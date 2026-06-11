Дикая версия Макгрегора. Как Джош Хокит становится звездой UFC

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома состоится грандиозный турнир UFC. Изначально в карде исторического мероприятия было всего шесть поединков, один добавился позже. Американский тяжеловес Джош Хокит своим ярким появлением в лиге, безумным трэш-током и, конечно, зрелищными боями застолбил за собой место в главном мероприятии года, получив приглашение от Дональда Трампа – Хокит подерётся с Дерриком Льюисом. А ведь ещё три года назад Невероятный Хок даже не дебютировал в ММА и строил карьеру в американском футболе.

Имя: Джош Хокит

Дата рождения: 12 ноября 1997 года

Место рождения: Бейкерсфилд, США

Рост: 185 см

Размах рук: 187 см

Рекорд: 9-0

Весовая категория: тяжёлая

Место в дивизионе: пятое

Команда: Jackson Wink MMA Academy

Прозвище: Невероятный Хок. 12 ноября 1997 годаБейкерсфилд, США185 см187 см9-0тяжёлаяпятоеJackson Wink MMA AcademyНевероятный Хок.

Начинал с американского футбола и борьбы

Хокит родился в Бейкерсфилде, но много переезжал с семьёй. Долгое время жил в городе Васко, после чего оказался в Кловисе. С детства Джош увлекался спортом, причём занимался параллельно двумя направлениями – борьбой и американским футболом. Не было такого, что он преуспевал только в одном из них: и в борьбе, и в американском футболе у него были вполне серьёзные успехи, а выбрать что-то одно Хокит не мог. Даже университет Невероятный Хок выбирал такой, чтобы была возможность заниматься любимыми видами спорта.

В университете Хокит всё же склонился в сторону американского футбола. Хотя перед поступлением занял третье место в США по борьбе по своему возрасту. В студенческие времена Джош пытался построить карьеру в американском футболе, пробовал себя на разных позициях. Но как бы он ни старался, выйти из статуса игрока резерва у него не получалось. Зато Джош был полезен в борьбе и единоборствах на поле, где, конечно, ему помогали борцовские навыки. Про второй любимый вид спорта он тоже не забывал и в перерывах между сезонами в американском футболе возвращался на ковёр.

Джош Хокит Фото: Из личного архива спортсмена

В 2020-м году Джош не был выбран на драфте Национальной футбольной лиги, куда очень стремился попасть, после чего подписал контракт с командой «Сан-Франциско Форти Найнерс», будучи свободным агентом. Однако заиграть на профессиональном уровне Джош не сумел, обвинив в этом всех, кроме себя – например, руководство лиги. Поэтому он решил оставить американский футбол в прошлом и посвятить себя новому направлению – смешанным единоборствам. И там, в отличие от борьбы и футбола, Джош стал звездой всего за три года.

Джош Хокит Фото: Kent Horner/Getty Images

От дебюта до UFC – за два года

Дебют Хокита в ММА состоялся в октябре 2023 года. И если вы думали, что Джош начинал с каких-то местных локальных лиг, чтобы набраться опыта, то вы заблуждаетесь. Американец буквально с ноги открыл двери в мир смешанных единоборств, получив шанс выступить на юбилейном турнире Bellator – Bellator 300. Усман Нурмагомедов, Райан Бейдер, Крис Сайборг и многие другие звёзды лиги на тот момент проводили поединки на масштабном юбилейном ивенте, а открыл его именно Хокит, который в третьем раунде задушил Спенсера Смита и закончил его только начавшуюся карьеру.

Следующего боя Джоша пришлось ждать почти год, его простой затянулся, но не сказался на форме. Хокит за две секунды до конца первого раунда выполнил армбар в поединке с Шоном Роузом на турнире Bellator и снова одержал досрочную победу в партере.

Джош Хокит Фото: Из личного архива спортсмена

А вот дальше уже стала проявляться та версия Джоша, которую знают фанаты UFC. В начале 2025 года Хокит снёс трёх соперников в лиге LFA, за которой пристально следят матчмейкеры UFC, дважды оформив нокауты, и получил возможность пробился в Претендентскую серию Даны Уайта. Там Джош забил локтями в партере Гильерме Уриэля, а после финиша показывал в клетке неприличные жесты и о чём-то очень активно общался с Даной Уайтом. А уже потом натянул фирменную бандану в цветах американского флага, солнцезащитные очки и выдал перформанс на интервью. Всё это стало неотъемлемой частью образа Джоша в лучшей лиге мира.

