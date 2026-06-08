Супертурнир UFC в Белом доме и схватка Чимаева и Дэниса. Главные бои недели

Наступила новая неделя, которая будет по-настоящему звёздной для любителей единоборств. Конечно, особое внимание будет приковано к турниру UFC в Белом доме, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Кроме того, нас ожидает масштабный турнир борцовской лиги RAF с дебютом Хамзата Чимаева против Диллона Дэниса, а также со схваткой Армана Царукяна и Тони Фергюсона. В мире кикбоксинга россиянин Артём Вахитов начнёт свой путь в Гран-при Glory, а в профессиональном боксе состоится поединок представителя рейтинга P4P Джесси Родригеса.

13 июня. Артём Вахитов — Майкл Боапеа

В Роттердаме (Нидерланды) состоится большой кикбоксёрский вечер от легендарного промоушена Glory. Российским фанатам он прежде всего будет интересен из-за выступления бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Артёма Вахитова. Российский кикбоксёр заходит в Гран-при полутяжеловесов и в первом поединке турнира встретится с Майклом Боапеа, с которым должен был подраться ещё в конце прошлого года. Конечно, титулованный Вахитов выглядит фаворитом в предстоящем поединке: у Артёма полно достижений в кикбоксинге, в том числе он был чемпионом Glory и дрался в супербою с Рико Верхувеном. Боапеа же выступает с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. К тому же Майкл проиграл последний поединок перед Гран-при.

Артём Вахитов Фото: glorykickboxing.com

13 июня. Рахим Мидаев — Иван Бондарчук

В Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 39. В главном событии вечера пройдёт поединок в полулёгком весе между Рахимом Мидаевым и Иваном Бондарчуком. Мидаев считался одним из фаворитов Гран-при полулегковесов RCC: у Рахима был отличный послужной список, в том числе победа нокаутом над другом и спарринг-партнёром Петра Яна Денисом Лаврентьевым. Но Мидаев уступил Хабибу Булачову и вылетел из Гран-при. Теперь ему предстоит бой против Бондарчука, который возвращается в RCC после вояжа в ONE Championship. На его счету 13 побед, два поражения и одна ничья, и он не проигрывает на протяжении пяти лет.

В ночь с 13 на 14 июня. Антонио Варгас – Джесси Родригес

В США пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоится титульный поединок в легчайшем весе: чемпион мира WBA Антонио Варгас будет защищать пояс против непобеждённого чемпиона мира во втором наилегчайшем дивизионе Джесси Родригеса. Джесси по праву считается одним из лучших боксёров мира, входит в десятку сильнейших боксёров рейтинга P4P. В последнем поединке он нокаутировал Фернандо Мартинеса, объединил пояса WBA, WBO и WBC во втором наилегчайшем весе и теперь поднимается на категорию выше. Всего в карьере Джесси провёл 23 поединка, во всех одержал победы, 16 из них – нокаутами. Варгас не может похвастаться таким послужным списком: в активе Антонио 21 бой, в 19 случаях он выходил из ринга победителем. В последнем поединке Варгас провёл ничейный бой с Дайаго Хигой.

Джесси Родригес Фото: Getty Images

В ночь с 13 на 14 июня. Хамзат Чимаев – Диллон Дэнис

В США пройдёт очередной турнир борцовской лиги RAF с несколькими крайне интересными схватками. Так, в главном событии вечера в промоушене дебютирует экс-чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, который встретится с Диллоном Дэнисом. Само по себе выступление Чимаева в борцовской лиге уже огромное событие, а схватка с тем самым Диллоном Дэнисом обещает быть очень жаркой, учитывая отношения Дэниса с кавказцами. Безусловно, Хамзат фаворит в предстоящей схватке, рассчитывать на победу Диллону будет сложно. Но в любом случае, к схватке приковано огромное внимание, в том числе из-за околоспортивной составляющей.

