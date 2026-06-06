UFC в Белом доме — безусловная история. Смотреть турнир будет весь мир!

Дата и время турнира UFC в Белом доме

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Начало ивента запланировано на 1:00 мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе – Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию. Бразилец будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.

Прямая трансляция UFC в Белом доме

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House – Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC в Белом доме

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира UFC в Белом доме

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи.

«Илия и Джастин выйдут в октагон и попытаются оторвать друг другу головы. Но все уже списывают Гэтжи со счетов, а мы знаем, что так делать нельзя. У меня есть смутное подозрение, что Гэтжи может сотворить сенсацию и удивить всех», — приводит слова Пимблетта портал talkSPORT.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили также оставил свой прогноз на этот бой.

«Я не знаю, как Джастину Гэтжи нужно драться с Топурией. Я бы сказал, что нужно бороться, но Джастин не борец. Гэтжи будет пригибаться и бить, как обычно. Однако Илия изучит его манеру боя и будет бить в те же места. Я думаю, этот бой идеально подходит для Топурии, потому что Джастин просто боксирует и бьёт ногами в корпус. Илия делает то же самое, и, если ему удастся коснуться соперника в клинче, он его вырубит», — приводит слова Двалишвили портал talkSPORT.

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски дал смелый прогноз на бой между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом.

«Перейра может стать первым в истории тройным чемпионом UFC. Чувствую, что на турнире в Белом доме произойдёт что-то грандиозное, и это может быть победа Перейры нокаутом в бою с Ганом и завоевание им чемпионского титула в третьей весовой категории. Я выберу Перейру», — приводит слова Волкановски аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл также назвал победителя в поединке между бразильцем.

«Мне трудно выбрать победителя. Я бы сказал, что Ган по очкам… Он просто будет много двигаться», — приводит слова Аспиналла аккаунт Kimura в социальной сети Х.