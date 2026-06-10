Думает о UFC, но не хочет покидать кикбоксинг. Куда движется карьера Вахитова?

Полтора года назад, когда Артём Вахитов победил в Претендентской серии Даны Уайта Ислема Масрафа, казалось, что в UFC появится новый российский полутяжеловес, который способен добавить зрелища. К тому же все отлично знали об истории противостояния Вахитова с Алексом Перейрой, на тот момент действующим чемпионом UFC в полутяжах. Россиянин был последним, кто побеждал Перейру в кикбоксинге, так что Алекса даже позвали в «Apex» на бой своего бывшего соперника. И, как оказалось, именно Перейра замолвил словечко за Вахитова и склонил Уайта выдать российскому бойцу контракт , потому что босс UFC оказался не очень впечатлён выступлением Артёма, несмотря на победу нокаутом.

Однако в итоге Вахитов создал любопытный прецедент — получил контракт с UFC, но не подписал его , потому что его не устроили условия. Как правило, всем, кто приходит через DWCS, предлагают базовый контракт на $ 12 тыс. за бой и столько же – за победу. Вахитов, привыкший немного к другим деньгам в Glory, рассчитывал, что его регалии в кикбоксинге заставят UFC выдать ему контракт получше, и после долгих переговоров отказался от выступлений в промоушене. В том числе потому, что удачно сложилась ситуация с Glory — организация отменила санкции против российских спортсменов, и Вахитов вернулся туда, где сделал себе имя.

Артём Вахитов Фото: Chris Unger/Getty Images

Перейра недоумевал: «Я удивлён — мне казалось, что Артём ждёт дату дебюта в UFC. Не понимаю его решения. Мы с ним дрались по кикбоксингу, и он упоминал моё имя, намекая на поединок в ММА. Он устроил весь это шум — для чего? Его не устроили деньги, окей. Но тогда непонятно, чего он ожидал после Претендентской серии». Артём логично обосновывал, что ему нужно содержать семью, поэтому условия должны были быть получше.

В любом случае Вахитову дали хороший бой в Glory — с Рико Верхувеном в тяжёлом весе, они возглавили юбилейный турнир Glory 100. С учётом того, что раньше самый большой гонорар россиянина в лиге составлял примерно $ 200 тыс., за битву с Королём кикбоксинга можно было ждать сопоставимых чисел . Победить тогда Вахитову не удалось, но это никого не удивило, Верхувен десяток лет никому не проигрывал и спокойно воспользовался преимуществом в габаритах.

Похоже, и дальше Вахитов будет выступать только в Glory. Григорий Дрозд сообщал, что у Артёма подписан большой контракт с организацией, к тому же у бойца есть шанс побороться за титул. 13 июня Вахитов выступит в Гран-при полутяжёлого веса в Glory и встретится с Майклом Боапеа . В 2025 году они должны были разыграть пояс в этой весовой категории, однако Артём снялся из-за травмы. Теперь придётся идти к титулу длинным путём.

Но при этом Вахитов не забывает о UFC и продолжает говорить об Алексе Перейре : «UFC – главная цель, если рассматривать MMA-промоушены. Они и PFL – высшие точки MMA. Хотели развить историю с Алексом Перейрой, стать чемпионами. Она ещё актуальна».

Спорное утверждение по поводу актуальности, потому что Перейра стал в ММА такой большой звездой, что к нему будет сложно подобраться даже с историей противостояния в кикбоксинге. К тому же Вахитову уже 35 лет, это не молодой боец, у которого есть время в запасе, так что, говоря о Перейре, Артём, скорее всего, лукавит. Однако есть возможность немного насолить экс-сопернику другим путём — Вахитова привлекал к тренировкам Сириль Ган, с которым Перейра будет биться в следующем поединке. Правда, Алекс не считает, что россиянин как-то существенно поможет его оппоненту.

Сириль Ган и Артём Вахитов (по центру) Фото: MMA Factory