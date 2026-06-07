Мокаев снова напомнил UFC о себе. За 40 секунд снёс соперника в лиге Топурии и Роналду

В эти выходные Мухаммад Мокаев дебютировал в лиге Way of Warrior FC (WOW FC), совладельцами которой являются действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и суперзвёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Каратель получил место в соглавном событии вечера, а его соперником стал боец из Коста-Рики Хорхе Кальво.

На бумаге это оказались бойцы разных уровней, хотя Кальво с 2023 года был доминирующим чемпионом лиги Lux Fight League, пять раз защитил свой пояс, но утратил его в феврале 2026 года. В поединке с Мокаевым Хорхе навязать конкуренцию не сумел — Кальво на старте противостояния нырнул под удар соперника, однако застрял в его ногах и оказался в плохом положении на канвасе. Мокаев воспользовался ситуацией и тут же обрушил на Кальво серию ударов, активно работал и локтями, вынудив рефери останавливать бой на отметке в 42 секунды. Очень уверенная победа и очередное напоминание о себе.

Мухаммад Мокаев Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Не так давно, чуть меньше месяца назад, Мокаев упустил возможность выступить на турнире MVP, в котором участвовали Фрэнсис Нганну, Ронда Роузи, Джина Карано и Нейт Диаз. Причём там у Мухаммада и соперник был любопытный — Адриано Мораес, но из-за проблем с визой, которые уже устранены, пришлось сниматься с поединка. Победа над соперником с именем (Мораес побеждал Деметриуса Джонсона в One FC) дала бы гораздо больше дивидендов Мокаеву, чем выступление в Испании . В том числе если мы говорим о гипотетическом возвращении Мухаммада в UFC.

Не секрет, что после ухода из главного ММА-промоушена мира бо́льшая часть деятельности Мокаева направлена на то, чтобы напомнить о себе руководству UFC и вернуться . Прошло уже почти два ухода с тех пор, как начались скитания Мухаммада, и он продолжает выступать в разных лигах и даже по разным правилам. За это время Каратель провёл четыре боя по правилам ММА, в которых оформил три финиша и забрал пояс чемпиона Brave CF, а также одержал победу в Karate Combat и потерпел поражения от Рожерио Бонторина и Армана Царукяна в грэпплинге.

Мухаммад неоднократно говорил о возможном камбэке в UFC, но это каждый раз где-то застревает и не продвигается дальше разговоров . Не так давно Мокаев постами в социальных сетях призывал обратить на себя внимание, вызывался на реванш с Манелом Капе и вообще проявлял готовность спасти любой бой для UFC, а чуть ранее обращался к Хантеру Кэмпбеллу: «Я ни разу не снимался с боя. Имею рекорд 4-0 против бойцов из топ-15 рейтинга UFC и 39-0 в профессиональной и любительской карьерах. Я говорю вам уже долгое время: я самый голодный и стабильный боец в этом дивизионе! Настоящий чемпион здесь! Хантер Кэмпбелл, я добуду пару побед нокаутом и вернусь к вам».

Ещё раньше, в конце прошлого года, Мокаев анонсировал, что у него будет встреча с руководством UFC во время турнира в Катаре, однако затем наступила тишина. Незадолго до своего боя с Кальво Мухаммад вдруг высказался о действующем чемпионе UFC: «Есть чемпион — Джошуа Ван. Я готов завершить карьеру, если не смогу победить этого парня. Настолько я уверен, что сегодня способен стать чемпионом UFC. Это лёгкие деньги. Я могу победить его 10 раз из 10». Ван изящно парировал: «Какой смысл задираться, стоя за дверями клуба, если тебя туда даже не пускают?»