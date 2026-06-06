Бетербиев критикует Бивола и Бенавидеса. Но и сам допустил ошибку

Совсем скоро будет полтора года с момента последнего боя Артура Бетербиева. В феврале прошлого года российский боксёр проиграл решением соотечественнику Дмитрию Биволу и утратил звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. С тех пор — простой и муторные обсуждения трилогии, в которой стороны заняли предельно чёткие позиции — Бетербиев винит Бивола в том, что тот не сдержал слово, а в команде Дмитрия утверждают, что правильного предложения так и не поступило, но они по-прежнему готовы к поединку с Артуром.

Бивол не так давно вернулся на ринг и успешно отбоксировал с Михаэлем Айфертом. Бетербиев продолжает ждать, однако попутно ещё и уколол своего экс-соперника: «Я не знаю, о чём он думает. Мне этот человек не нравится. Он не сдержал своё слово по отношению ко мне. Если мужчина даёт слово — он обязан его сдержать, если, конечно, он настоящий мужчина. Я смотрю только на человеческие действия. Много всего произошло, чтобы я сформировал своё мнение о человеке, о его команде. И я не такой человек, который мимолётно меняет своё мнение. Что есть, то есть. [Если трилогия так и не состоится] Пусть это останется на совести и репутации одного человека на всю его жизнь. Может и дальше бегать и уходить от боя, не сдерживать обещания. Только я не знаю, как он дальше смотрит людям в глаза после такого. Мою позицию по этому вопросу вы знаете. Я, в отличие от него, не прячусь за спинами других боксёров. У меня жизнь продолжается. Я работаю, ставлю перед собой цели и буду стараться их достигать. У меня в этом плане всё нормально».

Артур Бетербиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дэвиду Бенавидесу, ещё одному чемпиону в полутяжёлом весе, тоже досталось от Бетербиева : «Бенавидес такой человек, что он болтает намного больше, чем делает. Но нужно признать, что его очень грамотно ведут. Он уже чемпион мира в трёх весах. Однако бокс у него грязный, и к некоторым победам, конечно, есть вопросы. У него был бой с Энтони Ярдом, и я согласился с ним выйти после этого боя. Его команда, видимо, не ожидала, что я так быстро соглашусь, поэтому они сразу же поменяли своё решение и выбрали Рамиреса. Год назад это было. Вообще, это стало нормой в боксе — то буду боксировать, то не буду, выбирать соперников — этот нравится, а тот не нравится. У меня другой менталитет — мне такое чуждо».

Разочарование Артура легко понять. Человек бился на чемпионском уровне больше восьми лет, провёл 11 титульных боёв, собрал все пояса, причём бился за каждый по отдельности, а не получил их разом. То есть это была кропотливая работа, нацеленная на объединение титулов. Однако после первого же поражения Бетербиева отодвинули от титульных разборок, хотя он всё ещё высоко в рейтинге всех организаций . И как бы не сопротивлялся БТР, время играет против него. 41 год — не шутки, даже с учётом строжайшей дисциплины, работоспособности и соблюдения режима. А в начале следующего года Артуру будет уже 42 года.

Но Бетербиев и сам допустил ошибку. Осенью прошлого года стало известно, что Артур оказался свободным агентом, не став продлевать контракт с Top Rank . Да, надо признать, что там не особо рьяно отстаивали интересы российского боксёра, но тем не менее решение было непонятным. Чуть позже после этих новостей сорвался бой Бетербиева с Деоном Николсоном, который должен был пройти в одном карде с поединком Бенавидеса. После этого Бетербиев объяснил, что ему сейчас не нужен промоутер: «Не знаю, почему сорвался мой бой в ноябре. Предложения есть, но, на самом деле, зачем мне сейчас промоутер? Он нужен, когда ты карьеру начинаешь».

Артур Бетербиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В этом Бетербиев, скорее всего, просчитался. Довольно сложно и вести дела самостоятельно, и тренироваться. К тому же всегда лучше оставить всех заниматься тем, в чём они хороши. Артур — хороший боксёр, однако свою карьеру он самостоятельно вести не может. Вероятно, Бетербиев ещё и решил, что трилогия с Биволом в кармане и её будет легко устроить даже без посредников . Так, к сожалению, в профессиональном боксе не работает. И любой боец, как и любой поединок с его участием, стремительно теряет в актуальности, если немного затянуть. Артур ошибся со ставкой и с уходом промоутера.

Сейчас положение такое, что Бенавидес скачет между весовыми категориями и Бетербиев ему интересен только на словах. А Бивол с командой утверждают, что трилогия в приоритете, но при этом нужны подходящие условия, которые не готовы давать в России, а в других местах просто не хотят. Кроме того, у Дмитрия есть опции и с Бенавидесом, и с Каллумом Смитом. Замкнутый круг для Бетербиева, и на горизонте нет даже претендентского поединка. В этом как раз мог помочь Боб Арум .

Спасти положение могут в России. В RCC Boxing уже провели бой для Бивола и теперь заявляют, что готовы организовать долгожданную трилогию. Об этом сообщил Герман Титов, генеральный директор организации: «Игорь Алексеевич Алтушкин уже сказал, что мы готовы к третьему поединку Бивола и Бетербиева. Мы давно об этом говорим, это вполне осуществимо даже в конце этого года. В первую очередь надо будет опираться на состояние здоровья Дмитрия. Если у него всё в порядке со спиной, то я думаю, что мы договоримся об этом поединке. Опять же, возраст Артура тоже очень чувствительный, и его состояние тоже имеет серьёзное значение в части организации трилогии. И есть ещё некоторые «но», потому что некоторые организации пытаются сделать бой Дмитрия против Бенавидеса, что в плане спортивного интереса, конечно, представляет огромный интерес. Мы тоже готовы рассмотреть бой Дмитрия и Дэвида в Екатеринбурге, такой вариант тоже возможен, но, ещё раз повторю, есть и другие, кто готов сделать этот поединок. Так что посмотрим. Мы готовы для Дмитрия Бивола делать бои».

Сейчас не похоже, что в Бетербиеве заинтересованы за рубежом, так что было бы неплохо договориться именно с RCC, чтобы провести громкий бой и начать, пожалуй, последний титульный забег.