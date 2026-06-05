Имам Хатаев снёс очередного соперника. Но есть вопросы к оппозиции россиянина

В Канаде состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном событии определялся претендент на пояс Дмитрия Бивола в полутяжёлом весе по линии WBA: временный чемпион Альберт Рамирес защитил титул в поединке против Леррона Ричардса. Но для российских фанатов турнир был интересен соглавным событием, в котором Имам Хатаев встречался с французом Микаэлем Диалло.

Хатаев продолжает успешно развивать профессиональную карьеру. Летом 2025 года Имам с безупречным рекордом 10-0 проводил первый по-настоящему большой поединок против кубинца Дэвида Морреля. Кубинец перед встречей с российским боксёром встречался с мощным Дэвидом Бенавидесом, который сейчас является главным претендентом на поединок с Биволом. Бенавидесу Моррель проиграл, однако отправил Дэвида в нокдаун, что говорило о его серьёзном уровне.

С Моррелем Имам совладать не сумел. Хатаев на протяжении всего поединка гонялся за кубинцем, навязывал ему агрессивный бой, Дэвид же в привычном для себя стиле за счёт постоянного движения и работы с дистанции пытался забрать победу по очкам. И судьи раздельным решением отдали предпочтение Моррелю, хотя кубинец по ходу поединка побывал в нокдауне .

Имам пытался получить реванш, говорил о несправедливости судейского решения, но Дэвид, конечно, от второй встречи с россиянином отказался. Зато, к слову, встретился с британцем Заком Челли и досрочно проиграл. Хатаев же пошёл своей дорогой, без проблем нокаутировал Адама Дайнеса, который когда-то встречался с Артуром Бетербиевым. А после этого получил в соперники Микаэля Диалло.

Француз хоть и набил солидный рекорд 21-3-2, однако из серьёзной оппозиции у него были, пожалуй, только Малик Зинад, который боксировал с Дмитрием Биволом, и Зак Паркер с рекордом 25-1 – в обоих случаях Диалло проиграл.

Не смог Микаэль справиться и с Хатаевым. С первых секунд Имам включил фирменный прессинг, «кормил» француза плотными боковыми, вкладывался в силовой джеб – каждый удар Имама Диалло чувствовал. Интересно, что в одном из эпизодов Хатаев слишком увлёкся атакой, и Микаэль сумел подловить российского боксёра в размене хуками – Имам потерял равновесие, и рефери отсчитал нокдаун. Повлияло ли это как-то на ход боя? Ничуть. Хатаев тут же пошёл вперёд, зажал Диалло у канатов и продолжил увесисто разбивать соперника. После очередного пропущенного удара Микаэль встал на колено, затем беспомощно посмотрел в свой угол и решил, что на этом с него хватит – француз отказался от продолжения поединка ещё до первого перерыва .

Хатаев, даже несмотря на неожиданный нокдаун, снёс очередного соперника. Уровень Имама, конечно, был несопоставим с уровнем Диалло, хотя Микаэля подавали как претендента на пояс чемпиона Северо-Американской боксерской федерации, которым владеет российский боксёр. Француза не хватило даже на один раунд: да, он сумел удивить тем самым разменом хуками, но, кажется, удивил больше себя, чем Хатаева.

Имам одержал уже вторую досрочную победу подряд после поражения от Морреля, всего же в активе россиянина 10 нокаутов в 12 победных поединках. Хатаев – зрелищный мощный боксёр с агрессивным стилем – то, чего во многом не хватает современному боксу. И, конечно, Имаму нужны большие поединки . Да, в противостоянии с Моррелем не всё получилось, однако это уже пройденный этап, да и к судейскому решению в том бою есть вопросы. Но россиянин точно заслуживает ещё одного шанса по-настоящему заявить о себе.

Имам Хатаев Фото: Jenny Evans/Getty Images