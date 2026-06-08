Миллионеры на лужайке у Белого дома. Сколько зарабатывают Топурия и Гэтжи в UFC

В ночь с 14 на 15 июня на лужайке у Белого дома в США пройдёт турнир UFC Freedom 250. Престижный ивент возглавит бой в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Далеко не факт, что когда-либо ещё будет организован подобный турнир, поэтому хедлайнерам выпала особая честь.

Для UFC это практически идеальный выбор с точки зрения бизнеса — одна из трёх-четырёх суперзвёзд организации будет биться с любимцем американских фанатов , что довольно логично, если учитывать место проведения турнира. Однако хорошие бои ещё и хорошо оплачиваются. Топурия и Гэтжи входят в число самых высокооплачиваемых бойцов не только своего дивизиона, но и всей организации.

Топурия выступает в UFC с октября 2020 года и за это время провёл девять поединков, среди которых три титульника — против Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры. Известна такая цитата ведущего подкаста PBD Патрика Бет-Дэвида, которую он произнёс в адрес Илии. В подкасте PBD, куда пригласили Топурию, ведущий Патрик Бет-Дэвид озвучивал следующие цифры: «За первый бой ты заработал $ 38 тыс. Потом – $ 50 тыс., $ 75 тыс. и $ 90 тыс. Потом ты получил $ 154 тыс. за бой с Брайсом Митчеллом и $ 200 тыс. – за бой с Джошем Эмметтом. Далее ты заработал $ 532 тыс. за бой с Волком, а потом $ 2,44 млн – за бой с Холлоуэем. Так что твой общий доход в UFC составляет примерно $ 3,5 млн. Это очень хорошая траектория. Если бы ты был акцией, тебя стоило бы покупать».

Тогда Топурия не подтвердил и не опроверг эту информацию . Между тем портал Sporty Salaries даёт другие цифры от первого боя к девятому: $ 12 тыс. + $ 12 тыс. за победу, $ 18 тыс. + $ 18 тыс., $ 24 тыс. + $ 24 тыс., $ 30 тыс. + $ 30 тыс., $ 48 тыс. + $ 48 тыс., $ 60 тыс. + $ 60 тыс. (а это был первый мейн-ивент и поединок с Джошем Эмметом), $ 500 тыс. + $ 100 тыс. (бой с Волкановски), а затем – по $ 750 тыс. базового гонорара. MMA Salaries давал цифры побольше — согласно этому источнику Илия ещё с момента боя против Джея Херберта зарабатывает больше $ 150 тыс. за бой с учётом всех бонусов. При этом Атлетическая комиссия штата Калифорния публиковала данные, что за свой первый титульник Топурия официально заработал $ 350 тыс. Другие источники давали информацию, что за первую защиту с Холлоуэем Илия заработал почти $ 4 млн .

Последний раз Топурия выходил в октагон в июле прошлого года в поединке с Оливейрой. Там Илия заработал порядка $ 3,5 млн с учётом процентов от продаж PPV . А вот по версии Колби Ковингтона, гонорары Топурии (как и Ислама Махачева) колеблются в диапазоне $ 5-10 млн.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Джастин Гэтжи бьётся в UFC значительно дольше — с июля 2017-го — и провёл за это время под эгидой организации 15 поединков. В том числе американец 10 раз возглавлял турниры и шесть раз бился в титульных противостояниях, включая бои за временный пояс или пояс BMF. Да и приходил Джастин в UFC, уже будучи бойцом с именем, имея за плечами рекорд 17-0 и пять защит титула чемпиона WSOF (ныне — PFL).

Стартовал Гэтжи с базового гонорара в $ 100 тыс. за бой с Майклом Джонсоном. В боях с Эдди Альваресом и Дастином Порье, несмотря на поражения, Джастин также зарабатывал свыше $ 100 тыс. Следом были три победы кряду над Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и Дональдом Серроне. Портал Sporty Salaries утверждает, что суммарно они принесли американскому бойцу $ 650 тыс. Поединок за временный титул с Тони Фергюсоном позволил Джастину заработать солидные $ 380 тыс. А потом были встреча с Хабибом Нурмагомедовым и слова Гэтжи, что он получит в 10 раз больше, чем за Фергюсона. По разным данным, базовый гонорар Хайлайта в том поединке составил от $ 440 тыс. до $ 630 тыс., но была ещё доля от PPV, с которой гонорар достиг отметки минимум в $ 1,5 млн .

За бои с Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой Гэтжи заработал от $ 400 тыс. до $ 600 тыс. за каждый. Затем были два противостояния с Рафаэлем Физиевым и два поединка за пояс BMF — с Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Каждая из встреч с Физиевым обогатила Джастина на $ 1,3 млн и на $ 1,4 млн. В обоих случаях он получал ещё и долю от PPV, выступая в соглавных событиях. Бой с Дастином Порье принёс и пояс BMF, и $ 1,3 млн. А поражение от Холлоуэя, хоть и вышло чувствительным, но позволило Джастину заработать свыше $ 2 млн. Ну и последний на данный момент бой Гэтжи прошёл на UFC 324 — Хайлайт на пару с Пэдди Пимблеттом возглавил первый турнир эпохи Paramount и заработал чуть больше $ 2,8 млн .

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

Отдельная статья доходов для Гэтжи и Топурии — это стандартные бонусы за лучший бой вечера или лучшее выступление вечера. Джастин — очень зрелищный боец, притягивающий к себе подобные награды, у него 15 бонусов в 15 боях в UFC. Только ими он заработал уже больше $ 1 млн. У Топурии в этом плане цифры поскромнее — шесть бонусов и, соответственно, $ 300 тыс . Но зато Илия стабильно получал дополнительные $ 50 тыс. в последних шести поединках.