«Пора бойцам перестать быть балбесами». Эдди Хирн хоронит карьеру Аспиналла в UFC

Промоутер Эдди Хирн, сделавший себе имя в боксе, постепенно перетягивает на себя внимание мира ММА. Всё дело в резонансных заявлениях относительно будущего Тома Аспиналла, действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе. Хирн стал вести дела британца в 2026 году, а не так давно он публично обратился к Дане Уайту, чтобы он отпустил Аспиналла из UFC . Так, Эдди обозначил, что готов увеличить гонорары Тома втрое. Популистское и громкое заявление, которое широко разлетелось, однако шансы на успех близки к нулю.

Этого для Хирна оказалось мало — он вышел с другим шумным заходом: «Им стоит обеспокоиться, потому что в конечном итоге я не позволю Тому Аспиналлу драться за те деньги, которые ему предлагают сейчас . Участвовать в бою против Алекса Перейры или Сириля Гана и получить буквально 1/50 от доходов этого шоу? К чёрту это, я не позволю ему на такое согласиться. Пора бойцам UFC перестать быть наивными балбесами и понять, что ими просто пользуются. Им не жалко платить боксёрам огромные деньги, которые не хотят платить бойцам UFC. Он одна из крупнейших звёзд UFC, а бой с Перейрой или Ганом — один из самых больших поединков, которые UFC вообще может организовать.

Если до этого дойдёт, я назову конкретную сумму, и фанатов UFC просто затошнит от того, сколько Том Аспиналл должен получить за такой бой. Это несправедливо. Мы не пытаемся требовать невозможного, но мой совет ему такой: «Друг, тебе это не нужно. Ты едва не лишился зрения». Он перенёс четыре операции на глазах и теперь должен вернуться ради реванша практически за копейки? Он боец и просто не знает другой жизни. Поверьте, я понимаю, о чём говорю, и вся эта ситуация просто возмутительна. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не допустить».

Том Аспиналл и Эдди Хирн Фото: Matchroom Boxing

Опять же, очень громкое заявление, которое точно понравится тем, кто активно критикует систему гонораров в UFC. Хирн снова уходит в популизм, рассчитывая на положительную реакцию. Но, во-первых, Аспиналл в последних боях точно зарабатывал больше $ 1 млн, а за поединок с Сирилем Ганом, по данным Sporty Salaries, было порядка $ 3,5 млн. Хирн красиво говорит, что это небольшая доля от доходов, однако UFC — бизнес. Логично, что они минимизируют расходы и стараются выжать максимум с доходов. При этом все знают, что звёзды и чемпионы организации получают хорошие деньги в любом случае. Во-вторых, Хирн очень сильно переоценивает силу имени Тома Аспиналла. При всём уважении, большой звездой он не является, и весь хайп британца завязан на том, что он активно прогревал бой с Джоном Джонсом. А после того, как этого не случилось, ему организовали поединок с Сирилем Ганом. И этой возможностью Аспиналл не воспользовался — сейчас это чемпион с нулём защит полноценного титула, а его главный скальп — это победа над Сергеем Павловичем.

Россиянин — хороший боец, однако, как уже все убедились, потолок возможностей у него тоже есть. У Александра Волкова, например, побольше интересных скальпов, а у Сириля Гана или Алекса Перейры точно громче имя. Они могут быть глобальными звёздами, Аспиналл — пока только локальной.

А подначивать бойца нарушать свой же контракт — это в лучшем случае просто странно, а в худшем — лицемерно. Хирн и сам промоутер, было бы интересно посмотреть на его реакцию, если кто-то станет менеджером его боксёра и затем будет говорить, что тому не нужно драться по нынешним условиям контракта . Хирн такими действиями только вредит Аспиналлу и закапывает его карьеру. В UFC и так явно прохладно относятся к Тому и явно не станут ради него менять условия контракта или отпускать его заработать в боксе — есть риск создать опасный прецедент. Кроме того, велика вероятность, что Хирн окончательно разрушит отношения с UFC и Аспиналл просто будет терять время, находясь в расцвете сил.

Положение Тома очень плохое. Помимо всех этих заявлений Хирна, которые, скорее всего, раздражают руководство UFC, потихоньку его критикуют и те, кто ранее был лоялен. Например, соотечественник Тома Майкл Биспинг: «Я перенёс операцию, восстановился, вернулся и успел провести бой за более короткий срок, чем длится вся эта история с тычком в глаз у Тома. Я не знаю, но, если читать между строк, происходит что-то чертовски странное. По крайней мере, так это выглядит. Именно такое впечатление создаётся. Том очень расплывчато говорит о деталях. Если бы мне не разрешали выступать, а у меня был бы канал, где я постоянно публикую контент, я бы обязательно об этом рассказывал. Я знаю Тома, раньше у нас были довольно близкие отношения. Сейчас же мы особо не общаемся».

Том Аспиналл Фото: Matchroom Boxing

Хирн ответил и Биспингу, вызвав его на публичные дебаты: «Позвольте мне кое-что сказать о Майкле Биспинге. Он абсолютный и безоговорочный человек компании, понимаете? Он получает зарплату от UFC и должен проявлять больше уважения к Тому Аспиналлу. Но, послушайте, Майкл имеет право на своё мнение. Однако я считаю, что мы с Майклом Биспингом должны провести открытые дебаты о Томе Аспиналле, о UFC и о боксе. Я уже приглашал его это сделать. Если у него есть мнение по этому поводу, давайте обсудим это в прямом эфире для болельщиков! Думаю, это было бы здорово. Мне кажется, происходящее сейчас в UFC действительно очень интересно. В бизнесе произошли колоссальные изменения, и им нужно быть осторожнее».

Хирн умеет красиво говорить и за счёт этого получать поддержку, но прямо сейчас он очень вредит карьере своего подопечного . Маловероятно, что Аспиналл даже в случае ухода из UFC будет очень интересен функционерам и болельщикам в боксе. Локально — да, возможно, но мы уже убедились, что в последние годы большие бои устраивают благодаря содействию Турки Аль аш-Шейха. Как собираются «продать» саудовцам Аспиналла, который уступает в медийности и Фрэнсису Нганну, и Рико Верхувену, и уж тем более действующим звёздам бокса? А ведь планируется, что Том будет зарабатывать в три раза больше, чем в UFC. Но вряд ли эту сумму он может получить за условный поединок с Дэвидом Алленом.