Трэш-ток Хокита – полное безумие

Хокит – это версия Конора Макгрегора для взрослых . В лучшие годы трэш-ток ирландца был узнаваем во всём мире, Конор не стеснялся переходить на личности, оскорблять соперников, выдавать шоу на пресс-конференциях. Но, кажется, Джош всего за год в UFC уже наговорил больше, чем Макгрегор за всю карьеру. Хокит «зажигал» ещё в LFA, возможно, именно поэтому на него обратил внимание Уайт. Однако сейчас, кажется, даже он пребывает в шоке от того безумия, которое исходит от Джоша.

«Если ты побеждаешь после всего этого, то это чего-то да стоит. Джош хорош в том, что делает, но это не моё. В любом случае важно то, что ты покажешь в октагоне. Так что нужно победить», — говорил Дана Уайт.

После дебюта в UFC Хокит выдал несвязную эмоциональную речь, называя себя «звуком США» и вызывая на бой всех подряд. Если первый бой Джоша состоялся на небольшом турнире серии Fight Night, то дальше Хокиту уже доверяли места на номерных ивентах, к которым было приковано больше внимания. Чем и пользовался Джош.

Звёздный час американца пробил на медианеделе перед UFC 327. Это там он напал на Прохазку с лазерным мечом, выведя чеха из себя, и выдал фразу про человеческую многоножку, которую он собирается сделать из соперников по дивизиону – это моментально стало главным мемом весны в UFC.

Джош Хокит Фото: Chris Unger/Getty Images

На пресс-конференции UFC 327 Хокит выглядел уже совсем нелепо. Выдавал сальные анекдоты в стиле пьяных родственников за столом, оскорблял родителей Кёртиса Блэйдса, с которым ему предстояло драться, читал стихи со странным акцентом – в общем, возвращаемся к слову «безумие». И безумие это продолжилось на пресс-конференции, посвящённой турниру в Белом доме. Там Хокит снова попытался устроить сольный концерт, в открытую оскорблял Перейру, который, кажется, не особо понимал, что несёт Джош. Зато понимал Илия Топурия, который запустил в Хокита бутылкой, после чего Джоша всё же вывели из зала. А все, кто остался, были в шоке от очередного перформанса американца.

Джош Хокит (слева) на пресс-конференции Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Впечатлил Трампа и установил рекорд UFC

Но, как правильно заметил Дана Уайт, пока ты побеждаешь, тебе может сходить с рук даже такое поведение. И Хокит пока побеждает. Дебют в UFC занял 56 секунд – он нокаутировал Макса Гимениса. Дальше Джош финишировал Дензела Фримана, причём этот бой тоже разлетелся на мемы. Хокит буквально уничтожал соперника под занавес первого раунда, вставлял колени и локти в клинче, а когда Фриман попытался спастись от Джоша бегством, Хокит лишь показал оппоненту средний палец и отправился в свой угол на перерыв. Однако перерыва не случилось: Фриман рухнул на пол от бессилия, и рефери решил на этом завершить поединок – за секунду до конца первого раунда.

Джош Хокит (в центре) Фото: Chris Unger/Getty Images

Ну а последний бой Джоша и вовсе подарил ему место в карде на турнире в Белом доме. Хокит и Блэйдс устроили какую-то фантастически жёсткую рубку в клетке. Никто никогда не видел базового борца Блэйдса таким агрессивным в стойке – он жаждал поквитаться с Хокитом за все оскорбления. Но и Джош бил Кёртиса так, что было не особо понятно, как Блэйдс продолжает поединок. За 15 минут бойцы нанесли рекордное количество акцентированных ударов для трёхраундовых поединков в тяжёлом весе — 354 на двоих.

Хокит забрал победу судейским решением и впечатлил не только фанатов, но и президента США Дональда Трампа, который лично посоветовал Дане Уайту включить Джоша в кард турнира в Белом доме. И теперь Хокит будет «зажигать» на главном турнире года в поединке против Деррика Льюиса, а ведь ещё два с половиной года назад он даже не дебютировал в ММА.