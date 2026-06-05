Джошуа хотел освободить бокс от Джейка Пола. Получилось?

В конце 2025 года блогер Джейк Пол, привыкший эпатировать боксёрскую публику, потерпел второе поражение в карьере. Американец после побед над Майком Тайсоном и Хулио Сезаром Чавесом-младшим встретился с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и проиграл сокрушительным нокаутом в шестом раунде, а до этого несколько раз падал в нокдауны . До решения судей Пол не дотянул чуть больше семи минут.

Последствия встречи с актуальным супертяжеловесом были внушительными — двойной перелом челюсти, из-за которого несколько зубов сместились, а часть пришлось удалить. Позже Пол сообщил, что пришлось провести повторную операцию, а в челюсть вживили по две титановые пластины с каждой стороны . При этом Джейк сразу после боя заявлял, что вернётся в ринг и станет чемпионом мира.

Джейк Пол Фото: Из личного архива боксёра

Сейчас, спустя почти полгода после поединка, Джошуа рассказал, что в том бою выполнял особую миссию: «Я понимал, что если просто обрушу на него град ударов и бой будет остановлен рефери через 30 секунд или спустя два-три раунда, то, как мне кажется, это не принесло бы должного удовлетворения. Мне было передано чёткое послание, и передо мной была поставлена конкретная задача — избавиться от Джейка Пола и убрать его из нашего любимого вида спорта, которым является бокс . Неважно, заняло бы это один раунд или шесть — считаю, что работа была выполнена полностью и безоговорочно».

Джошуа к такой роли не привыкать, ранее он жёстко нокаутировал Фрэнсиса Нганну, выходца из ММА, однако тогда Эй Джей не говорил о миссии избавить бокс от камерунца. Забавно, что сразу после боя британец тоже говорил о желании нанести урон Джейку Полу, но отдавал должное сопернику: «Не лучшее выступление. Правда, не лучшее. Однако конечная цель была простой — добраться до Джейка Пола, уронить его и причинить урон. Именно этого хотел мой менеджер, именно это было у меня в голове. Это заняло чуть больше времени, чем я ожидал, но в итоге правый кулак всё-таки нашёл цель. Джейк сегодня выступил очень достойно, хочу отдать ему должное. Ему было непросто в ринге, однако он продолжал вставать и бороться. На такое способны только настоящие мужчины».

Бой Джейк Пол — Энтони Джошуа Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Как успехи с миссией Джошуа? Пол, как уже говорилось, перенёс минимум две операции после перелома челюсти, питался через трубочку, и пока даже близко нет вариантов для его возвращения. В начале мая Джейк рассказывал о своём состоянии и признавался, что уход из бокса вполне вероятен : «Через пару дней мне сделают новые снимки челюсти, чтобы оценить процесс заживления. Посмотрим, что скажут мои врачи. Думаю, скоро будут более точные сроки — и узнаю, смогу ли я вообще драться. С каждой неделей я чувствую себя всё лучше. Поддерживаю форму, но мне ещё нужно получить допуск к спаррингам. Я практически всегда в зале, несмотря ни на что.

Безусловно, есть вероятность, что я больше не смогу драться. Думаю, это зависит от того, как заживёт кость. Также теперь у меня там нет зуба, придется установить какой-то имплант — не знаю, сколько времени это добавит к моему простою. Нам просто нужно посмотреть и выяснить, что будет для меня наиболее разумным решением. Мой врач определённо не хочет, чтобы я снова дрался. Он это говорил. Некоторые из моих бизнес-партнёров говорят, что мне это не нужно. Моя невеста — по обе стороны: понимает, что значит быть спортсменом, но также знает, что у меня много замечательных бизнес-проектов, которые процветают. Так что она поддержит любое мое решение».

При всём том, что Пол не бьётся, он остаётся в инфополе — только за эти полгода он рассуждал о боях по боксу с Фрэнсисом Нганну и Саулем Альваресом, а также о поединках с Александром Усиком и Нейтом Диазом по правилам ММА . Плюс к этому проходят боксёрские турниры лиги Most Valuable Promotion, совладельцем которой является Джейк. И бонусом прошёл первый в истории организации ММА-турнир с Рондой Роузи, Джиной Карано, Фрэнсисом Нганну, Нейтом Диазом и другими.

В то же время некоторые действующие боксёры хвалят Пола за его деятельность. Например, Райан Гарсия: «Джейк Пол действительно ворвался в эту игру, причём в рекордно короткие сроки, несмотря на недостаток опыта. Он был хедлайнером самых крупных боксёрских вечеров, создал успешную промоутерскую компанию, а также заработал рекордные для бокса деньги. Снимаю перед ним шляпу, молодец».

Избавить бокс от Пола полноценно не получилось, да и, наверное, не получится . Возможно, из-за каких-то проблем со здоровьем Джейк действительно не вернётся в ринг, но при этом он точно не планирует отстраняться от боксёрского мира в целом. Да и нельзя сказать, что Пол представляет какую-то большую проблему для бокса — те же Тайсон и Джошуа отлично заработали на боях с ним, он даёт получать хорошие гонорары и другим боксёрам, и точно не его проблема, что условный поединок Пол — Чавес-младший привлекает внимания больше, чем бои подавляющей части нынешних чемпионов мира.

Поэтому миссия Джошуа выглядит странно и немного нелепо. Или бой Эй Джея с Кристианом Пренгой — это то, чего заслуживает бокс сейчас? Вряд ли это чем-то лучше поединков Джейка Пола, который умело привлекает к себе внимание и зарабатывает на этом.