Победа Перейры в Белом доме нужна всем. Алекс перезапустит тяжёлый вес

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Начало ивента запланировано на 3:00 мск.

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

Стоит отметить, что фаворитом является француз. Он выступает в родной весовой категории и чувствует себя комфортно. А вот бразилец вынужден подниматься выше. Поэтому в его успех верят далеко не все. Но есть ощущение, что именно победа Перейры станет шагом вперёд для всего дивизиона. И может сыграть на руку сразу двум бойцам из России.

Перейра уже сейчас является настоящей суперзвездой UFC. А ведь ещё в 2020 году он лишь мечтал о попадании в лучшую лигу на планете. Но за пять лет подмял под себя два дивизиона, стал самым грозным нокаутёром промоушена. И теперь рассчитывает навести шороху у тяжеловесов. А там его ждут с распростёртыми объятиями. Встречать бразильца будет Ган. И для Сириля это прекрасная возможность ответить всем скептикам. В последнее время его слишком часто критиковали. Поражение в одну калитку от Джона Джонса, спорная победа над Александром Волковым, поединок с Томом Аспиналлом, оставшийся без решения . Победа многое из этого может перечеркнуть. А вот поражение…

Естественно, если победит Алекс, он пойдёт за полноценным поясом. Правда, пока титул принадлежит Аспиналлу. А тот не совсем точно понимает и сам, когда именно он сможет вернуться в клетку. И, видимо, Перейра не собирается ждать слишком долго. Он сообщил, что сразу после Гана будет готов принять новый вызов: «Не думаю, что Том будет скоро готов. Мне кажется, что он вообще не тренируется. Я хочу подраться с кем-нибудь как можно скорее. Мне 38 лет, я не могу терять время, мне нужно драться».

Алекс Перейра и Сириль Ган Фото: Mike Roach/Getty Images

Если Перейра быстро примет следующий бой, то вполне может требовать, чтобы на кону оказался уже полноценный чемпионский пояс. Да, бразилец несомненно будет настаивать, чтобы Аспиналл освободил титул. И тогда первым претендентом на такой поединок будет считаться… Чисто на бумаге и честно – Волков . Потому что это давно обещано ему промоушеном. Потому что его уже несколько раз достаточно несправедливо задвигали. И игнорировать Драго больше нельзя. Конечно, всегда можно говорить, что дерётся Александр не особенно ярко, часто его поединки добираются до решений. Но, может, такой тягучий и опасный в партере соперник должен попасться на пути Перейры?

Второй боец, который должен засуетиться сразу, – Сергей Павлович. Он вернулся на победную тропу. И очень громко обратился к Дане Уайту после предыдущей победы. Да, сейчас Десантник котируется в дивизионе не так высоко. Но просто гипотетически этот бой может превратиться в настоящую рубку, в которой полетят искры. Сложно представить, что кто-то из парней полезет в борьбу и даже подумает о ней. Это будет бой в стойке для двух шикарных ударников. И в определённый момент всё может закончиться красивейшим нокаутом. Сложно представить, что такой поединок получится скучным или вязким.

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ждут своего шанса не только россияне. Уже подбивает клинья к Перейре новый громкий парень из тяжеловесов – Джош Хокит . Американец успел устроить потасовку во время пресс-конференции перед UFC в Белом доме. Он сильно оскорблял Алекса, за что получил стаканчиком от Илии Топурии. Хокит успел взбесить своим поведением всех, Джош очень неплох в спортивном плане. И победа может сильно повысить его шансы на титульный бой с бразильцем. Но есть такие же шансы и у Деррика Льюиса. Совсем недавно могло показаться, что Чёрного зверя пора списывать. Однако он показывает себя достаточно неплохо. Да, были поражения. Но американец доказывает, что устраивать шоу он умеет.

Выше набралось уже четыре варианта для того, чтобы Перейра продолжил карьеру после боя с Ганом, если Аспиналл продолжит оставаться без активности. И это не упомянут Вальдо-Кортес Акоста (10-3 в UFC), который тоже может заявить о своих притязаниях. Победа Алекса откроет для боссов лиги простор для творчества. Останется лишь им воспользоваться. И, вполне возможно, это станет шикарным развитием событий для заждавшихся россиян.