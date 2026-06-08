Новая надежда России в боксе. Худоян стремительно приближается к титульнику

В минувшие выходные в Чите прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проводил россиянин Эдмонд Худоян. В прошлом году он занял второе место на чемпионате мира по боксу, был чемпионом Европы — 2024, а также шесть раз становился чемпионом России. В профи Эдмонд пока не добился по-настоящему больших высот, но его очень быстро ведут по карьерной лестнице.

Согласно популярному порталу BoxRec, у Худояна до боя в Чите был всего один профессиональный поединок — с филиппинцем Джеплексом Куиранте в январе 2026 года. Там Эдмонд победил единогласным решением судей по итогам 10 раундов и завоевал пояс WBA Asia. Да, это второстепенный титул, но вполне хороший задел на самом старте профессиональной карьеры. Ещё два боя у Худояна значатся в зачёте IBA.PRO. 7 июня россиянин вышел впервые защищать титул WBA Asia и успешно справился с задачей, нокаутировав Джона Кевина Хименеса в пятом раунде .

Эдмонд Худоян Фото: Федерация бокса России

Эдуард Кравцов, ведущий дела Худояна, похвалил победу Эдмонда и отметил, что есть желание форсировать профессиональную карьеру 29-летнего спортсмена: «Эдмонду противостоял хороший и крепкий филиппинец, и он тоже пытался акцентированно действовать. Но со второго раунда Эдмонд поймал свой бокс, прощупал соперника и начал его раскрывать. И вот этот [удар] с правой боковой напрашивался. И всё получилось. Доволен выступлением Эдмонда. Он выступил хорошо. Мне понравился и его первый бой в Москве. А сейчас было видно, что он готов и функционально, и тактически, и физически. Мы общались с его тренерами, с ним самим. Думаю, надо попытаться строить карьеру в быструю, чтобы довести его к бою за пояс. Перспективы у него хорошие. Во всех аспектах он хорош, плюс может ударить. У него всё есть, иначе бы мы не говорили про желание форсировать его профессиональную карьеру ».

Как правило, россиян действительно ведут не так быстро, набивая рекорд и набираясь опыта за счёт середняков. В случае с Худояном всё иначе, он готов к более серьёзным вызовам уже сейчас. Он и сам недавно отмечал, что нацелен на полноценный пояс чемпиона мира в минимальном весе, а после победы заявил о готовности к большим боям: «У меня только позитивные впечатления. Слава богу, я выиграл, причём досрочно. Соперник был хорошим, в моменте я даже пропустил, после чего подумал — надо чуть осторожнее. Но далее я вошёл в ближнюю дистанцию, пристрелялся. Я не зацикливался на одном ударе, но такой нокаут сам пришёл. Рад одержать первую досрочную победу по профессионалам, движемся дальше. Жду больших боёв. Я к ним готов. Мы только‑только набираем обороты».

Надо отметить, что в WBA не ограничивают россиян санкциями и вообще довольно лояльно относятся к российским боксёрам в титульниках и к большим боям на территории России. Самый яркий пример — бой Дмитрия Бивола с Михаэлем Айфертом, где в том числе был пояс WBA на кону. Ещё не так давно Эльнур Самедов бился за временный титул, выиграл его и ждёт объединительного боя. Поэтому перспективы Худояна даже с двумя боями в профи весьма хорошие .

Рейтинги WBA пока не обновлены, однако на момент боя с Хименесом Худояна в топ-15 не было. Зато он, скорее всего, появится там после следующего обновления, и его будут двигать дальше. Чемпионом мира в минимальном весе по версиям WBA и WBO является Оскар Кольясо , очень умелый и опасный пуэрториканец. Сейчас у него рекорд 14-0, 11 побед он одержал нокаутом. Оскар с мая 2023 года владеет поясом WBO, защитил его суммарно уже семь раз. В ноябре 2024-го Кольясо завоевал ещё пояса WBA и The Ring. С тех пор 29-летний боксёр проводил только защиты всех своих титулов и в марте этого года разобрался с американцем Хесусом Харо.

Оскар Кольясо Фото: Richard Pelham/Getty Images