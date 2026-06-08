UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гэтжи последняя попытка стать чемпионом. LIVE

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В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.
В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.
Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC. Всего состоится семь поединков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💰 Дана Уайт объявил, что призовой фонд турнира UFC в Белом доме составит $ 1 млн
Президент UFC Дана Уайт объявил во время пресс-конференции, что призовой фонд предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250 составит $ 1 млн. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).
За «Бой вечера» последует выплата в $ 300 тыс. обоим бойцам. А за лучшее выступление два бойца по итогам турнира смогут получить по $ 200 тыс.
🤔 Статистика против Гэтжи
Гэтжи был только временным чемпионом (дважды) и четыре раза проигрывал тем, кто когда-либо брал полноценный пояс — Хабибу Нурмагомедову, Чарльзу Оливейре, Эдди Альваресу и Максу Холлоуэю.
Дважды Джастин бился за полноценный пояс в лёгком весе и оба раза проиграл — Хабибу и Оливейре.
❗️ Царукян будет страховать поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи в Белом доме
«Что касается следующего боя Армана. Итак, Арман будет страховать поединок [Топурии и Гэтжи] на лужайке Белого дома. Если с этим боем что-то случится, Арман выйдет туда.
То, как он ведёт себя в социальных сетях, действительно впечатляет. Это то, что нужно делать. Когда ты облажался и сделал какую-то глупость, выходи и, *****, заставляй людей бояться тебя», — сказал Уайт в прямом эфире блогерши Нины Драмы на платформе Kick.
Где смотреть турнир UFC в Белом доме
Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦟 Дана Уайт рассказал о проблеме, с которой UFC может столкнуться на турнире в Белом доме
«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.
Дата и время турнира UFC в Белом доме
Турнир пройдёт в ночь на 15 июня в городе Вашингтон, на территории Белого дома. Начало ивента запланировано на 1:00 по московскому времени.
☝🏽 Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый
«Илия Топурия на сегодняшний день — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Полный кард турнира UFC в Белом доме
- Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
- Алекс Перейра — Сириль Ган;
- Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
- Джош Хокит — Деррик Льюис;
- Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.