете, кто победит? Никаких оправданий. Я просто хочу его разнести, а он пытается убежать».

Дана Уайт тоже подтвердил, что со стороны экс-чемпиона есть просьба о реванше: «Хамзат прямо сейчас запросил реванш против Стрикленда . Это то, чего он хочет сейчас. Но мы пока не знаем, что будем делать с этим, примем решение позже. Стрикленд подерётся с кем угодно».

Каковы шансы на незамедлительный реванш? В первую очередь надо сразу отмести вариант с Абу-Даби, потому что Стрикленд не собирается биться за пределами США, и в данном случае он — сторона А, которая может диктовать условия. Другой момент – в том, что Чимаев не закрепился в статусе чемпиона и не провёл ни одной защиты титула, а в таких случаях в UFC довольно редко идут на незамедлительные реванши . Будь Хамзат доминирующим чемпионом с несколькими защитами, возможность провести второй бой даже не обсуждалась бы. Кроме того, в UFC понимают, что Чимаев не задержится в среднем весе, и в таком случае нет смысла проводить реванш. Допустим вариант, что Хамзат отвоюет титул, а потом уйдёт. Тогда UFC придётся собирать новый бой за вакантный пояс. А зачем, если можно сразу запустить следующего претендента в очереди и дивизион просто будет существовать в штатном режиме?

Бой Хамзата Чимаева и Шон Стрикленда Фото: Getty Images

Бывший чемпион Дрикус дю Плесси считает, что Хамзат не заслужил реванш: «Что будет с Хамзатом дальше — я не представляю. Вы сами знаете, сегодня он говорит одно, а завтра — другое. То он в полутяжёлый вес собирается, то вызывает Стрикленда на второй бой. И если затрагивать тему реванша, я не считаю, что он его заслуживает. У него 0 защит титула — какой реванш?» Возмущение Дрикуса понять можно — сам он с двумя защитами титула реванш с Чимаевым не получил, так как там была слишком уверенная победа Борза.

Стрикленд тоже против реванша с Хамзатом: «Нет, опять же, как всегда: одержи пару побед — и я снова с тобой увижусь. Так это и работает. Я искренне считаю, что системы рейтингов в UFC имеют вес. Они должны иметь вес, и всякий раз, когда это не так, спорт, на мой взгляд, принижается. Так что просто добейся пары побед — и я снова тебя увижу».

Другой нюанс — в том, что у UFC уже есть претендент, которого сложно игнорировать. Нассурдин Имавов, по сути, должен был стать следующим соперником Чимаева, но его опередил Стрикленд . После того как Шон завоевал пояс, Имавов уже успел отметиться вызовом и настроен получить свой титульный шанс. Во-первых, тут есть история (они уже бились, и Стрикленд победил) и конфликт. Во-вторых, весьма сложно игнорировать Имавова, когда он друг за другом побил Романа Долидзе, Джареда Каннонье, Брендана Аллена, Исраэля Адесанью и Кайо Борральо. В четырёх случаях это были мейн-ивенты. Кроме того, это не рядовые соперники, Нассурдин последовательно разобрался с восьмым номером рейтинга, четвёртым, снова восьмым, вторым и седьмым. То есть все из топ-10, а двое — и вовсе из топ-5, а бывшего чемпиона и экс-претендента Имавов и вовсе финишировал.

Нассурдин Имавов Фото: Getty Images