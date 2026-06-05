Усман Нурмагомедов «прогревает» переход в UFC. И он действительно усилит промоушен

Краткие вводные по положению Усмана Нурмагомедова такие — он бывший чемпион Bellator в лёгком весе и действующий чемпион PFL в лёгком весе. Впереди у брата Хабиба Нурмагомедова последний бой по контракту с PFL, о чём давно известно, и никто этого не скрывает. Даже сам Усман подтверждает, что после предстоящего поединка с Арчи Колганом, который состоится 31 июля в Нью-Йорке, он станет свободным агентом .

О потенциальном переходе Нурмагомедова-младшего в UFC говорят давно. Ранее препятствием был Ислам Махачев, который правил дивизионом, но сейчас этого уже нет. Поэтому переход Усмана вполне реален, хоть он и утверждает, что может и остаться в PFL: «Я уже провёл 12 боёв в Bellator и PFL и очень благодарен этим организациям. У нас отличные отношения с командой PFL. Не знаю, что будет дальше. У меня остался один бой, а дальше посмотрим. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы остаться в PFL. Если в последнем поединке я покажу своё лучшее выступление, думаю, многие будут заинтересованы во мне, в первую очередь PFL. Сейчас я не могу ничего сказать, потому что это работа моего менеджера Али. Думаю, он во всём разберётся. Я выйду и сделаю свою работу, а если кто-то предложит хорошие деньги, мы примем это предложение».

Усман Нурмагомедов Фото: Waleed Zein/Getty Images

В то же время 28-летний боец уже вполне активно «прогревает» потенциальный переход в UFC . Например, заявил, что спасёт лёгкий дивизион и сделает его интересным: «Я даже не знаю, когда пройдет бой Топурии и Гэтжи, вот честно. Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили все, даже дети, матери и бабушки. Сейчас такого нет. Это вроде большой турнир в Белом доме, но никто его как будто не обсуждает. Не знаю, почему людям не нравится лёгкий вес в UFC, однако если я приду туда, то всё исправлю».

Потенциальный бой с действующим чемпионом UFC Илией Топурией Усман тоже обсуждает: «Вы можете себе представить этого парня? Он такой маленький. Мой рост 184 см, а он – чуть выше метра. Если я подерусь с ним или с Конором Макгрегором, эти бои будут смотреть все. Все будут их ждать. Чтобы драться с Илией, не нужно обладать какими-то выдающимися навыками. Достаточно уметь бороться, работать в партере и знать кикбоксинг. Просто отбивай ему ноги и двигайся вокруг него. Вот и всё».

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Понятно, что все подобные заявления нацелены в первую очередь на попадание в заголовки и получение хайпа. Это правильная стратегия раскрутки, в рамках которой один боец считает себя сильно лучше другого бойца. Конечно, оппозиция Топурии больше впечатляет , а у Усмана из солидных скальпов только постаревший Бенсон Хендерсон, Александр Шаблий и Пол Хьюз (дважды). Но почему это должно мешать говорить? К тому же у Усмана есть громкая фамилия, и он прав, говоря, что может привлечь внимание .

Лёгкий вес в UFC сейчас переживает смену поколений, в топ потихоньку заходят новые имена, такие как Мануэль Торрес, Фарес Зиам и Куиллан Салкиллд. Это хорошее обновление, и Усман вполне впишется в эту политику, так как это непобеждённый Нурмагомедов. Несмотря на существенную разницу с Хабибом и с точки зрения доминирования над соперниками, и с точки зрения стиля сравнения будут неизбежны, а болельщикам это окажется интересно. Сначала будет любопытно, как Усман в принципе покажет себя в UFC, потом – его перспективы с топами, и так поступательно мы придём к точке обсуждения боёв Нурмагомедова-младшего против Армана Царукяна, Илии Топурии и других бойцов топ-3 или топ-5 .

В чём Усману стоит сделать шаг вперёд, так это в зрелищности. На самом деле у Нурмагомедова шикарный набор навыков, за счёт чего он может сломать геймплан практически любому сопернику. На уровне UFC это может выглядеть как бои Умара Нурмагомедова, что, как показывает практика, не очень впечатляет боссов. Поэтому нужно чуть больше рисков. Однако Усман в любом случае очень высокоуровневый боец, который точно способен усилить UFC и разнообразить топ лёгкого веса. Ещё он может ярко и хлёстко высказаться, что тоже понравится и руководству, и фанатам .

И если ещё один Нурмагомедов окажется в главном ММА-промоушене мира, то это откроет немало интересных возможностей. Главное, чтобы сам Усман правильно распорядился шансом, который ему предоставится.