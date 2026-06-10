Топурия действительно «новый Макгрегор». Изучаем статистику испанского грузина

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе – действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

Очевидно, фаворитом выглядит именно Илия, который по-прежнему остаётся непобеждённым. Топурия невероятно силён в статистическом плане. Он является настоящим универсалом, что доказывает в каждом поединке. Многие уже сейчас называют грузино-испанского чемпиона новым Конором Макгрегором.



Дата рождения: 21 января 1997 года

Место рождения: Галле, Германия

Рост: 170 см

Размах рук: 175 см

Рекорд: 17-0

Весовая категория: лёгкая

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Climent Club, MMA Masters

Прозвище: El Matador/Матадор Имя: Илия Топурия Дата рождения: 21 января 1997 годаМесто рождения: Галле, ГерманияРост: 170 смРазмах рук: 175 смРекорд: 17-0Весовая категория: лёгкаяМесто в дивизионе: чемпионКоманда: Climent Club, MMA MastersПрозвище: El Matador/Матадор

Теперь по статистике. На данный момент профессиональный рекорд Топурии – 17-0. Отличный результат, который покоряется далеко не каждому. Но что намного более показательно — количество поединков, добравшихся до судейского решения. А там красуется лишь «двоечка». 15 раз Илия завершал бой досрочно, тотально деклассируя свою оппозицию . Именно по этой причине к его фигуре такое пристальное внимание. Он дерётся зрелищно и ярко, старается не затягивать. Оба решения были единогласными. Нужно понимать, что даже в противостояниях с Юссефом Залалом и Джошем Эмметтом доминация Илии не вызывала вопросов.

В UFC у Топурии всё круто: 9-0, несколько успешных титульников. Однако останавливаться на достигнутом грузино-испанский чемпион не собирается. Он очень сбалансированно двигается по карьерному пути. И умеет практически всё. 7 из 15 побед Илия добыл нокаутами, восемь – сабмишенами . И в этом тоже видна определённая тяга к тому, чтобы быть интересным. Топурия не зацикливается на одном. Он подбирает тактику под каждого соперника. Как только Илия находит слабую сторону оппонента, он моментально ей пользуется.

Чарльз Оливейра и Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Следующий важный момент. Топурия работает с приличной точностью – 48%. Поэтому выбрасывает в среднем 4,81 акцентированного удара в минуту. Показатель внушительный. Но ещё больше удивляет его способность защищаться. Лишь 36% атак оппонентов достигают цели. Это говорит о том, что Илия классно перемешается по клетке, работает на ногах и уходит от опасных выпадов. Если говорить откровенно, сложно найти бойца, который делал бы это круче в дивизионах Топурии. Особенно после того, как лёгкий вес покинул Ислам Махачев. Поэтому добраться до Илии – максимально сложно. В среднем за минуту он пропускает лишь 3,83 акцентированного удара.

Основная цель Илии – всегда голова. Туда отправляется 71% всех выброшенных ударов . Лишний раз подчеркнём, что Топурия, как и Макгрегор в своё время, любит охотиться именно за «головами». Он выцеливает, ищет тайминг, разряжается серией и отправляет оппонентов «спать». По корпусу наносится лишь 17% ударов, по ногам – 12%. Лоу-кики, как указано выше, используются не так часто. Однако они помогают отвлечь внимание перед тем, как он обрушит мощный град атак на голову. Поэтому недооценивать лоу-кики чемпиона совершенно точно не стоит.

Александр Волкановски и Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

В борьбе у Илии также всё в полном порядке. И в этом плане он выглядит намного круче Макгрегора. В добавок к шикарной работе на руках Топурия годами отрабатывал партер. Защита от тейкдаунов составляет монструозные 93% . Конечно, не рекордные цифры. Но для достаточно лёгкого парня, который продолжает подниматься по весовым категориям, – невероятно круто. Сам Илия старается переводить не так часто – на 15 минут приходится в среднем 1,96 попытки. Однако успешность достаточно высокая – 61%. При необходимости он довольно уверенно утаскивает оппонентов в «глубокие воды». А там всегда ищет приём. Побед сабмишенами – восемь, а вот попыток болевых – 1,1 за 15 минут. То есть как минимум раз за бой Топурия проворачивает подобный фокус.

Статистика показывает, что у Топурии практически нет слабых мест. И теперь их попытается найти Гейджи. Но есть ощущение, что подобрать ключики к Илие прямо сейчас – практически невозможно. Крутая работа на ногах, шикарный тайминг, «динамит» в руках… И всё это подкрепляется дикой уверенностью и харизмой. Топурия – уже суперзвезда UFC. И с годами этот статус может лишь укрепиться.