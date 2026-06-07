Мама Махачева — против боёв. Чемпион может завершить карьеру по примеру Хабиба?

Отношения «отцов и детей» в смешанных единоборствах – больная тема. И проявляется она довольно часто. Правда, всё-таки матерей, а не отцов. Но в своё время из-за данного обещания профессиональную карьеру завершил даже легендарный Хабиб Нурмагомедов. И по сей день ничто не может заставить его изменить своего мнения. А теперь по тому же пути рискует пойти и его товарищ – Ислам Махачев. Наследник Орла продолжает оставаться доминирующим чемпионом, причём покорил уже второй дивизион. Вот только сам россиянин рассказывает, что в ближайшее время всё это может закончиться. И причиной тому – желание мамы .

Стоит отметить, что подобные вещи из уст Махаева уже звучали. Он рассказывал, что маме тяжело смотреть поединки сына. И она даже уходит подальше, чтобы не видеть в этот момент телевизор: «У нас с мамой идёт разговор (о завершении карьеры) долго, с тех пор, как я выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Тогда она говорила, что олимпийскую медаль в этом виде спорта я не получу. Сейчас она говорит: «Чемпионский пояс завоевал, хватит» . Приводит в пример Хабиба, который послушался маму. Я отвечаю, что он защитил титул три раза, мне надо ещё защищать. Мама не смотрит бои и во время поединков ходит гулять. Перед боем говорю с мамой и папой. Я живу с родителями, не представляю, как по‑другому, они мне очень сильно облегчают жизнь. С нами ещё бабушка живёт. Люблю, когда большая семья».

Материнская любовь – большая сила. Указанные слова о том, что Махачева склоняют к завершению карьеры, датируются аж 2023 годом. С того момента Ислам пока держится, продолжает свой профессиональный путь. Но, несомненно, находится под постоянным гнётом со стороны родственников. В том числе и потому, что Хабиб действительно выглядит примером в этой ситуации. Он завершил карьеру достаточно давно. И ни разу не говорил, что страдает от того, что принял именно такое решение. Напротив, Нурмагомедов говорит, что доволен своим поступком: «Я никогда не получал урона в боях. Я всегда был в хорошей форме, моё лицо было в порядке, я был рад победам. Что касается моего тела, не скажу, что я на 100% здоров. Хотя если сравнивать с другими бойцами, которые, когда завершали карьеру, уходили с сильным повреждением мозга, тела и тому подобного, я в очень хорошей форме».

ИСЛАМ МАХАЧЕВ С МАМОЙ Фото: из личного архива Ислама Махачева

Видимо, с годами давление становится лишь сильнее. Поэтому Ислам вновь вернулся к старой теме. Только теперь ещё и рассказывает, что мама собирается напрямую проконсультироваться с Хабибом. Ни для кого не секрет, что Орёл – старший товарищ Махачева и человек, который имеет на него серьёзное влияние. Поэтому, возможно, мама Ислама и решила обратиться к Нурмагомедову: «С тех пор мы постоянно возвращаемся к этой теме. В последнее время она говорит мне: «Хабиб послушался свою мать, а ты не хочешь слушаться свою».

Я говорю ей, что она никогда не ставила вопрос так категорично. Она никогда не говорила: «Либо ты прекращаешь, либо...» Недавно она сказала мне: «Я хочу встретиться с Хабибом. Нам нужно поговорить» . Я спросил: «О чём ты хочешь с ним поговорить?» Она ответила: «Нам просто нужно поговорить». Я пока не договорился об этой встрече. Но если мама по-настоящему настоит на своём, то конечно», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

ИСЛАМ МАХАЧЕВ С ЧЕМПИОНСКИМИ ПОЯСАМИ Фото: Ishika Samant/Getty Images

Есть ощущение, что Ислам не просто так вновь завёл разговор о том, что может завершить профессиональную карьеру. Пожалуй, Махачев уже всё и всем доказал. Ему уже 34 года, что выглядит солидным возрастом для бойца. Кроме того, россиянин успел покорить два дивизиона. И сложно вообразить, что он всё-таки попытается пойти за покорением третьего. Поэтому можно спокойно представить, что Ислам примет решение после того, как всё-таки претворит в жизнь самый громкий из всех ожидаемых поединков – бой с Илией Топурией. Наверное, это единственный вызов, который пока может удержать Махачева от того, чтобы прислушаться к мнению мамы.