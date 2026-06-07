Борец превратился в самого зрелищного бойца UFC. Каким был путь Джастина Гэтжи

В ночь на 15 июня на территории Белого дома в США пройдёт исторический турнир UFC Freedom 250. Возглавить масштабное событие выпало топовым легковесам — чемпион Илия Топурия выходит на первую защиту титула и встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. На бумаге Топурия очень большой фаворит, и в его соперника не верят, но Хайлайт намерен удивлять.

Для Гэтжи это последний шанс стать полноценным чемпионом UFC. Дважды он уже упускал такую возможность, но теперь выбил себе ещё одну попытку украсить свой долгий путь в смешанных единоборствах.

Имя : Джастин Гэтжи

: Джастин Гэтжи Дата рождения : 14 ноября 1988 года

: 14 ноября 1988 года Место рождения : Тусон, Аризона, США

: Тусон, Аризона, США Рост : 180 см

: 180 см Размах рук : 179 см

: 179 см Рекорд : 27-5

: 27-5 Весовая категория : лёгкая

: лёгкая Место в рейтинге : первое (временный чемпион)

: первое (временный чемпион) Прозвище: Хайлайт

Детство, приход в спорт, работа на шахте

Гэтжи всегда считался довольно безумным бойцом, и это тянется с детства: «У меня всегда была привычка делать сумасшедшие вещи. У нас в городе рядом с церковью есть прилавок, где продают выпечку. Однажды я захотел пробить головой столешницу у этого прилавка. Просто так, ради интереса. В итоге нокаутировал сам себя, мне наложили швы… Мама была в ярости».

Мать Джастина Каролина добавляла штрихи к характеру сына: «Когда ему было два года, он погнался за щенком. Тот укусил его, и Джастин тут же укусил собаку в ответ».

Джастин Гэтжи с родителями Фото: из личного архива Джастина Гэтжи

У Джастина есть брат-близнец — Маркус. Но сейчас разница во внешности у них вполне очевидна. В четыре года оба оказались в секции борьбы, потому что дома они слишком часто дрались. Позже, когда дети пошли в школу, Джастин увлёкся также американским футболом и бейсболом. В борьбе Гэтжи добился действительно значимых успехов, во время обучения в школе он провёл более 200 схваток на различных соревнованиях. По окончании школы Джастин хотел поступить в колледж, который находился бы поближе к семье, однако получил предложение от специальной программы NCAA университета Северного Колорадо и в итоге выбрал его.

Джастин Гэтжи и Маркус Гэтжи Фото: из личного архива Джастина Гэтжи

Предварительно 18-летний Гэтжи успел после школы проработать на медном руднике во время каникул — семь дней в неделю по 12 часов в сутки. Оба деда, отец и брат Джастина тоже работали на этой шахте. Хайлайт позже вспоминал: «Я работал в шахте одно лето — семь дней в неделю. За три месяца я взял один больничный, чтобы просто выспаться. Даже этого времени мне хватило, чтобы понять — лучше я буду получать по лицу, чем трудиться там. Это тяжёлая и опасная работа. Мой отец работал в шахте почти четыре десятка лет, и за это время погибли 17 шахтёров. Папа ничего не слышит из-за этой работы. Поэтому такая карьера не для меня».

Успехи в университетской борьбе, переход в ММА и прозвище Хайлайт

После поступления в университет в 2006 году Джастин активно выступал в соревнованиях по борьбе. Спустя четыре года он перешёл в юниоры, выступил на чемпионате первого дивизиона NCAA и, заняв седьмое место, получил почётное звание All-American. В 2020 году Джастина включили в Зал славы университета.

Джастина Гэтжи включили в Зал славы университета Фото: из личного архива Джастина Гэтжи

Порой на спарринги в университет приезжали Жорж Сен-Пьер и Дональд Серроне, которые были знакомы с тренером Гэтжи. Но Джастину понравились смешанные единоборства задолго до этого, потому что его отец Рэй любил смотреть UFC и приобщал к этому детей. Ещё будучи борцом университета, Гэтжи начал выступать по любителям в ММА и одержал там семь побед подряд.

