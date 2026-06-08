UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гэтжи последняя попытка стать чемпионом. LIVE

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В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC. Всего состоится семь поединков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.