Семь боёв — семь интриг. Чего мы ждём от турнира UFC в Белом доме?

О турнире UFC в Белом доме говорили давно, прикидывали кард и предполагали, какие именно звёзды выступят в рамках ивента. В итоге турнир состоит из семи поединков, два из которых — титульные. В целом, конечно, остались и недовольные, но глобально в карде есть две большие суперзвезды Илия Топурия и Алекс Перейра, они же чемпионы UFC в двух весовых категориях, а один из них замахивается на третий пояс, из 14 бойцов 11 входят в топ-10 рейтинга своих весовых категорий (всего 12 рейтинговых бойцов). Всего выступят пять действующих или бывших чемпионов, включая временные пояса, а также три экс-претендента на титул.

Так выглядит полный кард:

В каждом поединке своя интрига и свой интерес. Пойдём снизу вверх.

Диего Лопес — Стив Гарсия

Лопес находится в очень любопытном положении. Один из любимчиков руководства и фанатов, второй номер рейтинга полулёгкого веса, но в ближайшем будущем титульник ему не светит. Всё из-за Алекса Волкановски — Диего уже проиграл ему дважды за последние три боя, и, чтобы получить третью попытку, нужно что-то большее, чем победа над Стивом Гарсией. Лопес и сам понимает, в какой ловушке оказался: «Волк всё ещё здесь, так что мне тяжело. Я никогда не желаю человеку плохого, но теперь надеюсь, что Алекс скоро уйдёт на пенсию». А соперник у Лопеса опасный, хоть и не особо известен широкой публике. Гарсия по прозвищу Злая машина известен тем, что будет переть на соперника как танк и не остановится, при этом выбрасывая множество ударов. Так Стив соорудил серию из семи побед, шесть из которых добыты нокаутами, и вышел на девятое место в рейтинге. Этот бой открывает кард, и поверьте, это будет ярко. А интрига в том, опередит ли Гарсия в случае победы Мовсара Евлоева в титульной гонке. UFC такое может понравиться .

Диего Лопес Фото: Mark Kolbe Photography/Getty Images

Бо Никал — Кайл Дакас

У Никала абонемент на участие в больших турнирах, так как он входит в чисто главных любимцев UFC. Один раз уже обожглись, когда выдали Бо Ренье де Риддера, и в итоге американец получил первое поражение в карьере, поэтому случилось закономерное понижение оппозиции, и Никал вернулся на победную тропу, красиво нокаутировав Родолфо Виейру и получив второй бонус в карьере. Пока Бо не забрасывают снова в топ и дали соперника попроще — Кайла Дакаса. Он в 2022 году уходил из UFC с двумя победами в семи боях, после чего стал чемпионом Cage Fury, дважды защитил пояс и вернулся. Причём триумфально — две досрочные победы в двух поединках. Кайл понимает, что выбран на роль жертвы, о чём сам уже говорил в одном из интервью, однако собирается испортить праздник. Интрига — Никал наконец-то всерьёз покажет то, за что ему выдаются такие авансы?

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер

Очевидный матчап в духе «прокачаем проспекта через ветерана с именем». Чендлер сильно сдал, дожидаясь возвращения Конора Макгрегора, а по итогу получил его бразильскую копию. В стиле и даже во внешности Руффи есть что-то от Конора, да и ударник он очень умелый с отличным таймингом и креативными атаками. Бой просто обречён на то, чтобы получиться весёлым. Руффи тут очень большой фаворит, Чендлера все списали, но он всегда будет опасен за счёт «размахаек» и тяжёлой руки, и чисто теоретически Майкл способен реализовать геймплан Бенуа Сен-Дени в бою с Маурисио. Однако делать он этого не станет. Интрига здесь в том, кто после боя бросит вызов настоящему Макгрегору? Из всех андердогов турнира шансы Чендлера выглядят относительно неплохими , но в первую очередь из-за непроверенности Руффи.

Майкл Чендлер Фото: Megan Briggs/Getty Images

Джош Хокит — Деррик Льюис

Хокит — открытие тяжёлого веса UFC. В первую очередь с медийной точки зрения, но и боец он вполне неплохой, что показал поединок с Кёртисом Блэйдсом. И ему всего 28 лет, очень молодой для тяжеловеса. Джош всего за три поединка добрался до топ-5 тяжёлого веса и получил бой в Белом доме. Причём изначально этого поединка с Дерриком Льюисом в карде не было, но его организовали сразу после победы Хокита над Блэйдсом. Очень достойное пополнение карда, потому что это те тяжи, которые не будут работать на очки. Плюс ко всему Хокит сейчас едва ли не самая обсуждаемая фигура в UFC: кто-то его хвалит, кто-то критикует, однако равнодушных очень мало. И Джош уже раскручивает потенциальный бой с Алексом Перейрой. Рискованно, ведь Льюис очень любит удивлять именно в тот момент, когда кажется, что ему пора на пенсию. Но если Хокит всё же победит, да ещё и устроит яркий бой, то вполне можно предположить, что обойдёт Александра Волкова и Сергея Павловича в титульной гонке . В том и интрига.