Джастин Гэтжи в борьбе Фото: University of Northern Colorado

В августе 2011 года Гэтжи дебютировал в профессионалах и стартовал с победы слэмом. За первые 13 месяцев Джастин одержал пять побед, в том числе четыре досрочные. Как признавался сам боец, на момент начала выступлений в любителях у него была нулевая ударная техника: Опыт в ударке до дебюта? Нулевой. Первые пять любительских боёв в ММА я провёл, не имея даже опыта уличных драк. Я ни одного удара в жизни не выбросил. В пятом любительском бою я пропустил тяжёлый панч и понял: «Мне нужен хороший тренер по ударке». Просто 0. Я был в лучшей форме в жизни после сезона в борьбе, я был машиной. Но у меня вообще не было навыков в стойке. Я просто боролся и слэмил. И своё прозвище Хайлайт я получил за то, что слэмил людей, запускал их в воздух».

Чемпионство в WSOF, бой с одноруким бойцом и уход в UFC

С начала карьеры Гэтжи рядом с ним находится тренер Тревор Уиттман, который и поставил Джастину ударку. Но даже ему не всегда удаётся заставить Хайлайта держаться геймплана и не ввязываться в рубку. Тем не менее ставка на зрелищность сработала — с рекордом 7-0 (шесть досрочек, пять побед нокаутами) Джастин в начале 2013 года пришёл в промоушен WSOF, который ныне всем известен под названием PFL. Три финиша за семь месяцев привели к тому, что Гэтжи уже в четвёртом поединке под эгидой организации бился за титул чемпиона в лёгком весе и выиграл его, нокаутировав в первом раунде Ричарда Пэтишнока. Путь от перехода в WSOF до статуса чемпиона занял всего 10 месяцев.

Джастин Гэтжи и Тревор Уиттман Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Первая защита титула была самым странным боем Гэтжи в карьере — соперником стал однорукий боец Ник Ньюэлл. Он родился с врождённым дефектом, но при этом всё равно пошёл в борьбу и был там вполне успешен. До боя с Гэтжи Ник никому не проигрывал, а в WSOF одержал две победы — обе «гильотиной» в первом раунде. С Джастином всё тоже начиналось хорошо, однако перевести чемпиона не удалось. Позже Ньюэлл признавался, что потратил на это много сил, а стоило продолжать работать в стойке. В итоге Гэтжи одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. После боя Джастин назвал Ньюэлла гладиатором и заявлял, что тот заслуживает шанса попасть в UFC. А спустя несколько лет признавался, что это был непростой бой: «Чувствовал себя реально плохо. Это были очень странные чувства. На последней тренировке в том тренировочном лагере я едва не плакал, не хотел бить этого парня. Однако когда я вошёл в клетку, всё поменялось. Я просто хотел побить очередного соперника. Но это было очень тяжело».

Дальше Гэтжи ждали ещё пять поединков в WSOF. Сначала дошёл до раздельного решения судей с Мелвином Гиллардом, но бой не был титульным, так как соперник Джастина не уложился в вес. А потом было четыре победы нокаутами и, соответственно, четыре защиты пояса чемпиона. Всего Гэтжи защитил титул пять раз и в статусе одного из самых ярких и перспективных бойцов с рекордом 17-0 перешёл в UFC.

Первые поражения, временный пояс и бой с Хабибом

Дебютировал Джастин в июле 2017 года и сразу же возглавил турнир с Майклом Джонсоном, который на тот момент шёл после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Гэтжи испытал немало проблем и позже говорил, что у Джонсона самые быстрые руки из его соперников (что забавно — оба бойца были выходцами из борьбы), однако во втором раунде переработал Майкла и победил. В первом же бою Джастин сполна оправдал своё прозвище — забрал бонус за лучшее выступление вечера, за лучший бой вечера, а позже эта битва была признана лучшим поединком года.

Джастин Гэтжи и Майкл Джонсон Фото: Brandon Magnus/Getty Images

После триумфа на старте Гэтжи встретился с бывшим чемпионом Эдди Альваресом и потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде. Спустя ещё пять месяцев новое поражение нокаутом — от Дастина Порье. Но оба этих поединка признавались лучшими боями вечера. Тогда же Уиттман посоветовал Гэтжи менять стиль и становиться более расчётливым и рассудительным бойцом, если он хочет стать чемпионом. Несмотря на 1-2 в первых трёх боях в UFC, Джастин не расклеился, да и в него продолжали верить в руководстве. Поэтому Гэтжи четыре раза подряд возглавлял турниры — три раза неномерные — и победил в этих боях Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и Дональда Серроне. А затем Джастин встретился с Тони Фергюсоном в поединке за временный титул во время пандемии. В пятом раунде рефери остановил бой, превратившийся в избиение Эль Кукуя. Гэтжи завоевал временный пояс, но демонстративно снял его с себя, заявив, что дождётся настоящего.

