Мошки, гроза, судебный иск. Что может помешать турниру UFC в Белом доме?

В ночь с 14 на 15 июня в США состоится грандиозный турнир UFC, который пройдёт на территории Белого дома. В лиге готовятся к нему заранее, ведь к мероприятию будет приковано колоссальное внимание – ничего подобного в истории ещё не было. И, конечно, не обошлось без проблем, которые приходится решать едва ли не в ежедневном режиме.

Например, не все остались довольны идеей руководства UFC и президента США Дональда Трампа. На днях организаторов турнира обвинили в коррупции: мол, мероприятие проводится без специальных разрешений, которые требуются в таких исключительных случаях, и лужайка возле Белого дома вообще не может быть использована в качестве места для проведения коммерческого ивента. Организация Public Integrity Project подала иск в федеральный суд округа Колумбия с целью запретить исторический турнир.

«Президент предоставляет Дане Уайту и его компании то, чего ни у кого раньше не было: неограниченный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга», — говорится в иске.

Но, кажется, этот иск никуда дальше не продвинется и никак не повлияет на проведение турнира, до которого остаются считаные дни. В администрации Трампа уже успели ответить на претензии, заявив, что турнир ничем не отличается от других мероприятий, что проводятся в Белом доме на Южной лужайке, все необходимые разрешения есть и подобные иски направлены исключительно против действующего президента Штатов его противниками.

При этом у организаторов турнира есть и другие проблемы, которые кажутся куда более серьёзными и действительно могут повлиять на его проведение. Например, президент UFC Дана Уайт рассказал, что недавно посетил Белый дом вечером и во время обсуждения деталей предстоящего мероприятия заметил, что в том месте, где будет располагаться октагон, много мелких насекомых – мошек .

«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в Х.

Проблема действительно серьёзная: во время поединков у бойцов вряд ли будет время отгонять от себя насекомых. Но о ней Дана Уайт узнал заранее, и с учётом возможностей лиги избавиться от мошек на один вечер вполне реально.

А вот как организаторы будут справляться с погодными условиями, которые неконтролируемы и могут внести свои коррективы – большой вопрос. Если верить прогнозу погоды, то в воскресенье в Вашингтоне вполне вероятны осадки в виде дождя, более того, может пройти и гроза: её вероятность меньше, однако она всё равно существует. Учитывая, что октагон находится на свежем воздухе, это, конечно, может стать серьёзной проблемой. Безусловно, организаторы об этом тоже думали заранее: над октагоном будет находиться крыша, которая должна защитить бойцов от дождя. Но при этом сильный ветер всё равно может способствовать тому, что капли будут долетать до настила, а на мокром полу поединки вряд ли будут продолжать. И если спортсменов от дождя будет оберегать навес, то вот зрителей, в том числе высокопоставленных, – нет. Каким бы историческим ни был турнир UFC, смотреть его под дождём вряд ли будет приятно.

В UFC отметили, что, конечно, в курсе проблем, которые могут создать погодные условия. Уайт заявил, что дождь вряд ли помешает проведению мероприятия, а вот в случае грозы поединки придётся приостанавливать .

«Даже если во время турнира UFC в Белом доме пойдёт снег, мы всё равно проведём поединки. Ничто не сможет помешать провести шоу в эту ночь. Может пойти дождь, может случиться что угодно… Только молния — это исключение. Молния, разразившаяся в небе, — это единственное, что заставит нас остановиться. Мы просто подождём, пока она пройдёт, и потом проведём оставшиеся бои», — сказал Уайт во время стрима на YouTube-канале Эдина Роса.

Проведение турнира на лужайке Белого дома оказалось не самым простым занятием: Уайт и его команда уже столкнулись с большим количеством проблем, которые приходится решать каждый день. Но цель оправдывает средства: в предстоящие выходные всё внимание любителей единоборств будет приковано к историческому турниру.