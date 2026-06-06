Уайт настолько обиделся на Джонса? Уже готов отдать статус «самого великого» другому

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию. Бразилец будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

Перейра замахивается на покорение нового дивизиона. Он проделал огромную работу для того, чтобы стать настоящей суперзвездой UFC. Естественно, постепенно начинаются разговоры, что южноамериканец пробивается в список самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств. А некоторые и вовсе утверждают, что Алекс – один из лучших. Особенно удивительно то, что говорит на этот счёт Дана Уайт.

Нужно понимать, что слова президента UFC всегда воспринимаются с большим вниманием. Особенно когда это касается вещей, которые вызывают оживлённые дискуссии. Конечно, мнение Даны – важное и значимое. Но сейчас ситуация выглядит слишком любопытной. Уайт внезапно сказал, что появился человек, способный отобрать у Джона Джонса звание лучшего бойца всех времён и народов: « Если Перейра выиграет третий титул в тот вечер, он перепрыгнет через Джона Джонса и станет величайшим бойцом всех времён ».

Совсем недавно о такой фразе из уст Даны сложно было даже задумываться. Джонс был одним из главных любимчиков Уайта. Президент UFC всегда ставил его выше всех остальных бойцов. Ни Хабиб Нурмагомедов, ни Конор Макгрегор, ни любые другие парни… Только Джон. И вот теперь Дана фактически отрекается от американца. Почему? У этого ряд причин. Причём основной, как кажется, выглядит обида, которую Уайт всё-таки затаил на Джонса. Нужно понимать, что уход Костяного получился спорным. А после этого Джон ещё и несколько раз обвинил Дану во лжи . Поэтому Уайт не просто охладел, он действительно мог крепко обидеться на бывшего любимчика.

Джон Джонс и Дана Уайт Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Однако пока что всё это выглядит достаточно абсурдно. Да, Перейра действительно крутой. Однако можно ли сравнивать его с непобеждённым (а это, пожалуй, признают все) Джонсом? Сравним хотя бы рекорды бойцов. У Джона – 28 побед, у Алекса – 13-3 . Он уже давно оступился впервые, а в UFC успел проиграть дважды – Исраэлю Адесанье и Магомеду Анкалаеву. Поэтому чисто статистически слова Даны уже можно подвергать сомнению. Кроме того, у каждого из парней пока по два покорённых дивизиона. Конечно, Алекс может взять третий пояс. Но есть одно важное «но». Он будет лишь временным. И на это тоже нужно делать небольшую (большую) скидку.

Если Алекс заберёт победу, он отправит в свою копилку седьмой титульный бой. Обойдёт Ислама Махачева, Камару Усмана, Тито Ортиса, Стипе Миочича. Однако при этом не догонит даже Адесанью, у которого восемь титульных побед. У Джонса 16 (!) побед в поединках за пояс, что является абсолютным рекордом лучшей организации на планете. И это очередной аргумент в пользу Костяного. Конечно, Перейра очень быстро стал суперзвездой UFC. Этого у него уже не отнять. Но в то же время нужно понимать, на протяжении какого долгого времени «колотил» своё наследие Джон. 16 лет в лучшей лиге на планете. Против пяти – у Алекса. Ну разве можно это сравнивать?

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Джонс – невероятная легенда. Однако пока Дане выгоднее говорить, что лучший боец в истории – Перейра. Почему? Просто потому, что он активен. И сейчас Уайту важнее продвигать именно бразильца. Тем более после того, как именно Джонс расстался с промоушеном. Как отказался от возвращения, не пошёл на условия организации. И, видимо, задел самого президента UFC. Вот только большинство экспертов, спортсменов и обычных болельщиков прекрасно понимают, как дело обстоит в реальности.