За полноценный титул нужно было биться с Хабибом Нурмагомедовым. В октябре 2020-го этот поединок состоялся — Гэтжи сумел забрать на записках судей первый раунд (второй боец после Конора Макгрегора, который сумел выиграть раунд у Хабиба), но во втором Орёл сумел подключить борьбу и «задушил» Джастина. Нурмагомедов признавался, что выбрал такой финиш, чтобы не проводить болевой и не травмировать соперника на глазах у его родителей. Это был последний бой в карьере Хабиба, а Гэтжи называл поражение самым болезненным в карьере: «Бой с Хабибом — это совершенно другой опыт, нежели с другими. Поражения от Дастина Порье и Эдди Альвареса не были такими болезненными, как от Хабиба. В ту ночь я отдал все силы. Хабиб — великий, особенно если учесть, что он дрался после смерти отца. Тогда я почувствовал его великую силу, которую можно назвать единственной в своём роде. Победить практически нереально, если ты не «выключишь ему свет».

Новый титульный шанс, бонусы и почему Гэтжи не борется в своих боях

Даже сейчас Гэтжи называет Илию Топурию вторым по сложности соперником в карьере после Хабиба. После того поражения Джастин впервые взял длительную паузу и не выходил в октагон больше года. Зато потом вернулся и победил в зрелищном стиле Майкла Чендлера, завоевав себе новый титульный шанс. Правда, и вторая попытка оказалась неудачной — Гэтжи сумел уронить Чарльза Оливейру, но в итоге и сам упал в нокдаун, а затем был задушен. После той неудачи Джастин провёл уже пять поединков: дважды победил Рафаэля Физиева, нокаутировал Порье в бою за пояс BMF, проиграл этот титул Максу Холлоуэю, рухнув в один из самых вирусных нокаутов последних лет, ну и перебил Пэдди Пимблетта, во второй раз став временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Джастин Гэтжи Фото: Chris Gardner/Getty Images

Главная характеристика боёв Гэтжи — зрелище. Он не бьётся скучно, даже когда пытается действовать расчётливо и строго по геймплану. За 15 боёв под эгидой UFC Джастин получил 15 бонусов — только ими он заработал больше $ 1 млн. Ещё трижды поединки с его участием признавались боями года (с Джонсоном, Чендлером и Холлоуэем). Только в боях с Хабибом и Оливейрой Гэтжи не получал бонусов.

Во многом это потому, что Джастин сознательно отказывается от борьбы — за все 15 боёв у него лишь один проведённый тейкдаун. Гэтжи признавался, что если бы он часто боролся, то ему бы не платили такие деньги, которые он получает сейчас. Другая причина — экономия сил: «Я пришёл из борьбы, но не использую её так часто, как можно было бы ожидать. Наверное, меня справедливо критикуют за это, потому что я мог бы попытаться использовать борьбу на раннем этапе карьеры. Я никогда раньше не дрался в стойке и с переходом в ММА влюбился в этот аспект боя. В борьбе я всегда лучше всех защищался от тейкдаунов. И ещё один момент — в студенческой борьбе семиминутные схватки. Сейчас в ММА мы дерёмся по 25 минут. После семи минут борьбы я уставал так, что ходить не мог, и теперь не допущу, такого, чтобы я устал за семь минут, а всё остальное время мне надирали зад только потому, что я решил побороться. Никогда так не проиграю».

Илия Топурия и Джастин Гэтжи Фото: ​​Scott Taetsch/Getty Images

Впереди у Гэтжи третья, и, скорее всего, последняя попытка завоевать пояс чемпиона UFC. В этом году Джастину исполняется 38 лет, и вряд ли у Хайлайта осталось много боёв. И дополнительная интрига в том, станет ли Гэтжи бороться на этот раз, потому что в этом, как многим, кажется и будет его шанс с Топурией. Однако гораздо более вероятно, что Джастин выйдет с настроем убить или быть убитым. И подарит всем ещё один хайлайт своей карьеры.