Конор возвращается ради денег? Заработает столько, что не снилось даже чемпионам

11 июля в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 329. Ключевая причина запредельного внимания – возвращение Конора Макгрегора. Одиозный ирландец спустя пять лет вновь выйдет в клетку, чтобы провести поединок с Максом Холлоуэем.

Естественно, многие совершенно справедливо задаются вопросом о том, что именно сподвигло Конора на возвращение. После такого долгого простоя мало кто верил, что Макгрегор всё-таки выполнит своё обещание и проведёт ещё один бой. Но сам Ноториус настроен решительно. Он выкладывает многочисленные видео с тренировок, выкладывается на максимум. Видимо, основным двигателем его желания могли стать… огромные деньги.

Безусловно, не возникает особенных сомнений в том, что Конор – суперзвезда. Даже в тот момент, когда он не выступал, внимание к персоне Ноториуса было запредельным. Поэтому организация просто обязана была мотивировать ирландца «жирным» чеком. Скорее всего, так и получится. Конечно, пока данные лишь предварительные. Но, по имеющейся информации, Макгрегор заработает за выход на этот бой $ 15 млн . Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани. И это без дополнительных выплат и возможных бонусов. Естественно, в UFC таких денег не получает никто. Даже чемпионам и суперзвёздам промоушена такие суммы только снятся. По слухам, столько же предлагалось Джону Джонсу за возвращение на турнир в Белом доме. Он мог подраться с Алексом Перейрой, но в итоге подписывать контракт не стал.

У Конора невероятный гонорар. На данный момент он сразу же возвращается в список самых высокооплачиваемых бойцов UFC. Но при этом всё-таки заработает меньше, чем у него получалось до паузы. При этом есть версия, что специально для Макгрегора была разработана система гонораров, которая напрямую зависит от того, как Ноториус выступал раньше. Об этом сам ирландец обмолвился на одном из подкастов: «Сейчас у нас переходный процесс. Я рулил во время PPV-модели. Только я собирал миллионы. Остальные – максимум пару сотен тысяч. А сейчас эти бойцы получают деньги от каких-то левых источников. Астрономические суммы. Хотя ничего толком не добились, хотя они не на моём уровне. Мы выходим на стриминговый рынок. И я хочу рулить этим рынком. Хочу побить все рекорды. Для промоушена и для Paramount».

Конор Макгрегор Фото: Mike Stobe/Getty Images

Макс, естественно, на такую же «жирную» историю замахиваться не может. Да, Холлоуэй – невероятно крутой боец. Он много раз доказывал, что способен творить настоящие чудеса. Американец обладает нокаутирующим ударом, умеет вырубать и закатывать яркие бои. Но всё-таки он величина совсем другого калибра. Именно по этой причине гонорар Макса оценивается в 10 (!) раз ниже – он составит $ 1,5 млн . А с учётом дополнительных выплат может подняться в два раза. Но всё равно вряд ли превысит отметку в $ 3 млн.

Самый большой гонорар до этого момента у Макса пришёлся на UFC 326. Это было противостояние с Чарльзом Оливейрой. За него заплатили практически $ 2,3 млн. Правда, завершилось всё поражением. И это – не самая приятная история, которая могла повлечь за собой падение спроса и предложения по финансам. Если бы в дело не вмешался Конор. Очевидно, что бой с Макгрегором – это исключительно классная финансовая история. Поэтому Холлоуэй получил возможность очень круто заработать. А вдобавок ко всему и провести долгожданный реванш.

Складывается ощущение, что основным моментом в возвращении Конора действительно стали деньги. Спорта в этом всём может быть мало. Вряд ли кто-то сильно удивится, если Макс без особенных проблем уберёт с пути «заржавевшего» Макгрегора. А ирландец лишь в очередной раз станет богаче и продемонстрирует, что спустя столько лет ценится выше действующих суперзвёзд UFC. А это – действительно уровень.