Шон О’Мэлли — Айманн Захаби

На бумаге это претендентский бой в легчайшем весе. Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли и, как казалось тогда, потенциально большая звезда промоушена как-то подрастерял свой хайп после той самой победы над Алджамейном Стерлингом. Потом была защита титула с Марлоном Верой, два поражения от Мераба Двалишвили и победа над Сонг Ядонгом. Причём в не самом впечатляющем стиле. Шон всё понимает и даже слегка переживает, что не может победить досрочно почти три года. Акции О’Мэлли упали, о его титульных перспективах особо не говорят, лишь он сам пытается раскрутить реванш с Петром Яном, однако пока это никому не интересно.

Захаби, пожалуй, один из тех, чьё присутствие на турнире в Белом доме сильно удивило. Широкому кругу болельщиков Айманн известен только как брат тренера Жоржа Сен-Пьера, ну и внешнее сходство с Ариэлем Хельвани тоже всячески обыгрывается. Но в свои 38 (!) Захаби переживает лучший момент карьеры — семь побед подряд и место в топ-6 дивизиона. Возможная победа сделает его претендентом на титул, однако О’Мэлли тут заслуженный фаворит. Если Шон побеждает, то ему открывается опция реванша с Петром Яном. В теории, если очень повезёт, можно даже обойти в этой гонке Мераба Двалишвили . Ждём?

Шон О’Мэлли Фото: Ian Maule/Getty Images

Алекс Перейра — Сириль Ган

Бой, где интрига лежит на поверхности — Перейра замахивается на чемпионство уже в третьей весовой категории . Даже тот факт, что это временный пояс, мало кого волнует, а Дана Уайт говорит, что в случае победы Перейра обойдёт Джона Джонса в списке величайших бойцов в истории. Обида это на Джона или попытка раскрутить потенциальный бой Перейра — Джонс, решайте сами, но такие заявления придают дополнительного веса поединку и привлекают фанатов. Перейра вообще выдаёт один из самых впечатляющих забегов в истории смешанных единоборств. Человек пришёл из кикбоксинга двойным чемпионом, взял два пояса в UFC – и теперь исторический заход. Спасибо Исраэлю Адесанье за это.

Изначально планом UFC был бой Перейры с Томом Аспиналлом, но британец восстанавливается, поэтому новый шанс у Сириля Гана. Оцените: у француза пять из последних восьми боёв (включая предстоящий) были титульными. Однако полноценным чемпионом Ган не становился и через неделю тоже может выиграть разве что временный пояс. Очень интересно, как огромный средневес и полутяжеловес Перейра покажет себя против природного тяжа . Ещё одна деталь — Гану помогал готовиться к бою Артём Вахитов, последний боец, который побеждал Алекса в кикбоксинге.

Илия Топурия — Джастин Гейджи

Вишенкой на торте турнира станет бой двух чемпионов лёгкого веса — действующего и временного. У Топурии три больших скальпа в ряд: Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра. Гейджи если не в одном ряду с ними, то как минимум не очень далеко, так что имя для резюме очень солидное. Илия — один из самых совершенных нокаутёров современности, а Гейджи просто всегда опасен и обладает большой силой, поэтому есть высокая вероятность досрочной победы. Фаворит – Топурия, но у Джастина нельзя отнять шанс панчера.

Битва взглядов Илии Топурии и Джастина Гейджи Фото: Ed Mulholland/Getty Images

У Гейджи последний шанс на полноценный пояс, он сам говорит об этом. Дважды он брал временный титул и четырежды проигрывал бойцам, которые когда-либо были чемпионами UFC. Статистика не в пользу Гейджи, однако надежд он не теряет. Будет ли «последний танец» успешным и случится грандиозный апсет? Станет ли Гейджи очередным трофеем в коллекции Топурии? И поднимется ли Илия к Исламу Махачеву, если победит? Хороший бой, чтобы дать ответы на эти вопросы.

Проголосовать также можно по ссылке.