В ночь с 13 на 14 июня. Арман Царукян – Тони Фергюсон

Конечно, турнир RAF не обойдётся без главной звезды лиги – Армана Царукяна. Второй номер лёгкого веса UFC продолжает штамповать победы на коврах лиги и выступать абсолютно на каждом ивенте. Очередным соперником Армана станет легендарный Тони Фергюсон – бывший временный чемпион UFC. Карьера Тони в промоушене завершилась настоящим провалом: американец потерпел восемь поражений подряд и был уволен. После этого Тони попробовал себя в боксе, где даже стал чемпионом лиги Misfits Boxing, а теперь Фергюсон дебютирует в RAF. Интересно, что Царукян изначально должен был отправиться на турнир в Белый дом страховать главное событие вечера, но затем отказался от этой идеи и решил выступить в излюбленном промоушене RAF.

В ночь с 14 на 15 июня. Илия Топурия – Джастин Гэтжи

В США на территории Белого дома состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. В главном событии вечера пройдёт объединительный титульный поединок в лёгком весе: обладатель полноценного пояса Илия Топурия встретится с временным чемпионом Джастином Гэтжи. Для Илии это будет первая защита пояса и всего второй поединок в лёгком весе: до этого испанец грузинского происхождения правил в полулёгком дивизионе, разобравшись в том числе и с Алексом Волкановски, и с Максом Холлоуэем. Поднявшись на категорию, Илия в титульнике нокаутировал Чарльза Оливейру и стал десятым бойцом в истории лиги, кому удалось завоевать пояс в двух дивизионах. После этого Топурия взял паузу по семейным обстоятельствам, в UFC ввели временный пояс, который выиграл закоренелый ветеран дивизиона Джастин Гэтжи. Бывший обладатель пояса BMF уже дважды дрался за полноценный титул, но оба раза проиграл, и теперь у Джастина есть возможность осуществить мечту своей жизни. У Илии в UFC пять бонусов за выступление вечера и три брутальных нокаута в последних трех поединках, Гэтжи и вовсе известен как один из самых жёстких и зрелищных бойцов всей лиги, так что зрителей точно ожидает интереснейший поединок.

В ночь с 14 на 15 июня. Алекс Перейра – Сириль Ган

В со-главном событии турнира UFC в Белом доме состоится, пожалуй, ещё более значимый поединок с точки зрения истории. Алекс Перейра и Сириль Ган разыграют временный пояс в тяжёлом весе, и для бразильца это шанс стать первым бойцом, сумевшим завоевать титулы в трёх весовых категориях. Удивительно, но огромный Перейра начинал карьеру со среднего веса, где добрался до пояса и нокаутировал своего принципиального соперника из кикбоксинга Исраэля Адесанью. В полутяжёлом дивизионе Алекс дважды завоёвывал пояс и три раза его защищал. После победы в реванше над Магомедом Анкалаевым бразильцу предоставили шанс войти в историю. Чемпион тяжёлого веса Том Аспиналл пострадал от тычка в глаз в поединке с Сирилем Ганом, выбыл на неопределённый срок, и в промоушене решили ввести временный пояс, который в итоге и разыграют всё тот же Ган и набравший в весе Алекс Перейра.

В ночь с 14 на 15 июня. Шон О’Мэлли – Айманн Захаби

В карде турнира в Белом доме состоится поединок в легчайшем весе между одной из главных американских звёзд UFC Шоном О’Мэлли и Айманном Захаби. Этот поединок интересен в том числе и российским фанатам, так как в нём, возможно, определится будущий соперник Петра Яна. Ян в декабре прошлого года взял реванш у Мераба Двалишвили и вернул себе пояс. С тех пор россиянин находится без боёв. Основным претендентом на титул остаётся Двалишвили, но Мераб в последнее время испытывает серьёзные проблемы с носом, дважды сломав его в течение двух месяцев, и неизвестно, допустят ли его вообще к боям без операции, которую он старательно игнорирует. Так что для О’Мэлли поединок с Захаби крайне важен с точки зрения титульной гонки: яркий нокаут в бою с Айманном может перевернуть чемпионские расклады, и именно Шон станет следующим соперником Яна. Тем более, что с Петром у него есть своя история: россиянин жаждет взять реванш за поражение четырёхлетней давности.