Нужно брать отгул? Почему турнир в Белом доме максимально неудобен для просмотра

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Начало ивента запланировано на 3:00 мск.

Стоит отметить, что уникальный характер события подчёркивается даже временем его проведения. Традиционно турниры выпадают на ночь с субботы на воскресенье. Ну либо на субботний день, если они проводятся, например, в азиатских странах. Но теперь организация решила передвинуть ивент на максимально неудобную дату. И поставила многих работодателей в тупик.

С чем же связана такая ситуация? 14 июня – особенный день для США. Это День флага – важный национальный праздник, который обязательно становится поводом для народных гуляний . А сейчас он, ко всему прочему, совпадает с днём рождения Дональда Трампа. Естественно, президент США не мог не устроить себе такой грандиозный праздник. Он принял решение договориться с UFC, чтобы в организации отошли от классической модели проведения турнира. Теперь ивент состоится в воскресенье – 14 июня. И займёт, по ощущениям, целый день, станет по-настоящему грандиозным событием. Вот только в Европе такой новости вряд ли рады. Американцы посмотрят турниры, выспятся и со спокойной душой отправятся в понедельник на работу.

Европейцам и россиянам – намного сложнее и проблематичнее. Турнир стартует в 3:00 мск . А значит, впереди у фанатов будет бессонная ночь. Естественно, всё это станет трагедией для работодателей. Видимо, многим фанатам смешанных единоборств придётся брать на понедельник отгул. Иначе они будут вынуждены вообще без сна шагать на работу. В такой ситуации вряд ли можно продемонстрировать какую-то продуктивность, есть высокий риск надопускать ошибок. Поэтому, пожалуй, стоит заранее позаботиться о том, чтобы получить такой необходимый отгул.

Конечно, многие рассчитывают, что кард на семь боёв получится быстрым. Поэтому будет возможность и посмотреть турнир, и выспаться. С этой мыслью стоит сразу попрощаться. Нужно понимать, что грандиозный праздник устраивается не для этого. Скорее всего, будет большая программа, которую разбавят выступления бойцов. Поэтому стоит закладываться на то, что турнир растянется. Предварительно основной кард должен стартовать около 5:00. А там перед каждым из поединков зрители смогут увидеть красочные ролики, различные активности от организаторов. Иначе говоря, меньше шести-семи часов этот ивент точно не продлится.

Если ориентироваться на предварительные данные, турнир закончится примерно в семь-восемь утра по московскому времени. Казалось бы, разве не привычная история для большинства номерных ивентов от UFC? Абсолютно. Однако есть одно важнейшее но. Это не утро воскресенья, когда можно со спокойной душой отправиться в кровать. Это утро понедельника – жестокое и беспощадное. И нужно будет собирать себя и свою волю в кулак, чтобы всё-таки пойти на работу.

На территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC Фото: Rod Lamkey/AP Photo/ТАСС

Теперь у большинства фанатов смешанных единоборств из России – серьёзная дилемма. Что им вообще делать с этим турниром. Если есть возможность взять отгул, ей нужно воспользоваться обязательно. И наслаждаться высококачественными боями с участием суперзвёзд. Если же нет… То всегда есть кофе. Много кофе. И попытки не заснуть по ходу тяжёлого понедельничного рабочего дня.