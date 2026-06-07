Экс-чемпион UFC на краю пропасти. Мухаммада снёс крутой бразилец

В ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 278. В главном событии вечера сошлись американец Белал Мухаммад и бразилец Габриэль Бонфим. Для каждого из парней поединок был невероятно важен. Белал шёл на серии поражений. И рассчитывал наконец-то прервать эту череду неудач. А вот у Бонфима, напротив, сформировался стрик из одних побед. Поэтому Габриэль горел желанием приблизиться вплотную к чемпионской гонке. Кроме того, соперникам предложили попробовать свои силы в пятираундовом поединке. Конечно, больше опыта в этом плане было именно у Мухаммада. Но южноамериканец продемонстрировал, что идеально подготовился к испытаниям подобного рода.

Белал подходил к поединку со статистикой 23-6 (1 NC). Совсем недавно, как кажется, Мухаммад бил Леона Эдвардса и становился чемпионом лучшей организации на планете. Вот только закрепиться в этом статусе американец не смог. Первую же защиту он провалил – уступил единогласным решением . Его переработал Джек Делла Маддалена. Причём вердикт судей был совершенно закономерным. На лице Белала отразился огромный ущерб. А затем случилось и поражение от Иана Гарри. Снова единогласное решение, снова осечка. Но теперь уже трёхраундовое противостояние. И оба раза складывалось ощущение, что никаких шансов перевернуть ситуацию толком и не было.

Теперь Мухаммада ждало сложнейшее испытание в лице Бонфима. Бразилец подходил к поединку с рекордом 19-1. И выглядел ну просто отлично. Да, в далёком 2023 году после двух побед подряд в UFC он проиграл Николасу Далби. Сенсационное поражение помогло перезагрузиться. В итоге начался стрик побед, который насчитывал четыре поединка. Естественно, постепенно Габриэль начал задумываться о чемпионской гонке. И именно поединок с Белалом мог стать важнейшей ступенью. Во-первых, пятая победа подряд окончательно бы убедила, что всё это – далеко не случайность. Во-вторых, триумф в противостоянии с экс-чемпионом всегда на вес золота .

Начался поединок осторожно. Оба парня выцеливали и искали свои шансы. При этом более акцентированно работал Бонфим. Он рассчитывал разбивать оппонента с дистанции. Классно выкидывал лоу-кики, которые методично наносили ущерб по ногам соперника. На это Белал старался отвечать своими опасными выпадами. Но всё это выглядело слишком эпизодической историей. Во втором раунде картина не особенно поменялась. Габриэль продолжил «высекать» ногу американца. И подбирался всё ближе. Начали проходить джебы. На лице у Мухаммада появился кровоподтёк. А на одну из ног было буквально страшно смотреть. Она покраснела, смотрелась плохо. Выглядело всё так, что несколько точных попаданий могут поставить жирную точку.

В третьем раунде Мухаммад попытался пойти в борьбу. Но вместо этого был вынужден остаться в стойке. Всё потому, что Бонфим смог устоять. Кроме того, в одном из моментов Габриэль выбросил настолько качественную серию ударов, что у Белала просто вылетела капа. Хёрб Дин решил приостановить поединок, чем спас американца. В этот момент Бонфим окончательно почувствовал, что бой постепенно отправляется в его копилку. Поэтому начал действовать вдохновенно. А Белал с каждой секундой становился всё медленнее, на его лице появлялось больше крови.

В четвёртом раунде преимущество Бонфима продолжило расти. Он имел ощутимое преимущество в скорости. Ликвидировал все попытки уйти в борьбу. И грамотно работал с дистанции. Белал начал пытаться атаковать размашисто. Но вместо попаданий лишь «рубил» по воздуху. На этом фоне Габриэль смотрелся практически эталонно. И доставал соперника раз за разом. Мухаммад держался мужественно. Но всё это выглядело лишь попыткой отсрочить неизбежное. В пятом раунде картина не особенно изменилась. Давление от Бонфима было просто запредельным. Даже не возникало ощущения, что это можно «перевернуть». В итоге Белал дотерпел, но всё это выглядело практически безнадёжным номером.